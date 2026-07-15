Hà Nội: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa khám sức khỏe miễn phí cho hơn 13.000 người dân

TPO - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa ( Hà Nội) đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại 4 phường Kim Liên, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Láng.

Thực hiện Kế hoạch số 6243/KH-SYT ngày 25/6/2026 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân từ ngày 8/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Đối tượng tham gia là người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại 4 phường gồm Kim Liên, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Láng. Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ khám sức khỏe cho khoảng 13.100 người dân, trong đó phường Kim Liên có khoảng 7.000 người, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2.700 người, Đống Đa 2.200 người và phường Láng 1.200 người.

Đông đảo người dân đến khám sức khoẻ tại Bệnh viện sáng 15/7.

Trong hai ngày đầu triển khai, bệnh viện đã tiếp đón và khám sức khỏe cho gần 300 người dân phường Kim Liên. Riêng ngày đầu tiên thực hiện chương trình, gần 200 người dân đã hoàn thành các nội dung khám theo kế hoạch.

Để bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi, UBND phường Kim Liên và Trạm Y tế phường đã chủ động rà soát danh sách người dân, gửi giấy mời, tuyên truyền và hướng dẫn người dân đến khám theo khung giờ quy định. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phối hợp xây dựng quy trình tiếp đón, phân luồng theo từng nhóm đối tượng nhằm giảm thời gian chờ đợi và bảo đảm công tác khám diễn ra khoa học.

Ngay từ khu vực tiếp đón, người dân được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, sắp xếp theo thứ tự và di chuyển theo quy trình một chiều. Các khâu đo chỉ số sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng và tư vấn đều được bố trí liên hoàn, giúp hạn chế tình trạng ùn tắc.

Người dân được bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng khám.

Trong chương trình khám, người dân được thực hiện đầy đủ các danh mục theo quy định như khám nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, chụp X-quang tim phổi và các xét nghiệm tổng quát.

Gần 40 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của nhiều chuyên khoa được huy động tham gia, trực tiếp khám, tư vấn kết quả và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe sau khám.

Nhiều người dân phường Kim Liên bày tỏ sự hài lòng về công tác tổ chức cũng như tinh thần phục vụ của đội ngũ y tế. Theo phản ánh của người dân, quy trình khám được bố trí rõ ràng, thời gian chờ đợi không kéo dài, nhân viên y tế tận tình hướng dẫn, giải thích kết quả khám và tư vấn phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Không ít người cho biết trước đây từng lo ngại tình trạng quá tải hoặc thủ tục phức tạp khi đi khám, song lần này đã có trải nghiệm thuận tiện và chuyên nghiệp hơn.

Theo kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, chương trình khám sức khỏe được tổ chức tại hội trường tầng 2 nhà A cùng các khu vực chuyên môn liên quan của bệnh viện. Việc khám được thực hiện vào các buổi sáng từ 7 giờ đến 12 giờ, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh thường quy.

Người dân được lấy máu kiểm tra sức khoẻ.

Bệnh viện cũng phối hợp chặt chẽ với các trạm y tế trên địa bàn trong việc lập danh sách người dân, hướng dẫn cài đặt ứng dụng khám bệnh, trả kết quả trên ứng dụng điện tử, đồng thời theo dõi và phối hợp điều trị đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý cần can thiệp.

TS. Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đống Đa cho biết, mục tiêu của chương trình là phấn đấu để 100% người dân thuộc diện quản lý được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tư vấn điều trị kịp thời. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường vai trò phối hợp giữa bệnh viện và y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe người dân, hướng tới xây dựng hệ thống y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng hiệu quả.