Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lạng Sơn cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm

Trọng Đảng

TPO - Sáng 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hoàn thành thu ngân sách vượt tiến độ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt nhiều khó khăn, tỉnh đã đạt được nhiều điểm sáng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 15.000 tỷ đồng, vượt 12,8% dự toán Trung ương giao, tăng 105,5% so với cùng kỳ - lần đầu tiên Lạng Sơn hoàn thành vượt tiến độ dự toán cả năm ngay giữa năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh 125,1%.

3.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, sáng 15/7. (Ảnh: Nhật Bắc)

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 57,69 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ, chiếm 11% tổng kim ngạch cả nước. Số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tăng 33%, đạt gần 5.000 doanh nghiệp. Lưu lượng thông quan bình quân 1.600-1.700 xe/ngày nhờ triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, nền tảng cửa khẩu số và mô hình cửa khẩu thông minh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Du lịch phục hồi ấn tượng với 4,11 triệu lượt khách, tăng 32%; tổng thu đạt 3.780 tỷ đồng, tăng 29%. Tỉnh đẩy mạnh các dự án trọng điểm như Khu du lịch sinh thái Mẫu Sơn (Sun Group) và du lịch cộng đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,4% kế hoạch đầu năm. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án mới với tổng vốn hơn 13.597 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn cho 77/104 dự án tồn đọng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng an ninh biên giới, phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo được quan tâm đúng mức. GRDP 6 tháng tăng 7,02%, dù chưa đạt kịch bản đề ra nhưng cho thấy xu hướng phục hồi tích cực.

Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,61% cả năm 2026, Lạng Sơn xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và mới; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Tỉnh cam kết thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách làm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường đầu tư và đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

1.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu và chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nhật Bắc)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả thu ngân sách và xuất nhập khẩu của Lạng Sơn, nhưng lưu ý tăng trưởng GRDP mới đạt hơn 7%, thấp hơn bình quân cả nước. Để đạt mục tiêu hai con số, 6 tháng cuối năm tỉnh phải tăng trưởng trên 13%. Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng và phát triển mạnh du lịch kết hợp chuyển đổi số.

Với vị trí chiến lược cửa ngõ biên giới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị, tỉnh Lạng Sơn cần nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN.

Trọng Đảng
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với tỉnh Lạng Sơn #Ban Thường vụ Tỉnh Lạng Sơn #Tăng trưởng Kinh tế - xã hội Lạng Sơn #6 tháng hoàn thành thu ngân sách cả năm #UBND tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe