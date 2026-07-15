Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lạng Sơn cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm

TPO - Sáng 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hoàn thành thu ngân sách vượt tiến độ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt nhiều khó khăn, tỉnh đã đạt được nhiều điểm sáng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 15.000 tỷ đồng, vượt 12,8% dự toán Trung ương giao, tăng 105,5% so với cùng kỳ - lần đầu tiên Lạng Sơn hoàn thành vượt tiến độ dự toán cả năm ngay giữa năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh 125,1%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, sáng 15/7. (Ảnh: Nhật Bắc)

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 57,69 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ, chiếm 11% tổng kim ngạch cả nước. Số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tăng 33%, đạt gần 5.000 doanh nghiệp. Lưu lượng thông quan bình quân 1.600-1.700 xe/ngày nhờ triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, nền tảng cửa khẩu số và mô hình cửa khẩu thông minh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Du lịch phục hồi ấn tượng với 4,11 triệu lượt khách, tăng 32%; tổng thu đạt 3.780 tỷ đồng, tăng 29%. Tỉnh đẩy mạnh các dự án trọng điểm như Khu du lịch sinh thái Mẫu Sơn (Sun Group) và du lịch cộng đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,4% kế hoạch đầu năm. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án mới với tổng vốn hơn 13.597 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn cho 77/104 dự án tồn đọng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng an ninh biên giới, phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo được quan tâm đúng mức. GRDP 6 tháng tăng 7,02%, dù chưa đạt kịch bản đề ra nhưng cho thấy xu hướng phục hồi tích cực.

Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,61% cả năm 2026, Lạng Sơn xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và mới; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Tỉnh cam kết thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách làm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường đầu tư và đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu và chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nhật Bắc)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả thu ngân sách và xuất nhập khẩu của Lạng Sơn, nhưng lưu ý tăng trưởng GRDP mới đạt hơn 7%, thấp hơn bình quân cả nước. Để đạt mục tiêu hai con số, 6 tháng cuối năm tỉnh phải tăng trưởng trên 13%. Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng và phát triển mạnh du lịch kết hợp chuyển đổi số.

Với vị trí chiến lược cửa ngõ biên giới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị, tỉnh Lạng Sơn cần nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN.