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Bỏ qua luật lệ, FIFA tổ chức 'concert' giữa trận chung kết World Cup 2026

Tam Vịnh

TPO - Để làm nên trận chung kết World Cup đặc biệt nhất lịch sử, FIFA sẵn sàng phá lệ, đánh dấu một cột mốc mới trong cách tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

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FIFA sẽ phá vỡ các quy định trong bóng đá khi dự kiến kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết World Cup lên 30 phút, nhằm tạo điều kiện cho chương trình biểu diễn với sự góp mặt của Madonna, Justin Bieber, Shakira cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Robbie Williams, Nicole Scherzinger và Laura Pausini. Ngoài ra, trận chung kết còn có sự tham dự của dàn sao quốc tế gồm Tom Cruise, Jennifer Hudson và streamer IShowSpeed.

Theo Luật thi đấu bóng đá, thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút. Tuy nhiên FIFA sẵn sàng bỏ qua quy định này ở trận chung kết World Cup diễn ra vào 02h00 ngày 20/7 tới (giờ Việt Nam) tại sân vận động New York New Jersey. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có chương trình biểu diễn giữa hai hiệp, đánh dấu một cột mốc mới trong cách tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Tiếp nối tinh thần của lễ khai mạc, sự kiện đã chào đón thế giới đến với World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ, lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình giải đấu thông qua âm nhạc, văn hóa và bóng đá, trước khi tìm ra nhà vô địch của giải đấu mang tính đột phá này", ông Heimo Schirgi, Giám đốc điều hành của World Cup 2026, cho biết.

Trước World Cup 2026, FIFA từng kéo dài thời gian nghỉ giải lao ở trận chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái, khi chương trình biểu diễn có sự tham gia của Coldplay, Doja Cat, Tems và J Balvin lên đến 24 phút 9 giây.

Với thời lượng nghỉ giữa hiệp được kéo dài và các nghi thức trước và sau trận, trận chung kết World Cup 2026 sẽ trở thành trận đấu có thời lượng dài nhất lịch sử, đồng thời lễ trao cúp vô địch do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chỉ có thể diễn ra vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.

Tam Vịnh
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