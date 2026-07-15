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Thể thao

Tiền vệ tuyển Argentina chê đối thủ Anh không bằng các CLB Premier League

Đặng Lai

TPO - Mac Allister vừa chia sẻ nhiều điều về đối thủ Anh trước trận bán kết giữa Argentina và Anh trong đêm nay. Tiền vệ của Liverpool khẳng định anh khá bất ngờ khi đội tuyển Anh lại chơi không bùng nổ bằng các CLB ở giải đấu của họ.

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Mac Allister nhấn mạnh: “Tôi thi đấu với họ mỗi cuối tuần, tôi cảm thấy rõ ràng là họ rất nổi bật về thể lực, họ rất mạnh. Nhưng ở World Cup lần này, và tôi không biết có phải do mệt mỏi hay không mà tuyển Anh không duy trì được tốc độ đặc trưng của Premier League.

Tôi không biết liệu đó có phải do cái nóng hay do lý do nào khác nhưng tuyển Anh không đạt được tốc độ như thế. Rõ ràng họ là một đội bóng tuyệt vời, và chúng tôi rất tôn trọng họ. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào những gì mình đang làm, và chúng tôi sẽ không thay đổi chiến thuật đó”.

Trước trận đấu, truyền thông lẫn NHM đã nhắc rất nhiều về màn so tài giữa Argentina và Anh tại World Cup 1986, khi Diego Maradona ghi 2 bàn thắng kinh điển để giúp Argentina đi tiếp. Mac Allister tin rằng anh chiến thắng ấy là cảm hứng để đội tuyển Argentina đương đại một lần nữa vượt qua Tam sư.

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Mac Allister trả lời phỏng vấn trước trận

"Thật khó để lấy cảm hứng từ những gì Diego đã làm. Gần như không thể tái hiện những điều ông ấy đã làm trên sân cỏ. Chỉ có Leo (Messi) mới làm được điều đó", Mac Allister nói.

"Những ngày này, những video về Diego và trận đấu năm 1986 liên tục xuất hiện. Việc xem và nhớ lại chúng giúp ích cho chúng tôi. Đối với chúng tôi, Diego là một biểu tượng vô cùng quan trọng của đất nước. Hy vọng chúng tôi có thể làm được điều gì đó tương tự như những gì ông và các tiền bối đã đạt được”.

Trước câu hỏi rằng liệu có áp lực nào không khi Argentina ra sân với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới, Mac Allister tỏ ra rất bình thản. "Trải nghiệm với tư cách đương kim vô địch thế giới là một lợi thế, nhưng nó không đảm bảo bất cứ điều gì. Tuyển Anh cũng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao, những người cũng đã từng đóng vai trò nhà vô địch ở cấp CLB”, Mac Allister nhận định.

Đặng Lai
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