Tuổi 19 của Yamal và món quà sinh nhật vẫn đang nằm trong tay người Pháp

TPO - Lamine Yamal bước sang tuổi 19 với một sợi dây chuyền mới trên cổ và một mong ước rõ ràng: đánh bại Pháp để đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026. Nhưng đối diện với anh và đồng đội là một Les Bleus đã mạnh hơn nhiều so với đội bóng từng nhiều lần gục ngã trước La Roja trong những năm gần đây.

Tuổi 19 phi thường và thách thức cực đại

Sinh nhật thường là dịp để nhìn lại những gì đã đạt được. Với Yamal, tuổi 19 đến khi anh đã là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới. Chỉ trong vài năm, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đã đi từ vị thế thần đồng trở thành thủ lĩnh sáng tạo của đội tuyển Tây Ban Nha. Điều đó lý giải vì sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh trước trận bán kết được xem là trận đấu đỉnh cao nhất của World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Yamal tự tin trả lời báo chí trước trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Yamal cũng không né tránh sự kỳ vọng. Anh tuyên bố không hề sợ Pháp, nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha là nhà vô địch châu Âu và coi đây đơn giản là một trận bóng đá. Đó là sự tự tin quen thuộc của một cầu thủ lớn lên trong môi trường luôn khuyến khích bản lĩnh và cá tính.

Thực tế, Tây Ban Nha bước vào bán kết với nhiều cơ sở để tự tin. Họ mới thủng lưới 1 bàn sau 6 trận đấu tại World Cup 2026. Đội bóng của Luis de la Fuente tiếp tục duy trì bản sắc kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và hạn chế tối đa khoảng trống dành cho đối thủ. Không ít trận đấu của La Roja diễn ra với tốc độ chậm và thậm chí có phần nhàm chán, nhưng hiệu quả là điều không thể phủ nhận.

Chính vì thế, nhiều người tin rằng đây sẽ lại là một màn tái hiện của những lần đối đầu gần đây giữa hai đội. Tây Ban Nha kiểm soát bóng, Pháp chờ cơ hội phản công, và cuối cùng cán cân nghiêng về phía đội chơi chủ động hơn. Nhưng nếu nhìn sâu vào hành trình của Les Bleus tại World Cup lần này, nhận định ấy có thể là một sự đơn giản hóa quá mức.

Luis de la Fuente là người hiểu điều đó hơn ai hết. Dù từng đánh bại Pháp trong những cuộc đối đầu gần đây, nhà cầm quân người xứ Basque vẫn khẳng định đội bóng áo lam hiện nay “tốt hơn rất nhiều” so với phiên bản cách đây hai năm. Và thực tế cho thấy, đấy không phải một lời xã giao.

Pháp đang thể hiện lối chơi công thủ toàn diện và được xem là ứng cử viên vô địch số 1 tại World Cup 2026.

Pháp của năm 2026 đã hoàn thiện hơn về cấu trúc lẫn nhân sự. Kylian Mbappe vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý với 8 bàn thắng, nhưng điểm khác biệt nằm ở việc anh không còn phải gánh vác mọi thứ một mình. Ousmane Dembele đang có giải đấu xuất sắc nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bradley Barcola mang đến tốc độ và khả năng xâm nhập khoảng trống.

Điều khiến Pháp trở nên đáng sợ không nằm ở thời lượng kiểm soát bóng mà ở tốc độ chuyển đổi trạng thái. Những con số tại World Cup 2026 cho thấy không đội nào ghi nhiều bàn từ các tình huống phản công hơn Pháp.

Các bàn thắng ấy thường bắt nguồn từ một pha tranh chấp thắng lợi, một đường chuyền xuyên tuyến sau khi thoát pressing hoặc một pha chớp lấy sai lầm của đối thủ. Khi khoảng trống xuất hiện, Mbappe, Dembele hay Barcola có thể biến nó thành cơ hội ăn bàn gần như ngay lập tức.

Đó chính là lý do trận bán kết này được xem như cuộc đọ sức giữa nước và lửa. Tây Ban Nha muốn giữ bóng để kiểm soát thế trận. Pháp lại thích tận dụng những thời điểm đối phương mất cân bằng để trừng phạt. Khi hai trường phái đối lập ấy va chạm trực diện, người hâm mộ có quyền chờ đợi một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

Càng khó khăn, phần thưởng càng giá trị

Và ở trung tâm của cuộc chạm trán nảy lửa ấy là Yamal. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng cầu thủ được kỳ vọng nhất của Tây Ban Nha có thể cũng là người bị đặt dấu hỏi nhiều nhất. World Cup 2026 không phải giải đấu dễ dàng với ngôi sao của Barca. Sau 6 trận, anh mới ghi 1 bàn và chưa có pha kiến tạo nào. So với màn trình diễn bùng nổ tại EURO 2024, đây rõ ràng không phải con số ấn tượng.

Yamal luôn bị các đối thủ phong tỏa chặt chẽ.

Tuy nhiên, thống kê thuần túy không phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của Yamal. Anh vẫn là cầu thủ bị đối phương chăm sóc kỹ nhất trong mọi trận đấu. Anh dẫn đầu Tây Ban Nha ở nhiều chỉ số liên quan đến rê bóng, tranh chấp tay đôi, kéo bóng và tạo áp lực. Nói cách khác, Yamal vẫn là tâm điểm trong mọi kế hoạch phòng ngự của đối thủ.

Vấn đề là sự tập trung quá mức ấy đã khiến anh nhiều lần bị cô lập bên cánh phải. Yamal thắng nhiều pha đối đầu một đối một, nhưng sau khi vượt qua cầu thủ đầu tiên, anh thường không còn nhiều lựa chọn để kết nối với phần còn lại của hệ thống tấn công. Điều đó lý giải vì sao các bàn thắng của Tây Ban Nha tại giải lần này lại đến từ nhiều nguồn khác nhau thay vì tập trung vào ngôi sao số một.

Trong khi đó, hàng thủ của Pháp không chỉ mạnh về tổ chức mà còn đặc biệt xuất sắc trong các pha đấu tay đôi. Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Kounde hay Lucas Digne đều sở hữu nền tảng thể chất và khả năng phán đoán hàng đầu. Đây là những hậu vệ không dễ bị đánh bại trong các tình huống một đối một, vốn là lĩnh vực sở trường của Yamal.

Nếu Bỉ hay Bồ Đào Nha vẫn có lúc hớ hênh để lại những khoảng trống cho cầu thủ 19 tuổi khai thác, Pháp nhiều khả năng sẽ không để điều tương tự xảy ra. Họ đủ tốc độ để theo kèm anh, đủ sức mạnh để tranh chấp và đủ kinh nghiệm để không bị cuốn vào các pha xử lý ngẫu hứng.

Vì thế, trong một cái nhìn tỉnh táo, câu hỏi lớn nhất của Tây Ban Nha không phải liệu Yamal có ghi bàn hay không, mà là liệu anh có thể kéo hàng thủ Pháp ra khỏi vị trí của họ hay không.

Nếu Yamal thu hút được hai hoặc ba cầu thủ đối phương về phía mình, khoảng trống sẽ mở ra cho Oyarzabal, Merino, Dani Olmo hoặc Ferran Torres. Nếu anh khiến Pháp phải liên tục điều chỉnh cấu trúc phòng ngự, Tây Ban Nha sẽ có cơ hội áp đặt thứ bóng đá mà họ mong muốn. Nhưng nếu Yamal tiếp tục bị cô lập, La Roja có nguy cơ rơi vào thế bế tắc như nhiều thời điểm trước Bồ Đào Nha hay Bỉ.

Yamal hào hứng thổi nến sinh nhật tại đại bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha hôm 13/7.

Dĩ nhiên, vẫn có những lý do để người Tây Ban Nha lạc quan. Hai năm trước, chính Yamal từng tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp khi tỏa sáng trước tuyển Pháp. Ký ức ấy vẫn còn nguyên giá trị như một lời nhắc nhở rằng những trận đấu lớn thường là sân khấu yêu thích của các tài năng đặc biệt.

Vì thế, món quà sinh nhật mà ngôi sao trẻ Tây Ban Nha mong muốn vẫn không phải thứ nằm ngoài tầm với, nhưng để chạm tới nó, anh sẽ phải vượt qua thử thách lớn nhất kể từ đầu giải. Đó là một đội tuyển Pháp sắc bén hơn, đa dạng hơn và đáng sợ hơn nhiều so với đội bóng từng gục ngã trước La Roja trong quá khứ.

Nhưng nếu Yamal vượt qua được thử thách này, phần thưởng dành cho anh sẽ không chỉ là tấm vé chung kết World Cup. Đó còn là dấu mốc khẳng định rằng anh đang tiến gần đến đẳng cấp của những siêu sao vĩ đại, những người có thể giúp đội bóng của mình chiến thắng ngay cả trong hoàn cảnh bị phong tỏa ngặt nghèo nhất, trước những đối thủ mạnh nhất.