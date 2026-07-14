Đây mới đúng là Rodri ở đẳng cấp giành Quả bóng vàng

TPO - Rodri là vị trí chơi ổn định nhất của Tây Ban Nha từ đầu World Cup 2026. Đối đầu Pháp ở bán kết, khả năng đánh chặn, điều phối bóng của Rodri sẽ góp phần lớn định đoạt cục diện.

Lamine Yamal chơi trận hay trận dở tại World Cup 2026. Mikel Oyarzabal cũng thế, trận "nổ" trận "xịt" trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Pedri bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gần nhất. Dani Olmo và Fabian Ruiz phải xoay tua với nhau. Bộ đôi trung vệ Cubarsi và Laporte vừa mắc sai lầm, giúp Bỉ ghi bàn gỡ. Ngay cả chốt chặn Unai Simon cũng đã mắc sai lầm.

Rodri là vị trí duy nhất của "La Roja" chơi ổn định từ đầu giải - không nổi bật hẳn lên nhưng ít nhất vẫn duy trì mức điểm được chấm từ 7 đến 7,5 sau 6 trận. Ngôi sao của Man City đã lấy lại nền tảng thể chất sung mãn và cảm giác bóng tốt nhất. Đây chính là đẳng cấp của tiền vệ từng giành Quả bóng Vàng thế giới.

Cỗ máy bền bỉ của Tây Ban Nha

Rodri chạy gần 12km mỗi trận tại World Cup 2026. Vì thế, biểu đồ nhiệt về tầm hoạt động của Rodri đỏ rực cả khu vực vòng tròn trung tâm. Các thống kê chuyên sâu từ WhoScored chỉ ra "trái tim" của tuyến giữa Tây Ban Nha chuyền 569 lần sau 6 trận.

Rodri chuyền chuẩn xác 544/569 lần, tương ứng tỷ lệ 95%, cao nhất về cả đường chuyền và độ chuẩn trong các tiền vệ phòng ngự. Tính riêng ở 1/3 cuối sân (theo hướng tấn công của đội nhà), Rodri chuyền 170/182 lần, đạt tỷ lệ chuẩn 93,4%. Tiếp đó là 62 đường chuyền xuyên tuyến, được ghi nhận giúp đội nhà phá vỡ cấu trúc đội hình đối phương.

Hai trận gần đây trước Bồ Đào Nha và Bỉ, dấu ấn của Rodri được thể hiện rõ ở vai trò phòng ngự. Anh đã tắc bóng 9 lần, đều thành công. Rodri bọc lót cho trung vệ 11 tình huống chuẩn xác. Và anh có 7 lần chặn đứng phản công của đối thủ bằng các pha đánh chặn.

Rodri làm tốt nhiệm vụ bắt chặt các tiền vệ sáng tạo của đối thủ.

Dưới góc phân tích của Marca, Rodri chính là người định hình cho lối chơi Tây Ban Nha ở World Cup 2026 - chậm rãi, kiểm soát bóng áp đảo và luân chuyển đa dạng khắp sân. Tây Ban Nha thường xuyên ra sân với bộ ba Pedri, Rodri và Olmo ở mùa giải này. Hai người còn lại thiên về tấn công, một mình Rodri bao quát cả không gian rộng lớn ở giữa sân.



Tuyến giữa Tây Ban Nha đã bóp nghẹt bộ ba Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha. Riêng trận này, Rodri tạo ra thống kê hoàn hảo với 106 đường chuyền, 5/5 pha phất bóng dài chuẩn xác. Anh tắc bóng 4 lần, thu hồi bóng 7 lần.

Bruno "tắt điện" trong trận derby bán đảo Iberia. Rodri góp công lớn để phong tỏa một ngòi nổ của Bồ Đào Nha.

Quả bóng vàng 2024 tiếp tục góp công hạn chế tầm hoạt động của đồng đội cũ Kevin De Bruyne ở tứ kết. HLV Luis de la Fuente xếp Fabian Ruiz đá chính để trực tiếp theo kèm De Bruyne. Rodri là người bịt kín khoảng trống ở giữa trung vệ và hàng tiền vệ (zone 14). Kết quả là De Bruyne bị khóa chặt, bị rút khỏi sân từ sớm.

Đó là hình ảnh rất khác của Rodri so với chính anh ở Man City mùa giải 2025/26. Tiền vệ sinh năm 1996 từng bị chế giễu chỉ tập trung chuyền ngang và chuyền về ở trận Cape Verde. HLV Luis de la Fuente lên tuyến: "Ngay cả khi chỉ đạt 50% phong độ, Rodri vẫn xuất sắc hơn hầu hết các tiền vệ khác trên hành tinh".

Giờ thì Rodri đã chơi với phong độ tốt hơn nhiều so với mức 50%.

Cục diện đại chiến Tây Ban Nha - Pháp

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha đang sở hữu hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt nhất thế giới. Họ áp đảo tuyến giữa Bồ Đào Nha, với 2 ngôi sao vừa giành chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp là Vitinha và Neves, đó là lời khẳng định rõ ràng nhất. Sau đó, Tây Ban Nha chẳng khó khăn để áp đảo tuyến giữa tuyển Bỉ.

Rodri và đồng đội sẽ đụng độ thử thách khó nhằn bậc nhất tại World Cup 2026 là tuyển Pháp. Từ đầu giải, HLV Didier Deschamps ưu tiên sử dụng cặp tiền vệ Tchouameni và Rabiot, Olise sẽ chơi trong vai trò số 10, hoán đổi với Dembele. Hai trận gần nhất, Pháp bố trí Kone ra sân vì Tchouameni chấn thương.

Tchouameni đã sẵn sàng ra sân. Nhiều khả năng HLV Deschamps ưu tiên yếu tố kinh nghiệm, dùng Tchouameni và Rabiot để đương đầu với tuyến giữa mạnh toàn diện của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha vượt qua vòng 16 đội và tứ kết bằng 2 kịch bản giống nhau.

Sky Sports dự đoán cục diện trận đấu sẽ nghiêng về Tây Ban Nha. Bộ ba Rodri, Pedri và Olmo/Ruiz sẽ kiểm soát bóng trên 55% cho Tây Ban nha, tương tự 2 trận thắng Bồ Đào Nha và Bỉ. Tuyển Pháp sẽ sẵn sàng cho thế trận kiểu này, khi bộ ba Tchouameni, Rabiot và Kone vốn không phải là mẫu tiền vệ có thể cầm bóng sòng phẳng với "La Roja".

Pháp sẽ kéo trận đấu vào thế phòng ngự phản công. "Les Bleus" sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn với Kounde, Upamecano, Saliba và Digne. Và họ nắm trong tay bộ tứ tiền đạo rất mạnh trong các pha triển khai phản công - Olise, Dembele, Mbappe và Doue đều có tốc độ xé gió và chơi bóng ít chạm hiệu quả.

Khi Mbappe, Olise và Dembele có khoảng trống để bứt tốc, chỉ một đường chuyền chuyển trạng thái chuẩn xác sẽ định đoạt tất cả. Đó chính là cảnh báo cho Tây Ban Nha trước trận đánh lớn.

"La Roja" đã làm rất tốt nhiệm vụ cầm bóng áp đảo đối thủ và thoải mái triển khai tấn công. Rodri chỉ có thể làm tới vậy theo đúng vai trò tiền vệ mỏ neo. Phần còn lại là cách Tây Ban Nha chuyển hóa thế trận lấn lướt bằng các pha tấn công có nét ra sao. Và từ các pha lên bóng tấn công, họ tiếp tục chuyển hóa thành cơ hội, bàn thắng thế nào.

Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha và Bỉ theo cùng một kịch bản - họ bế tắc trong thế trận cầm bóng nhiều, chỉ có thể "mở khóa" khi siêu dự bị Mikel Merino vào sân và ghi bàn. "La Roja" hai lần liên tiếp định đoạt đối thủ bằng bàn thắng "vàng" nhưng chẳng ai chắc chắn họ có thể làm được điều đó lần thứ 3.