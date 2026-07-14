HLV Deschamps nói gì trước đại chiến Tây Ban Nha?

TPO - HLV Didier Deschamps tuyên bố Pháp đã ở đẳng cấp khác so với các trận thua Tây Ban Nha trong quá khứ, giờ sẵn sàng tiến vào chung kết World Cup 2026.

"Tây Ban Nha từng thắng Pháp 2 trận liên tiếp trong quá khứ, nhưng tôi đang hướng về ngày mai. Lúc này, chúng tôi đang ở một đẳng cấp khác. Chúng tôi muốn góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026. Quá khứ đã ở phía sau rồi", HLV Deschamps lên tiếng trước trận.

"Họ mới để lọt lưới một bàn duy nhất sau 6 trận. Chúng tôi hiểu trận bán kết sẽ rất mãn nhãn. Tôi và Luis de la Fuente đều có đấu pháp để tổ chức phòng ngự, nhưng với chất lượng tấn công của cả hai đội, chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi một trận đấu đỉnh cao, bùng nổ", HLV Deschamps chia sẻ thêm.

HLV Deschamps được hỏi về tình hình thể lực của Kylian Mbappe. Ông mang đến tin vui cho CĐV Pháp: "Kylian đang rất ổn. Cậu ấy đạt 100% thể lực rồi và sẵn sàng cho trận đại chiến Tây Ban Nha".

Sau cùng, Deschamps tuyên bố Tây Ban Nha là đội mạnh hơn ở trận này.

HLV Luis de la Fuente dành sự tôn trọng lớn cho Pháp.

HLV Luis de la Fuente được hỏi về việc HLV Deschamps đánh giá Tây Ban Nha mạnh hơn, ông phản hồi: "Điều đó chẳng mang ý nghĩa gì đây. Chúng tôi là hai đội tuyển vĩ đại chuẩn bị đối đầu với nhau. Việc được đánh giá cao hơn hay không chẳng giúp ích gì nhiều Dù thế nào thì áp lực vẫn luôn tồn tại".

Trước đó, đại chiến Pháp - Tây Ban Nha đẩy sức nóng từ phát biểu của Lamine Yamal. Thần đồng 19 tuổi tuyên bố nếu có đội nào đó khiến Pháp phải sợ, đó chính là Tây Ban Nha. Phát biểu của Yamal gây tranh cãi mạng xã hội. Một luồng ý kiến cho rằng ngôi sao Tây Ban Nha ngạo mạn. Phần còn lại thì khen ngợi thần đồng Barca bản lĩnh, dám lên tiếng tự tin trước trận.

Bán kết 1 World Cup 2026 là trận đại chiến đúng nghĩa ở giải đấu năm nay. Hai đội tuyển lần lượt đứng nhất, nhì BXH FIFA, là ứng viên tốp đầu cho chức vô địch từ đầu World Cup 2026. 4 năm qua, Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau 2 lần ở bán kết EURO và Nations League. Tây Ban Nha đều thắng sát nút "Les Bleus".

Hai đội tuyển lại gặp nhau tại bán kết, lần này tính chất quan trọng hơn mọi trận đấu họ đụng độ trước đó. Chờ xem Pháp trả được món nợ, hay Tây Ban Nha tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng với đoàn quân của HLV Deschamps.