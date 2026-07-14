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Đội tuyển Việt Nam chia tay một tuyển thủ trước thềm ASEAN Cup 2026

Tiểu Phùng

TPO - Đội bóng của HLV Kim Sang-sik vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút cho ASEAN Cup 2026.

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Ông Kim Sang-sik sẽ hướng đến ASEAN Cup 2026 với mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch

Chiều nay 14/7, đội tuyển Việt Nam đã trở về Việt Nam, kết thúc chuyến tập huấn thành công tại xứ Hàn. HLV Kim Sang-sik và các học trò đã có đợt rèn quân bổ ích, với 3 trận đấu tập cùng các đội bóng của Hàn Quốc.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, với 2 trận liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, đây vẫn là tín hiệu vui với tiền đạo Thép Xanh Nam Định.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết trở về Việt Nam, đội đã chia tay hậu vệ Lê Ngọc Bảo do chấn thương chưa kịp bình phục. HLV Kim Sang-sik đã động viên anh tiếp tục nỗ lực điều trị, tập luyện để chờ cơ hội mới.

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HLV Kim Sang-sik động viên Ngọc Bảo khi chia tay đội tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, ngày 17/7 đội tuyển Việt Nam sẽ lên Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar diễn ra một ngày sau đó. Đây là cữ dượt cuối trước khi HLV Kim Sang-sik chốt danh sách chính thức đội dự ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Timor Leste tại Chonburi (Thái Lan). Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 20/7 để chuẩn bị cho trận đấu này.

Tiểu Phùng
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #Myanmar

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