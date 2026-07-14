Chuyên gia Việt: Mbappe đang quá hay, Pháp sẽ loại Tây Ban Nha

TPO - Đội tuyển Pháp với Mbappe đang rực sáng sẽ vượt qua Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026, theo giới chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Mbappe đang bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp, cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Lionel Messi

"Pháp là đội hiếm hoi toàn thắng từ đầu World Cup đến nay. Họ sở hữu đội hình đồng đều có chiều sâu, đặc biệt hàng tấn công cực mạnh. Mbappe đang rất khó cản, cậu ấy chơi với năng lượng dồi dào, khả năng bùng nổ cao. Tây Ban Nha là đối thủ ngang tầm, nhưng tôi cho rằng Pháp sẽ giành chiến thắng"-HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Pháp ghi tới 16 bàn sau 6 trận đấu và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Rất ít đội bóng làm được điều đó, đặc biệt ở một kỳ World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha dù duy trì khả năng kiểm soát bóng tốt nhưng có nhiều trận đấu lại bế tắc trước các đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật.

Nhận định thêm về trận đấu này, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng Pháp đang sở hữu 3 mũi tấn công rất mạnh gồm Mbappe, Dembele và Olise.

"Tuyến giữa sẽ là nơi đôi bên tranh chấp quyết liệt nhất, quyết định thắng bại của 2 đội. Theo tôi khả năng chuyển đổi trạng thái của Pháp tốt hơn so với Tây Ban Nha. Mbappe chơi ngày càng chững chạc nhưng vẫn hiệu quả, cậu ấy chính là cảm hứng lớn nhất với Pháp. Thế trận sẽ rất chặt chẽ, nên tôi cho rằng không loại trừ cần đến hiệp phụ. Trận đấu có thể được định đoạt bởi phút tỏa sáng của các ngôi sao hoặc sai lầm cá nhân"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Ông Thắng đánh giá với Rodri, Pedri, Yamal, Tây Ban Nha không có lý do để e dè trước Pháp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis de la Fuente có vẻ như thiếu chất xúc tác để các đường tấn công bùng nổ và giàu đột biến hơn. HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Pháp có thể thắng 2-1.