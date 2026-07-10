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Chuyên gia Việt: Bỉ khó cản Yamal, Tây Ban Nha sẽ vào bán kết

Nguyên Phong

TPO - Tây Ban Nha với các ngôi sao như Lamine Yamal, Olmo...sẽ vượt qua Bỉ trong cuộc đối đầu tại tứ kết World Cup 2026.

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Yamal đang chơi nổi bật trong màu áo Tây Ban Nha

"Đây sẽ là trận đấu hay và hấp dẫn giữa 2 đội bóng đang chơi rất hay ở World Cup. Tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng 2-1. Hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, kết hợp giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ. Bỉ cho thấy sự tươi mới khi dám cắt những cầu thủ lớn tuổi như Lukaku, Kevin, Doku...để đưa đội hình trẻ giàu tiềm năng vào sân trong trận đấu với Mỹ. Nhưng Tây Ban Nha lại ở đẳng cấp khác, không dễ để Bỉ tạo bất ngờ"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Tây Ban Nha càng vào sâu càng hay hơn với hàng tiền vệ giàu kỹ thuật và sức sáng tạo, có khả năng kiểm soát bóng tốt. Để thắng Tây Ban Nha, Bỉ buộc phải khoá chặt hàng tiền vệ đối phương.

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"Nhiệm vụ này có thể rất khó khăn khi họ mất tiền vệ phòng ngự quan trọng như Onana. Nếu không khoá được hàng tiền vệ Tây Ban Nha, Bỉ sẽ rất khó khăn trước những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Yamal hay Olmo"-HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định.

Chung quan điểm trên, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng Bỉ không cùng đẳng cấp với Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Ông Phúc cho biết:

"Theo tôi chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Mỹ một phần do đội chủ nhà gặp vấn đề tâm lý bởi sự kiện của Balogun. Tây Ban Nha ở đẳng cấp khác với Mỹ nên sẽ khó có chuyện Bỉ thoải mái chơi bóng theo ý. Tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng với cách biệt 2 bàn".

Nguyên Phong
#World Cup tứ kết #Tây Ban Nha #Lamine Yamal #HLV Nguyễn Đức Thắng #đội tuyển Bỉ #Balogun

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