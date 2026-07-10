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Thể thao

'Trận đấu của cả cuộc đời', Haaland tuyên chiến tuyển Anh trước trận tứ kết World Cup

Đặng Lai

TPO - Tiền đạo ngôi sao Erling Haaland đang tỏ ra tự tin và tràn đầy động lực trước thềm cuộc đối đầu mang tính lịch sử với Anh. Trận tứ kết World Cup sắp tới sẽ là một màn đụng độ đầy duyên nợ, được Haaland ví là 'trận đấu của cả cuộc đời'.

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Trả lời phỏng vấn giới truyền thông chỉ 2 ngày trước giờ bóng lăn, chân sút chủ lực của tuyển Na Uy nói: “Đây có lẽ sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi từng nói điều tương tự trước thềm trận đấu với Brazil, nhưng bây giờ mọi thứ còn lớn lao hơn.

Tôi đã từng góp mặt ở chung kết Champions League, đó là một vinh dự vô cùng lớn. Thế nhưng, những gì chúng tôi đang thực hiện cùng đội tuyển quốc gia vào lúc này mới là điều thực sự mang ý nghĩa tối thượng”.

Đáng chú ý, cuộc đọ sức với Tam sư sắp tới sẽ là trận đấu thứ 65 của Haaland trong mùa giải năm nay - một con số minh chứng cho cường độ cày ải khủng khiếp của anh. Để giữ được trạng thái cân bằng khi thi đấu trên đất Mỹ, tiền đạo này đã chọn cách xả stress bằng việc chơi golf cùng các đồng đội.

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Haaland đang thể hiện phong độ rực sáng tại World Cup 2026

Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần đối với một cầu thủ chuyên nghiệp: “Việc thư giãn tâm lý là vô cùng cần thiết. Trong một mùa giải kéo dài đằng đẵng tới 11 tháng với khoảng 65 hay 66 trận đấu, bạn phải biết cách tìm kiếm sự tự do cho tâm trí.

Tôi thực sự phải dành lời khen ngợi cho HLV trưởng Stale Solbakken cũng như Man City vì họ luôn thấu hiểu tình cảnh của cầu thủ. Điều cốt lõi là bạn phải luôn sẵn sàng thể lực cho mật độ dày đặc. Với tôi, việc được ở cạnh những người vui vẻ và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thoải mái là cách nạp năng lượng tốt nhất”.

Khép lại buổi phỏng vấn, khi được hỏi về đối thủ ở vòng 8 đội, Haaland đã cho thấy sự khôn khéo khi tung đòn "tâm lý chiến" bằng một nụ cười rạng rỡ: “Chắc chắn rồi, họ hoàn toàn có quyền tự tin vào việc giành vé đi tiếp... bởi vì họ là đội tuyển Anh mà. Tôi nghĩ rằng chính các bạn (giới truyền thông) nên là những người tạo thêm áp lực lên đôi chân của các cầu thủ tuyển Anh thì hơn”.

Đặng Lai
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