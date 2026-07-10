Mbappe phá kỷ lục World Cup, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới

TPO - Ngôi sao của tuyển Pháp ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 để vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Lionel Messi. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 8 bàn ở hai kỳ World Cup liên tiếp.

Dù đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một, Mbappé vẫn kịp chuộc lỗi bằng bàn thắng ở phút 60, góp công giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 10/7 (giờ Việt Nam).

Pha lập công này là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo 27 tuổi tại World Cup 2026, giúp anh cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới, nhưng xếp trên nhờ hơn một đường kiến tạo. Mbappé cũng đang nhiều hơn Erling Haaland (Na Uy) một bàn.

Đáng chú ý, cú sút tung lưới Morocco còn đưa Mbappé đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 8 bàn trở lên ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có 9 người ghi được từ 8 bàn trong một kỳ World Cup, nhưng chưa ai làm được điều đó hai lần liên tiếp như ngôi sao người Pháp.

Trước đó, Mbappé có cơ hội mở tỷ số từ chấm 11 m ở phút 28 sau khi bị Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Yassine Bounou đã xuất sắc đổ người đúng hướng để cản phá cú dứt điểm của chân sút đang khoác áo Real Madrid.

Không mất quá nhiều thời gian để sửa sai, Mbappé bùng nổ ở phút 60 với pha đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút uy lực đưa bóng găm vào góc gần, không cho thủ thành Bounou cơ hội cản phá.

Chỉ sáu phút sau, Ousmane Dembélé nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Pháp. Đến phút 77, Mbappé được HLV Didier Deschamps rút ra nghỉ và nhận những tràng pháo tay từ khán giả trên sân Gillette khi anh vẫy tay chào người hâm mộ.

Bàn thắng vào lưới Morocco cũng giúp Mbappé nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 20 bàn sau 20 trận, chỉ còn kém Lionel Messi đúng một bàn trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, có tới 12 bàn trong số đó được anh ghi ở 11 trận thuộc vòng knock-out, qua đó nâng kỷ lục ghi bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup lên 12 bàn. Tiền đạo người Pháp bỏ xa hai huyền thoại đứng sau là Leonidas (8 bàn sau 5 trận knock-out) và Ronaldo Nazario (8 bàn sau 10 trận knock-out).