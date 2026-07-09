The Grand Esports 2026: Cú hích mới cho thể thao điện tử Việt Nam

TPO - Ngày 9/7, The Grand Esports 2026 chính thức khai màn với thông điệp “Nâng tầm quốc gia - Lan tỏa quốc tế”, đánh dấu bước chuyển mới của thể thao điện tử Việt Nam trên hành trình phát triển bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Lễ khai mạc The Esports Grand Championship 2026 diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội.

Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và các đơn vị chuyên môn liên quan tổ chức.

Không chỉ là chuỗi giải đấu dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, The Grand Esports 2026 được định vị như một mô hình lễ hội Esports quy mô quốc gia. Sự kiện kết nối thể thao, công nghệ, sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ cho Esports Việt Nam trong thời đại số.

Chuỗi sự kiện gồm 4 hợp phần trọng điểm: Vietnam Esports National Cup (VENC) - Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam; Esports Grand Championship (EGC) - Giải đấu Esports quốc tế; Grand Esports Festival - Lễ hội trải nghiệm dành cho cộng đồng; và Grand Esports Awards - Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Esports Việt Nam.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh The Grand Esports 2026 không chỉ mở màn cho một mùa giải mới, mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển thể thao điện tử tại Việt Nam.

“Sự kiện hôm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng của Esports Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và chính danh hơn, đồng thời thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đồng hành cùng những lĩnh vực thể thao mới trên môi trường số, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, thể thao điện tử đang từng bước khẳng định vị thế bằng nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường khu vực và quốc tế. Esports không còn đơn thuần là một hình thức giải trí, mà đã trở thành môn thể thao của thời đại số, đồng thời là ngành công nghiệp mới giàu tiềm năng.

The Grand Esports 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài xuyên suốt mùa giải. Riêng vòng chung kết quy tụ hơn 130 vận động viên và thành viên các đoàn, đến từ 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nước Đông Nam Á.

Các vận động viên sẽ tranh tài liên tục trong 4 ngày, từ ngày 9/7 đến 12/7/2026. Với quy mô tổ chức lớn, thông điệp rõ ràng và định hướng phát triển dài hạn, The Grand Esports 2026 được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng, góp phần đưa thể thao điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn mới: chuyên nghiệp hơn, chính danh hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ Esports quốc tế.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc The Grand Esports 2026: