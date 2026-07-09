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Việt Nam lần đầu tổ chức World Cup pickleball cho doanh nhân

Trọng Đạt

TPO - Giải pickleball doanh nhân quốc tế 2026 (Pickleball World Cup Edition) sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4/9 tại Đà Nẵng, quy tụ khoảng 1.600 tay vợt trong nước và quốc tế.

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Họp báo công bố Giải World Entrepreneur Tournament 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Chiều 9/7, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải pickleball doanh nhân quốc tế 2026 (World Entrepreneur Tournament - World Cup pickleball). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 4/9 tại thành phố Đà Nẵng.

Theo ban tổ chức, đây là giải pickleball quốc tế đầu tiên dành riêng cho cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và các chủ thể kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế.

Giải dự kiến thu hút khoảng 1.600 tay vợt trong nước cùng các vận động viên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 26 nội dung thi đấu, với tổng tiền thưởng hơn 720 triệu đồng, chưa tính giá trị quà tặng.

World Entrepreneur Tournament 2026 không chỉ được tổ chức như một giải đấu thể thao đơn thuần. Sự kiện được định vị là nền tảng kết nối dành cho giới doanh nhân trong kỷ nguyên hội nhập, nơi thể thao trở thành cầu nối cho giao lưu, hợp tác và mở rộng quan hệ kinh doanh.

Với thông điệp “Thi đấu hết mình, kết nối bền vững, cùng phát triển”, giải đấu hướng tới việc kết hợp giữa thi đấu pickleball, giao lưu doanh nhân, xúc tiến đầu tư, gặp gỡ đối tác chiến lược và quảng bá hình ảnh doanh nhân Việt Nam năng động, sáng tạo trên trường quốc tế.

Để bảo đảm đúng định vị, đối tượng tham dự được giới hạn là các chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cổ đông sở hữu từ 30% vốn điều lệ trở lên, cùng lãnh đạo các ngân hàng đang hoạt động hợp pháp. Tất cả vận động viên tham dự sẽ được xác minh hồ sơ nhằm bảo đảm tính minh bạch và đúng đối tượng theo điều lệ giải.

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức World Entrepreneur Tournament 2026 không chỉ xuất phát từ lợi thế về hạ tầng thể thao, du lịch, mà còn thể hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm hẹn mới của các hoạt động thể thao kết hợp thương mại.

Với vị thế là đô thị biển năng động của miền Trung, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để tổ chức những sự kiện quy mô lớn, giàu trải nghiệm và có sức lan tỏa. Thông qua giải đấu, thành phố được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các hoạt động thể thao, xúc tiến thương mại, đầu tư và giao lưu doanh nhân quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

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Trọng Đạt
#pickleball #doanh nhân #Đà Nẵng #World Cup #sự kiện quốc tế #giao lưu #thể thao

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