Nhận định Pháp vs Morocco, tứ kết World Cup 2026, 03h00 ngày 10/7: Tái hiện ký ức Qatar

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Morocco, 03h00 ngày 10/7, tứ kết World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. 4 năm sau cuộc chạm trán ở bán kết World Cup 2022, Pháp và Morocco lại gặp nhau trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Trong khi Les Bleus hướng tới lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết, Sư tử Atlas lại mang theo khát vọng viết lại lịch sử và đòi món nợ cũ.

Nhận định trước trận Pháp vs Morocco

World Cup 2026 đang chứng kiến một đội tuyển Pháp đầy bản lĩnh trên hành trình chinh phục ngôi vô địch thứ ba trong lịch sử. Thầy trò Didier Deschamps toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ một lần thực sự bị đặt vào tình thế khó khăn khi đối đầu Paraguay ở vòng 1/8.

Dù phải trải qua trận đấu căng thẳng và giàu va chạm, Pháp vẫn biết cách vượt qua thử thách nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe trên chấm phạt đền. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Les Bleus vào tứ kết mà còn nối dài chuỗi thắng của họ lên con số 7 trên mọi đấu trường chính thức. Xa hơn, Pháp chỉ hòa 1 và thắng tới 11 trong 12 trận gần nhất.

Hàng công của Pháp đang thăng hoa với đầu tàu Mbappe.

Sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo lam nằm ở hàng công. Mbappe đã có 7 bàn thắng tại World Cup năm nay, ngang bằng với Erling Haaland và chỉ còn cách vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng một khoảng cách rất nhỏ. Xung quanh anh là những vệ tinh chất lượng như Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola, những người liên tục tạo ra đột biến trong các trận đấu vừa qua.

Nếu vượt qua Morocco, Pháp sẽ lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup, một thành tích chỉ rất ít đội tuyển trong lịch sử từng làm được. Đó cũng là món quà ý nghĩa mà các học trò muốn dành cho HLV Didier Deschamps trong giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Trước thời Deschamps, Pháp mới có ba lần vào bán kết World Cup và chưa từng vào chung kết. Nhưng thế hệ Deschamps đã thay đổi diện mạo của Les Bleus, biến Pháp thành một trong những đội tuyển đáng gờm nhất thế giới. Les Bleus đã vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân năm 2022 và giờ đứng trước cơ hội lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết.

Pháp của Deschamps rất mạnh. Song Morocco chắc chắn không đến Boston chỉ để đóng vai kẻ lót đường. Đại diện Bắc Phi tiếp tục chứng minh thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sau khi đứng nhì bảng C, họ lần lượt vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 để tiến vào tứ kết.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm. Morocco cũng trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên hai lần liên tiếp bất bại trong 5 trận mở màn tại một kỳ World Cup.

Quan trọng hơn cả, ký ức về thất bại 0-2 trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 vẫn còn rất rõ trong tâm trí các cầu thủ Morocco. Bốn năm trước, họ đã tạo nên câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi nhưng bị Les Bleus chặn lại ngay trước cánh cửa lịch sử. Giờ đây, Sư tử Atlas có cơ hội sửa chữa điều đó bằng một chiến thắng mang tính biểu tượng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Morocco

Nhìn vào những gì hai đội thể hiện từ đầu giải, Pháp vẫn là tập thể gây ấn tượng mạnh hơn. Họ ghi 13 bàn sau 5 trận, sở hữu hàng công hiệu quả bậc nhất giải đấu và luôn biết cách tìm ra lời giải trong những thời điểm khó khăn.

Mbappe tiếp tục là đầu tàu với 7 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Trong khi đó, Michael Olise nổi lên như một trong những cầu thủ sáng tạo nhất World Cup 2026 với hàng loạt chỉ số tấn công nổi bật. Ngôi sao trẻ này hiện đã có 5 đường chuyền thành bàn, đứng thứ nhì trong danh sách những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một kỳ World Cup.

Sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp đội tuyển Pháp duy trì được tốc độ, sức ép cũng như khả năng kiểm soát thế trận trước nhiều đối thủ khác nhau. Họ có đủ bản lĩnh để vượt qua những trận cầu va đập dữ dội và nhiều khiêu khích nhất, có đủ phương án chiến thuật để hóa giải những hàng thủ kiên cố nhất.

Morocco lại đi theo một con đường khác. Họ không sở hữu sức công phá mạnh mẽ như Pháp nhưng lại là một trong những đội bóng có tổ chức tốt nhất giải đấu. Hàng phòng ngự được chỉ huy bởi Achraf Hakimi và Noussair Mazraoui luôn duy trì cự ly hợp lý, trong khi tuyến giữa có Azzedine Ounahi cùng Brahim Diaz sẵn sàng tung ra những đường phản công sắc bén.

Diaz hiện đã góp dấu giày vào 10 bàn thắng của Morocco trong năm 2026, còn Hakimi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những hậu vệ tấn công hay nhất thế giới. Chính bộ đôi này là niềm hy vọng lớn nhất của Sư tử Atlas trong cuộc chiến với ứng cử viên vô địch.

Lịch sử đối đầu lại nghiêng hẳn về phía đội tuyển Pháp. Hai đội đã gặp nhau 6 lần và Morocco chưa từng thắng trong 90 phút. Les Bleus giành 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Trận đấu đáng nhớ nhất dĩ nhiên là bán kết World Cup 2022, nơi Pháp thắng 2-0 để tiến vào chung kết.

Tất nhiên, Morocco vẫn có cơ sở để tin tưởng. Họ đã chứng minh trong nhiều năm qua rằng mình đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào. Hà Lan đã bị loại, Canada bị đánh bại và giờ đến lượt Pháp phải đối mặt với bài kiểm tra mang tên Sư tử Atlas.

Thông tin lực lượng Pháp vs Morocco

Pháp bước vào trận đấu này với một vài mối lo về nhân sự. Tiền vệ Aurelien Tchouameni vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đùi và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. Nếu điều đó xảy ra, Manu Kone sẽ được giữ lại trong đội hình xuất phát bên cạnh Adrien Rabiot.

Marcus Thuram cũng chưa thể trở lại thi đấu. Ngoài ra, trung vệ William Saliba từng gặp vấn đề ở lưng trong trận gặp Paraguay nhưng nhiều khả năng vẫn kịp bình phục để sát cánh cùng Dayot Upamecano ở trung tâm hàng thủ.

Trên hàng công, Mbappe chắc chắn tiếp tục lĩnh xướng hàng tấn công. Với phong độ hiện tại, đội trưởng tuyển Pháp vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Les Bleus trong cuộc đua hướng tới bán kết.

Tiền đạo chủ lực Saibari (áo trắng) của Morocco vẫn chưa rõ khả năng ra sân.

Bên phía Morocco, Ismael Saibari là trường hợp khiến ban huấn luyện đau đầu nhất. Tiền đạo này gặp chấn thương gân kheo ở trận thắng Canada và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Nếu không kịp hồi phục, Soufiane Rahimi nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính.

Trung vệ Chadi Riad cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Trong trường hợp không thể thi đấu, Redouane Halhal sẽ là phương án thay thế ở hàng thủ. Ngoài những trường hợp trên, HLV Ouahbi vẫn có trong tay bộ khung mạnh nhất với Hakimi, Mazraoui, Ounahi và Brahim Diaz.

Liệu Morocco có thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch? Hay kinh nghiệm và đẳng cấp của Pháp sẽ tiếp tục lên tiếng như cách họ từng làm tại Qatar 4 năm trước? Câu trả lời sẽ có tại Boston trong trận tứ kết được chờ đợi bậc nhất World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi

Dự đoán tỷ số: Pháp 2 - 1 Morocco