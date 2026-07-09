10 quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu VCK World Cup 2026

TPO - World Cup 2026 đang mang đến cho người hâm mộ vô số khoảnh khắc bùng nổ không thể nào quên trên sân cỏ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một loạt quyết định gây tranh cãi gay gắt từ đội ngũ cầm còi. Sau đây là 10 quyết định tranh cãi nhất từ đầu chiến dịch.

Phút bù giờ thứ 3 trận đấu cuối cùng của bảng G giữa Ai Cập và Iran, kịch tính đã được đẩy lên đỉnh điểm. Iran cứ ngỡ rằng họ đã ghi được bàn thắng quý như vàng ở những giây cuối cùng để giành vé vào vòng knock-out khi tiền vệ Shoja Khalilzadeh dứt điểm thành bàn trong một pha lộn xộn trước khung thành.

Khung cảnh vỡ òa cảm xúc diễn ra khi Khalilzadeh cởi phăng áo ăn mừng trong niềm hân hoan tột độ cùng các đồng đội. Thế nhưng, công nghệ VAR can thiệp. Đồ họa 3D sau đó chỉ ra rằng Khalilzadeh đã việt vị - chỉ bằng đúng một ngón chân - khi đường chuyền được thực hiện. Đây thực sự là một cú sốc đau lòng với các cầu thủ và người hâm mộ Iran. Dù tàn nhẫn, nhưng theo đúng luật lệ, đây là một quyết định chính xác về mặt kỹ thuật, để lại nhiều tiếc nuối.

Khi Bồ Đào Nha đang dẫn trước với tỷ số 2-1 trong những phút bù giờ cuối cùng trận đấu thuộc vòng 16 đội, hậu vệ Gvardiol của Croatia dường như đã níu giữ lại hy vọng cho đội nhà. Anh băng vào dứt điểm thành công từ quả tạt của đồng đội.

Tuy nhiên, công nghệ Bóng kết nối chỉ ra rằng Igor Matanovic của Croatia đã khẽ chạm đầu rất nhẹ vào bóng trước khi bóng tới chân Gvardiol. Chính cái chạm tưởng chừng vô hại đó đưa Gvardiol vào tư thế việt vị. Quyết định này đã đập tan giấc mơ đi tiếp của Croatia.

Khoảnh khắc bàn thắng của Croatia bị từ chối

Bàn thắng của Vinicius Jr không được công nhận

Trong trận đấu giữa Scotland và Brazil, hậu vệ Jack Hendry của Scotland xử lý bóng chủ quan bên phần sân nhà, Vinicius đã lao đến cướp bóng và ghi bàn. Tuy nhiên, các trọng tài phòng VAR đã quyết định hủy bỏ bàn thắng với lý do Vinicius phạm lỗi với Hendry.

Các góc máy quay chậm cho thấy tác động là cực kỳ nhỏ. Chuyên gia trọng tài Darren Cann của đài BBC đã nhận xét rằng Scotland "thực sự quá may mắn". Rất may, tranh cãi này không làm ảnh hưởng đến cục diện khi Brazil vẫn thắng chung cuộc 3-0.

Quả phạt đền tranh cãi của Bỉ ở phút chót

Trận đấu thuộc vòng 32 đội giữa Bỉ và Senegal đang trôi về những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ, tiền vệ Youri Tielemans bất ngờ ngã trong vòng cấm địa sau một pha tranh chấp.

Ban đầu, trọng tài Said Martinez tỏ ra không mấy bận tâm. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra VAR kéo dài, ông kết luận rằng Lamine Camara của Senegal đã có va chạm với Tielemans. Quyết định thổi phạt đền này đã mở ra cơ hội để Bỉ hoàn tất cú lội ngược dòng từ 2-0 thành 3-2, để lại sự ấm ức cho đội tuyển đến từ châu Phi.

Tielemans ăn mừng bàn thắng định đoạt trận đấu với Senegal

Ghana bị từ chối phạt đền một cách khó hiểu

Một buổi chiều đầy thất vọng của đội tuyển Anh trước Ghana trong khuôn khổ bảng L. Tiền đạo Prince Adu của Ghana dường như đã bị hậu vệ Ezri Konsa của tuyển Anh đốn ngã trong vòng cấm bằng một pha vào bóng có phần liều lĩnh.

Đáng ngạc nhiên là trọng tài Said Martinez lại cho rằng tình huống này không đáng để thổi còi và VAR cũng hoàn toàn im lặng. Giới chuyên môn nhận định đây là sai lầm rõ ràng của tổ trọng tài. Nếu Ghana được hưởng quả phạt đền đó, thứ hạng chung cuộc tại bảng L có thể đã thay đổi.

Khoảnh khắc Konsa khiến Prince Adu ngã ra trong vòng cấm

Kylian Mbappe ngã trong vòng cấm nhưng không có còi

Trong cuộc đối đầu ở bảng I giữa đội tuyển Pháp và Senegal, Kylian Mbappe đã ngã xuống sân sau một pha vào bóng có vẻ chậm nhịp của Sadio Mane bên trong vòng cấm địa.

Trọng tài Alireza Faghani ngay lập tức xua tay từ chối phạt đền. Khi VAR yêu cầu xem lại, ông vẫn giữ nguyên quyết định, khẳng định rằng chính tiền đạo người Pháp đã chủ động lao vào tạo ra va chạm. Rất ít khán giả và chuyên gia đồng tình với phán quyết này. May mắn cho trọng tài, chiến thắng dễ dàng sau đó của đội tuyển Pháp đã ngăn chặn sự việc biến thành một cuộc khủng hoảng lớn.

Đây có thể coi là quyết định không chỉ gây bão trên sân cỏ mà còn trở thành một sự kiện mang tầm quốc tế. Tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi chơi xấu nghiêm trọng. Anh dẫm lên gót và mắt cá chân Tarik Muharemovic trong một pha va chạm ở trận đấu vòng 1/16 với Bosnia.

Tranh cãi thực sự bùng nổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “có tác động” để buộc FIFA phải can thiệp và đình chỉ án treo giò của Balogun, cho phép anh ra sân trong trận vòng 16 đội đối đầu với Bỉ. Sự can thiệp này đã đẩy uy tín của FIFA vào tình thế bị thách thức nghiêm trọng.

Messi sau tình huống khiến đối thủ bị đau

Lionel Messi thoát thẻ đỏ thần kỳ

Ở trận mở màn vòng bảng của Argentina gặp Algeria, Lionel Messi đã rực sáng với một cú hat-trick. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Messi đã có pha phạm lỗi vào gầm giày cực kỳ nguy hiểm vào người đội trưởng Aïssa Mandi của đối phương.

Thật ngạc nhiên, không có bất kỳ thẻ phạt nào được rút ra và VAR cũng cho qua tình huống này một cách dễ dàng. Dù vô tình hay cố ý, những pha chiếu chậm đều chỉ ra rằng cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu đã may mắn khi không bị đuổi khỏi sân. Sự nhân nhượng này đã làm dấy lên vô số thuyết âm mưu trên mạng xã hội về việc các ngôi sao lớn được ban tổ chức ưu ái bảo vệ.

HLV tuyển Ai Cập, ông Hossam Hassan, đã thề sẽ không xem thêm bất kỳ phút nào của World Cup nữa sau khi chứng kiến "sự bất công tột cùng” mà đội bóng của ông phải hứng chịu trong trận thua ngược Argentina ở vòng 16 đội.

Ai Cập dẫn trước 2-0 cho đến tận phút 79, nhưng nhà đương kim vô địch thế giới đã có màn lội ngược dòng không tưởng. Sự phẫn nộ của Hassan xuất phát từ việc Ai Cập bị khước từ một bàn thắng sau khi VAR xác định có lỗi, trong khi bàn thắng quyết định của Enzo Fernández bên phía Argentina lại không hề bị giám sát khắt khe như vậy. "Tất cả chỉ vì tiền. Họ muốn Messi ở lại với giải đấu", Hassan phát biểu.

Tah thất vọng sau khi bị từ chối bàn thắng

Gặp Paraguay, Đức ngỡ rằng mình đã khai thông được thế bế tắc trong hiệp phụ khi Jonathan Tah bật cao đánh đầu dũng mãnh xé lưới đối thủ. Tuy nhiên, trọng tài Jalal Jayed sau khi tham khảo VAR đã phán quyết rằng hậu vệ Waldemar Anton của Đức đã có hành vi cản trở thủ môn Orlando Gill - người đã chủ động ngã lăn ra sân sau một va chạm nhẹ.

Bàn thắng bị hủy bỏ, trận đấu bị kéo vào loạt sút luân lưu. Chính Jonathan Tah là người sút hỏng quả penalty quyết định, qua đó xác nhận việc Đức bị loại để tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu giải đấu.