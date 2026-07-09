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Hấp dẫn Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô

Vĩnh Xuân

TPO - Sáng 9/7, tại trụ sở 82 Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), ban tổ chức Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô tiến hành bốc thăm, xác định các bảng đấu.

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Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô do Báo An ninh Thủ đô phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network tổ chức tại cụm sân Ballburn Pickleball (Tây Hồ, Hà Nội) với sự tham dự của hơn 160 VĐV.

Phát biểu khai mạc lễ bốc thăm, Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức giải bày tỏ trân trọng và gửi lời cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức, nhà tài trợ cùng các vận động viên, KOL, khách mời đã hưởng ứng, tham gia, góp phần lan toả và mang đến sự thành công chung cho giải.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Báo An ninh Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan báo chí với bạn đọc, đối tác và cộng đồng.

"Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô được tổ chức không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc đặc biệt của tờ báo mà còn là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác, vận động viên, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người yêu thích pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ hiện nay", Trung tá Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

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Căn cứ theo điều lệ giải, ban tổ chức tiến hành bốc thăm nội dung đôi nam - nam và đôi nam - nữ chia làm 4 bảng (5 cặp/bảng), thi đấu vòng tròn chọn các cặp nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 8 cặp) vào tứ kết.

Tại nội dung đồng đội tiếp sức dành cho KOL, khách mời, ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên tạo 8 đội (mỗi đội 8 vận động viên), chia vào 2 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.

Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được điều hành bởi trọng tài quốc gia, trọng tài chuyên nghiệp, áp dụng luật pickleball của Liên đoàn Pickleball châu Á và các văn bản hiện hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao cúp, kỷ niệm chương chào mừng 50 năm Báo An ninh Thủ đô, phần thưởng (tiền mặt và hiện vật) cho các cặp vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì, 2 giải Ba ở các nội dung đôi.

Vĩnh Xuân
#Pickleball #An ninh thủ đô #Liên đoàn Pickleball châu Á #Cục Thể dục thể thao

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