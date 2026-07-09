Bất bại 34 trận: Morocco không còn là câu chuyện cổ tích ở World Cup 2026

TPO - Morocco đang viết tiếp một hành trình World Cup đầy mê hoặc. Nhưng sau chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8, “Sư tử Atlas” không còn được nhìn như hiện tượng lãng mạn của bóng đá châu Phi. Họ đang bước đi với dáng dấp của một ứng viên vô địch thực thụ.

Chiến thắng trước Canada tại Houston không phải màn trình diễn của vẻ đẹp thuần khiết. Đó là trận đấu gai góc, khô ráp, nhiều va chạm và có những thời điểm Morocco phải chịu sức ép lớn. Nhưng bóng đá knock-out không trao phần thưởng cho đội chơi đẹp nhất. Nó tôn vinh đội biết tồn tại, biết chịu đựng và biết tung đòn đúng lúc.

Morocco đã làm đúng như vậy.

Đội bóng Bắc Phi đánh bại đồng chủ nhà Canada 3-0 dù chỉ tung ra 5 pha dứt điểm, con số thấp nhất của một đội giành chiến thắng trong một trận knock-out World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê. Hiệp 1 cũng đi vào lịch sử theo cách rất lạ: lần đầu tiên ở World Cup, số thẻ vàng nhiều hơn số cú sút.

Nhưng sau tất cả, Morocco vẫn đi tiếp. Và đôi khi, dấu hiệu rõ nhất của một đội bóng lớn không nằm ở việc họ thắng đẹp ra sao, mà ở khả năng thắng ngay cả khi trận đấu không diễn ra theo kịch bản lý tưởng.

Từ hiện tượng đến ứng viên vô địch

Morocco không chỉ bất bại tại World Cup 2026. Họ còn kéo dài chuỗi trận không thua trên mọi đấu trường lên con số 34. Thành tích ấy có một vết gợn nhỏ, bởi trong đó có trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2026 gặp Senegal vẫn đang bị khiếu kiện. Nhưng ngay cả khi đặt tranh cãi ấy sang một bên, đây vẫn là chuỗi phong độ khiến phần còn lại của thế giới phải chú ý.

Kể từ thất bại 0-1 trước Kenya vào tháng 8/2025 tại Giải vô địch các Quốc gia châu Phi, Morocco chưa thua thêm trận nào. Đó không còn là sự bùng nổ nhất thời. Đó là nền tảng ổn định, được xây dựng bằng kỷ luật, bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

Trước Canada ở vòng 1/8, Morocco nhập cuộc không thật sự trơn tru. Trong 15 phút đầu, Canada có 2 cơ hội đáng kể, buộc thủ môn Bono phải cứu thua trước Jonathan David và Tani Oluwaseyi. Cũng trong quãng thời gian ấy, Morocco không có nổi một pha chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, điều đã xảy ra ở trận thứ 2 liên tiếp.

Nhưng Morocco không sụp đổ. Họ chấp nhận bị đẩy lùi, chịu đựng sức ép, rồi từng bước kéo trận đấu trở lại quỹ đạo của mình. HLV Canada Jesse Marsch mô tả rất chính xác: Morocco có thể bị uốn cong, nhưng không gãy.

Khí chất của 'Sư tử Atlas'

Trong cuộc đối đầu giữa 2 thế hệ vàng, Morocco là đội thể hiện được bản lĩnh rõ ràng hơn. Canada mất Alphonso Davies vì chấn thương, trong khi Stephen Eustaquio bị phong tỏa phần lớn những đường chuyền nguy hiểm. Jonathan David, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Canada, gần như bị tách khỏi trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Achraf Hakimi tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới. Đội trưởng Morocco không chỉ tạo ra mối đe dọa khi dâng cao, mà còn trở thành điểm nổ trong những pha gây áp lực trực diện. Brahim Diaz, nguồn cảm hứng sáng tạo của đội bóng Bắc Phi, để lại dấu ấn với 2 đường kiến tạo. Anh hiện có 4 kiến tạo ở các kỳ World Cup, nhiều nhất trong số các cầu thủ châu Phi.

HLV Mohamed Ouahbi thừa nhận Morocco đã trải qua hiệp 1 căng thẳng và buộc phải điều chỉnh trong giờ nghỉ. Nhưng điều quan trọng là họ không đánh mất bản sắc. Morocco vẫn giữ triết lý thi đấu, vẫn trung thành với cấu trúc đã đưa họ đi xa và vẫn biết cách đứng vững trong những thời điểm không đạt trạng thái tốt nhất.

Đó là phẩm chất của một đội bóng đã trưởng thành. Morocco không còn chỉ sống bằng cảm hứng. Họ biết quản lý trận đấu, biết làm chậm nhịp, biết phản công và biết kết liễu đối thủ.

Lời cảnh báo trước tứ kết

Chiến thắng trước Canada đưa Morocco vào tứ kết World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Họ đã thắng 4 trận knock-out World Cup, gồm 2 trận ở Qatar 2022 và 2 trận tại World Cup 2026. Con số ấy bằng tổng số chiến thắng knock-out của tất cả các đội tuyển châu Phi khác cộng lại.

Chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa, Morocco sẽ tái lập kỳ tích vào bán kết như tại World Cup 2022, thời điểm họ trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Dù vậy, hành trình hiện tại của Morocco vẫn chưa hoàn toàn xua tan mọi nghi ngờ. Họ hòa Brazil ở trận ra quân, vượt qua Scotland trong một trận đấu nhọc nhằn, rồi thắng Haiti 4-2 trong thế trận cởi mở. Trước Hà Lan ở vòng 1/16, Morocco chơi tốt hơn nhưng vẫn cần một cú đánh đầu ở thời gian bù giờ để tránh nguy cơ bị loại.

Đến trận gặp Canada, tỷ số 3-0 tạo cảm giác nhẹ nhàng, nhưng màn trình diễn chưa đạt đến mức áp đảo tuyệt đối. Vấn đề nằm ở chỗ những thử thách phía trước sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Trước đối thủ ở tứ kết là Pháp, Morocco không được phép nhập cuộc chệch nhịp như trước Canada. 15 phút đầu uể oải có thể chưa khiến họ trả giá ở vòng 1/8, nhưng trước Pháp, chỉ một khoảng trống nhỏ cũng có thể biến thành bản án.