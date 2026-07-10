Đội tuyển Bỉ lầm lì tiến vào tứ kết: Bầy Quỷ trong bóng tối

TPO - Khi nhắc đến World Cup 2026, sự chú ý thường đổ dồn vào những cái tên quen thuộc. Đó là một tuyển Anh với dàn sao đắt giá, một Tây Ban Nha thêu hoa dệt gấm bằng lối chơi kiểm soát hay một Argentina toát lên vẻ đáng sợ nhờ di sản khổng lồ mà họ mang theo. Giữa bức tranh rực rỡ ấy, Bỉ hiện lên một cách tĩnh lặng đến kỳ lạ. Họ chẳng ồn ào nhưng đang sở hữu những thống kê khiến phần còn lại nể trọng.

Bỉ bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với một hành trang ấn tượng: Họ chưa nếm mùi thất bại kể từ tháng 3/2025. Cột mốc cuối cùng mà Bỉ gục ngã là trận thua 1-3 trước Ukraine tại Nations League, trận đấu cũng chính là màn ra mắt của HLV Rudi Garcia trên băng ghế chỉ đạo.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cỗ máy của Quỷ đỏ đã được tái thiết lập. Họ sở hữu chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp (12 trận thắng, 6 trận hòa), một minh chứng hùng hồn cho sự ổn định và bản lĩnh lì lợm đã được trui rèn. Bỉ không chỉ thắng những đối thủ yếu như Bắc Macedonia, Wales… Họ hạ Croatia 2-0, vùi dập Mỹ 5-2 trước thềm World Cup. Và mới nhất, Bỉ hạ Mỹ 4-1 tại trận đấu vòng 1/8.

Hành trình của Bỉ tại World Cup 2026 là một con đường nghẹt thở. Họ không thể hiện sự hoa mỹ, vùi dập mọi đối thủ như Pháp, cũng không lạnh lùng áp đảo đối phương như Tây Ban Nha… NHM có cảm giác Bỉ chơi trận nào cũng chật vật.

Họ mở đầu bằng 2 trận hòa chật vật trước Ai Cập (1-1) và Iran (0-0). Nhưng ngay khi bị dồn vào thế phải bung sức, Bỉ lập tức biến thành một chú quỷ như biệt danh của họ. Đội tuyển này lần lượt đè bẹp New Zealand (1-5), hạ gục Senegal (3-2) và hủy diệt tuyển Mỹ (1-4).

De Ketelaere trông vụng về nhưng anh đã ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo tại World Cup 2026

3 trận đấu gần nhất, Bỉ ghi trung bình 4 bàn. Con số này cho thấy sức mạnh tấn công của Bỉ không hề thua kém bất kỳ ứng cử viên vô địch nào. Với 13 bàn thắng có được cho đến lúc này, họ chỉ kém Pháp đúng 1 bàn và ghi nhiều hơn đối thủ tứ kết - Tây Ban Nha - tới 4 bàn. Đầu tàu trong hàng công ấy vẫn là cái tên quen thuộc: Romelu Lukaku, người đã bỏ túi 3 pha lập công, hoạt động như một cỗ xe tăng càn lướt mọi hàng thủ.

Bên cạnh đó là De Ketelaere, Tielemans, Trossard… Bỉ không dựa hoàn toàn vào một cá nhân nào đó. Họ sở hữu rất nhiều họng pháo, có thể thay nhau “nổ súng” khi cần. Đến cả một cầu thủ vụng về như Vanaken cũng đã điền tên lên bảng tỷ số.

Thực ra khi xét về mạch trận bất bại, Bỉ vẫn chỉ bằng nửa Tây Ban Nha (36), kém xa Morocco (34)… Nhưng những con số khác chỉ ra rằng đội bóng này không dễ chịu như người ta tưởng.

Đứng trong khung gỗ, Thibaut Courtois chứng minh tại sao anh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới với 13 pha cứu thua mang tính bước ngoặt sau 5 trận đấu. Trong số 8 đội tuyển dự tứ kết, Courtois là thủ môn cứu thua nhiều nhất (toàn giải chỉ kém Vozinha, Orlando Gill và Eloy Room nhưng cả 3 thủ môn này đều bị loại).

Courtois là thủ môn cứu thua nhiều nhất tứ kết

Bỉ đang dẫn đầu toàn bộ World Cup 2026 về số lần bứt tốc. Kết hợp với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 87%, Bỉ cho thấy họ là sự hòa quyện giữa thể lực sung mãn của những vận động viên điền kinh và tư duy của bóng đá hiện đại. Một cỗ máy vừa cơ bắp, vừa tinh vi, sẵn sàng vượt mọi sự kháng cự.

Dù vậy, truyền thông vẫn tỏ ra e dè khi xếp Bỉ vào chung mâm với những ông lớn khác. Vì họ cho rằng chuỗi phong độ của Quỷ đỏ phần lớn đến từ việc chưa phải chạm trán những "ngọn núi" thực sự ở giai đoạn vòng bảng và vòng 1/8. Và nhìn lối chơi của Bỉ, NHM có cảm giác mọi thứ vẫn khá chuệch choạc, không đồng bộ như Tây Ban Nha, không vũ bão như Pháp hay khoa học như Anh, Argentina…

Nhiều người nói rằng Bỉ chưa xứng đáng được coi là ứng viên vô địch, thậm chí coi nhẹ đội tuyển này. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, việc bị coi nhẹ lại là một "đặc ân" hiếm có.

Suốt một thập kỷ qua, Bỉ luôn bước vào các giải đấu lớn với tư cách ứng cử viên hàng đầu, gánh trên vai áp lực khổng lồ của kỳ vọng. Giờ đây, khi sự kỳ vọng ấy được chuyển dời sang các đội tuyển khác, Quỷ đỏ được phép thu mình vào trong bóng tối. Không ồn ào, không áp lực, họ cứ lẳng lặng tiến lên với tâm thế của một kẻ đi săn giấu mặt.

Bỉ ghi tối thiểu 3 bàn trong 3 trận gần nhất

Tại tứ kết, rõ ràng Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Đội quân của Luis de la Fuente chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin của những kẻ chiến thắng, với thói quen cầm bóng áp đặt thế trận. Và có lẽ, thẳm sâu trong tâm trí những chàng trai xứ bò tót, họ vẫn coi Bỉ ở “chiếu dưới”.

Chính tư tưởng và thói quen áp đặt ấy sẽ là tử huyệt mà tuyển Bỉ chờ đợi. Một khi Tây Ban Nha dâng cao đội hình, để lộ ra khoảng trống, họ sẽ phải đối mặt với một đội bóng có số lần bứt tốc cường độ cao nhiều nhất giải đấu. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, những đường chuyền phản công chính xác (với tỷ lệ chuyền thành công 87%) sẽ đưa bóng đến vị trí của những cỗ máy chạy như Doku, Trossard... Và từ đó, mành lưới La Roja có thể bị rung lên.

Sự coi nhẹ từ đối thủ không phải là sự xúc phạm đối với tuyển Bỉ vào lúc này. Ngược lại, đó có thể là vũ khí lợi hại nhất của họ. Trong thế trận rình rập, một đội bóng lì lợm không biết thua trong 16 tháng qua thừa hiểu cách làm thế nào để tung ra đòn kết liễu.

World Cup 2026 đang chứng kiến một tuyển Bỉ rất khác: thực dụng, bền bỉ, và lạnh lùng. Nếu Tây Ban Nha hay bất kỳ ai khác vẫn tiếp tục nhìn họ bằng nửa con mắt, Quỷ đỏ sẽ không ngần ngại trừng phạt họ để dọn đường tiến thẳng vào bán kết.