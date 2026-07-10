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Thể thao

Messi lại thắng Ronaldo, trong một 'giải đấu' khác ở Chile

Nguyễn Khánh

TPO - Không phải trên sân cỏ, cũng chẳng có cúp vàng nào được trao, nhưng Lionel Messi vừa giành thêm một chiến thắng trước Cristiano Ronaldo - lần này là trong sổ hộ tịch của Chile, nơi hơn 4.000 trẻ sơ sinh được đặt tên theo siêu sao người Argentina kể từ năm 2025.

Theo số liệu từ Cơ quan Đăng ký Dân sự Chile, từ tháng 1/2025 đến nay, trong hơn 10.000 trẻ được đặt tên theo các ngôi sao bóng đá đang góp mặt tại World Cup 2026, Messi là cái tên được các bậc phụ huynh xứ Nam Mỹ này ưu ái nhất.

Cụ thể, có 4.085 bé trai được đặt tên Lionel, chưa kể 45 trường hợp khác dùng thẳng họ Messi làm tên gọi. Đây là con số ấn tượng với một cầu thủ đã 39 tuổi, dù vẫn đang thi đấu ở World Cup cuối cùng trong sự nghiệp và tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn lịch sử giải đấu với 21 bàn, trong đó có 8 bàn chỉ riêng tại vòng chung kết năm nay.

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Số phụ huynh Chile đặt tên con theo Messi nhiều gấp hơn 10 lần những người chọn tên của Ronaldo.

Người về nhì trong cuộc đua đặt tên, không ai khác, chính là đối thủ Cristiano Ronaldo. Có 2.208 trẻ được đặt tên Ronaldo và 341 trẻ mang tên Cristiano. Điều thú vị là cũng giống như cuộc đua ở World Cup 2026 khi Messi vẫn ở lại bảo vệ danh hiệu còn Ronaldo đã về nước, trên "bảng xếp hạng" các phòng hộ sinh Chile, Messi vẫn bỏ xa Ronaldo một khoảng cách không nhỏ, tiếp nối câu chuyện ganh đua đã kéo dài gần hai thập kỷ giữa hai người.

Cuộc đua tên gọi không dừng lại ở cặp đôi vĩ đại nhất làng bóng đá. Đội tuyển Anh, với sự góp mặt của hai ngôi sao đang tranh chấp vị trí Vua phá lưới, cũng để lại dấu ấn rõ rệt trong các phòng hộ sinh Chile. Harry Kane, người đang có 6 bàn thắng tại giải, sở hữu 1.923 trẻ mang tên Harry và 85 trẻ mang họ Kane.

Trong khi đó, đồng đội của anh ở tuyển Anh lẫn Real Madrid, Jude Bellingham, có phần lép vế hơn với 199 trẻ tên Jude và chỉ 2 trẻ lấy họ Bellingham làm tên - một khoảng cách cho thấy độ phủ sóng của Kane với người hâm mộ Nam Mỹ vượt xa đàn em cùng đội tuyển.

Danh sách các đội bóng vào tứ kết còn ghi nhận thêm trường hợp của Lamine Yamal, ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha, khi họ Yamal được 177 trẻ sử dụng làm tên, vượt xa con số 2 trẻ mang tên Lamine. Đội trưởng, hậu vệ phải của Morocco cũng góp mặt khiêm tốn hơn: tên Achraf, trong tiếng Ả Rập nghĩa là "cao quý nhất", chỉ có 1 trẻ được đặt, còn họ Hakimi, mang ý nghĩa "thông thái", xuất hiện ở 6 trường hợp.

Làn sóng đặt tên theo thần tượng bóng đá tại Chile không phải muốn đặt gì cũng được. Luật pháp nước này cho phép cha mẹ tự do lựa chọn tên cho con, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định nhằm bảo vệ trẻ khỏi những cái tên có thể gây tổn hại về mặt tinh thần khi trưởng thành.

Sự sáng tạo được chấp nhận, giống như một pha đi bóng khéo léo hay một cú sút phạt đền kiểu Panenka, nhưng những cái tên quá lố lăng, kỳ dị hoặc không phù hợp với danh tính con người đều bị cấm.

Trường hợp từng gây xôn xao dư luận Chile là một bé trai chào đời năm 2022, được cha mẹ người Bolivia nhập cư mang họ Chambi và Pacaje đặt tên đầy đủ là Griezmann Mbappé - một minh chứng cho thấy tình yêu bóng đá đôi khi có thể vượt qua mọi ranh giới của một bản khai sinh thông thường.

Nguyễn Khánh
Mundo Deportivo
#Messi #Ronaldo #Chile #sinh nhật #tên trẻ #siêu sao

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