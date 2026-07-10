Mbappe ghi bàn, Pháp vào bán kết World Cup

TPO - Mbappe và Dembele thay nhau lập công giúp Pháp đánh bại Morocco 2-0, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

time Hết giờ! Pháp 2-0 Morocco ĐT Pháp đã giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Morocco. Đây là một kết quả xứng đáng khi vượt trội đối thủ, đồng thời sở hữu những siêu sao tầm cỡ có thể tạo ra sự khác biệt trong khoảnh khắc như Mbappe và Dembele. report Bono cứu thua bằng chân Phút 90+4: Mateta đột nhập vòng cấm và dứt điểm chìm, nhưng Bono tiếp tục cho thấy đẳng cấp bằng tình huống cứu thua bằng chân. report Có 6 phút bù giờ! Phút 90+1: Với những gì đang diễn ra, một bàn thắng trong thời gian này là hoàn toàn có thể. report Chưa có bàn thứ ba cho ĐT Pháp Phút 88: Pháp lên bóng bên cánh trái. Barcola là người sút bóng vào góc gần. Lần này, Bono đã cản phá thành công. report Không vào!!!! Phút 84: Hakimi bị phạm lỗi, kiếm về quả đá phạt ngay trước khu cấm địa ĐT Pháp. Ở tình huống đá phạt sau đó, Hakimi đẩy sang để Ounahi tung cú sút từ xa, nhưng Maignan đã chơi tập trung. Hakimi thực hiện quả phạt góc và El Aynaoui đánh đầu ở khoảng cách rất gần. Bóng đi vào cạnh lưới. substitution Mbappe rời sân Phút 77: Mbappe khập khiễng rời sân, nhường chỗ cho Mateta. Ngoài ra, Doue cũng được thay thế bởi Barcola. Bên phía Morocco, El Ouahdi và Yassine vào sân thay Salah-Eddine và Diaz. report Upamecano suýt phản lưới nhà Phút 73: Bóng được đưa vào vòng cấm ĐT Pháp và cú phá hụt của Upamecano đưa bóng hướng về góc cao khung thành Maignan. report Đẳng cấp siêu sao Phút 71: Mọi thứ thay đổi quá nhanh với Morocco và yếu tố làm nên sự khác biệt ở đây chính là đẳng cấp siêu sao. Vào khoảnh khắc khó khăn, Mbappe cùng Dembele lên tiếng, và Les Bleus đang tiến gần tới bán kết. goal Pháp nhân đôi cách biệt Phút 66: Khi những ý đồ của Morocco còn chưa được hiện thực hóa, Pháp đã có bàn thứ hai khi Dembele dẫn bóng ở trung lộ và dứt điểm chìm bằng chân phải, khuất phục thủ thành Bono. substitution Morocco điều chỉnh nhân sự và chiến thuật Phút 63: Morocco lập tức kích hoạt kế hoạch B khi Amrabat và Rahimi cùng vào sân. Sau đó, Diop phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Mbappe. report Cuộc đua Messi - Mbappe lại tiếp tục Không lâu sau khi Messi có bàn thứ 8, Mbappe cũng bắt kịp. Anh thậm chí xếp trên siêu sao người Argentina vì hơn 1 pha kiến tạo. goal Mbappe mở tỷ số cho ĐT Pháp Phút 60: Từ rìa trái khu cấm địa, Mbappe tung ra cú cứa lòng vào góc cao khiến Bono bó tay. Tỷ số đã được mở cho ĐT Pháp. report Cơ hội của Mbappe Phút 56: Olise đi bóng kỹ thuật ở trung lộ và chuyền cho Mbappe. Đội trưởng của Les Bleus định sửa lòng vào góc xa nhưng đó không phải cú dứt điểm hoàn hảo. report Doue không thắng được Bono Phút 55: Sút xa vẫn là giải pháp của Pháp và Doue đã thực hiện pha dứt điểm rất căng, chếch bên cánh trái và ngoài vòng cấm. Tuy nhiên Bono không khó để làm chủ tình hình. report Morocco đang chơi ổn Phút 50: Morocco vẫn đang duy trì thế trận chặt chẽ và hàng phòng ngự kỷ luật khiến Pháp không dễ triển khai các mảng miếng tấn công. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho đại diện châu Phi. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Hai đội tiếp tục phần còn lại của trận đấu để tìm ra chủ nhân tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026. time Hiệp một khép lại Pháp rời sân trong tiếc nuối vì không thể ghi bàn trong hiệp một, sau 13 pha dứt điểm đã thực hiện, bao gồm cú sút phạt đền hỏng ăn của Mbappe. report Không được! Phút 45+4: Rabiot để bóng chạm tay và Morocco hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Hakimi quyết định dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đi thiếu chính xác. report Có 5 phút bù giờ Phút 45+2: Pháp kiên nhẫn tìm khoảng trống trước hàng thủ Morocco và sút xa là một giải pháp. Họ đã tiến rất gần tới bàn thắng khi cú sút của Digne đưa bóng dội xà ngang. report Morocco gặp khó khăn trong tấn công Phút 39: Morocco cố gắng giành thế chủ động nhưng đang thiếu ý tưởng cũng như gặp khó khăn trong triển khai tấn công. Cho đến nay, họ vẫn chưa có cú sút và tình huống chạm bóng nào trong khu cấm địa của Pháp. report Bono quá xuất sắc Phút 36: Morocco để mất bóng và Pháp phản công nhanh. Doue có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng thủ môn Bono một lần nữa thể hiện tài năng với tình huống phản xạ khó tin, đưa bóng đi hết đường biên ngang. report Cú dứt điểm của Dembele Phút 34: Dembele suýt ghi bàn với cú sút hiểm hóc bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc. report Mbappe tranh cãi với trọng tài Phút 29: Hai đội nghỉ uống nước và Mbappe tranh cãi với trọng tài Tello, có thể về việc ông ấy mất quá nhiều thời gian để bắt đầu quả phạt đền. report Không vào!!!! Phút 28: Mbappe có chút ngập ngừng và cú sút vào góc trái khung thành Morocco quá nhẹ, dễ dàng để thủ môn Bounou bắt gọn. Một cơ hội vàng đã bị lãng phí. penalty Phạt đền cho ĐT Pháp! Phút 24: Pháp phản công nhanh và Mbappe đã ngã trong vòng cấm sau tình huống vào bóng của Mazraoui. Trọng tài Tello lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. report Dembele đánh đầu Phút 18: Desire Doue tạt bóng vào từ cánh trái và Ousmane Dembele đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. report Cơ hội cho Morocoo Phút 16: Pha phạm lỗi của Lucas Digne mang lại quả đá phạt bên cánh phải cho Morocco. Hakimi là người đá phạt nhưng quả treo bóng của anh lại quá sâu. report Không được! Phút 12: Saliba chuyền bóng hỏng và Morocco phản công. Ibrahim Diaz dẫn bóng lên phía trước nhưng lại quá đơn độc giữa các hậu vệ của Pháp. report Mbappe uy hiếp cầu môn Morocco Phút 4: Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Mbappe xoay người dứt điểm rất căng vào góc gần, nhưng thủ môn Bono đã bay người cản phá xuất sắc. Ở tình huống phạt góc sau đó, Bono lại chiến thắng trước cú đánh đầu của Dayot Upamecano. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Facundo Tello đã nổi còi chính thức bắt đầu trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco trên sân Boston Stadium. Morocco là đội giao bóng. ĐT Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Kone, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe, Dembele ĐT Morocoo: Bounou, Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine, El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss, Talbi, Diaz report Sơ đồ xuất phát của hai đội ﻿ report Đội hình ra sân của Morocco report Đội hình ra sân của Pháp

World Cup 2026 đang chứng kiến một đội tuyển Pháp đầy bản lĩnh trên hành trình chinh phục ngôi vô địch thứ ba trong lịch sử. Thầy trò Didier Deschamps toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ một lần thực sự bị đặt vào tình thế khó khăn khi đối đầu Paraguay ở vòng 1/8.

Dù phải trải qua trận đấu căng thẳng và giàu va chạm, Pháp vẫn biết cách vượt qua thử thách nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe trên chấm phạt đền. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Les Bleus vào tứ kết mà còn nối dài chuỗi thắng của họ lên con số 7 trên mọi đấu trường chính thức. Xa hơn, Pháp chỉ hòa 1 và thắng tới 11 trong 12 trận gần nhất.

Sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo lam nằm ở hàng công. Mbappe đã có 7 bàn thắng tại World Cup năm nay, ngang bằng với Erling Haaland và chỉ còn cách vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng một khoảng cách rất nhỏ. Xung quanh anh là những vệ tinh chất lượng như Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola, những người liên tục tạo ra đột biến trong các trận đấu vừa qua.

Nếu vượt qua Morocco, Pháp sẽ lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup, một thành tích chỉ rất ít đội tuyển trong lịch sử từng làm được. Đó cũng là món quà ý nghĩa mà các học trò muốn dành cho HLV Didier Deschamps trong giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Trước thời Deschamps, Pháp mới có ba lần vào bán kết World Cup và chưa từng vào chung kết. Nhưng thế hệ Deschamps đã thay đổi diện mạo của Les Bleus, biến Pháp thành một trong những đội tuyển đáng gờm nhất thế giới. Les Bleus đã vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân năm 2022 và giờ đứng trước cơ hội lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết.

Pháp của Deschamps rất mạnh. Song Morocco chắc chắn không đến Boston chỉ để đóng vai kẻ lót đường. Đại diện Bắc Phi tiếp tục chứng minh thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sau khi đứng nhì bảng C, họ lần lượt vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 để tiến vào tứ kết.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm. Morocco cũng trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên hai lần liên tiếp bất bại trong 5 trận mở màn tại một kỳ World Cup.

Quan trọng hơn cả, ký ức về thất bại 0-2 trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 vẫn còn rất rõ trong tâm trí các cầu thủ Morocco. Bốn năm trước, họ đã tạo nên câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi nhưng bị Les Bleus chặn lại ngay trước cánh cửa lịch sử. Giờ đây, Sư tử Atlas có cơ hội sửa chữa điều đó bằng một chiến thắng mang tính biểu tượng.