FIFA ra án phạt nặng, tuyển Anh khốn đốn trước đại chiến Na Uy

TPO - FIFA quyết định treo giò Jarell Quansah của tuyển Anh hai trận sau tấm thẻ đỏ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Án phạt khiến HLV Thomas Tuchel tiếp tục đau đầu với bài toán hậu vệ phải trước màn so tài với Na Uy tại tứ kết.

Jarell Quansah (trái) phạm lỗi với Jesus Gallardo của Mexico ở vòng 1/8.

Theo FIFA, Jarell Quansah bị treo giò hai trận sau pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo trong hiệp hai trận thắng Mexico 3-2 ở vòng 1/8. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác định cầu thủ của tuyển Anh phạm lỗi ở mức "nghiêm trọng".

Với án phạt này, Quansah sẽ vắng mặt ở trận tứ kết gặp Na Uy tại Miami Gardens và tiếp tục ngồi ngoài nếu tuyển Anh giành vé vào bán kết.

Tiền đạo Bukayo Saka thừa nhận đây là thông tin không mong muốn với "Tam sư".

"Đó là điều vô cùng đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi không ở đây để phàn nàn. Điều cần làm là thích nghi và lựa chọn đội hình đủ sức đánh bại Na Uy", Saka nói.

Án phạt dành cho Quansah càng thu hút sự chú ý khi FIFA gần đây gây tranh cãi vì hủy án treo giò một trận của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên hệ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Tuy nhiên, ông Infantino khẳng định Ủy ban Kỷ luật FIFA hoạt động độc lập và vụ việc của Balogun được xử lý đúng quy trình.

Bài toán hậu vệ phải

Việc Quansah bị treo giò cũng khiến HLV Thomas Tuchel đối mặt với cơn đau đầu lớn ở vị trí hậu vệ phải.

Lựa chọn số một Reece James chưa thi đấu kể từ trận gặp Ghana ở vòng bảng do chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Tino Livramento đã phải rút lui trước khi World Cup khởi tranh vì chấn thương bắp chân. Thay vì triệu tập một hậu vệ phải khác, HLV Tuchel gọi trung vệ Trevoh Chalobah bổ sung lực lượng.

Chính vì vậy, Quansah được sử dụng như phương án dự phòng cho Reece James ở hành lang phải. Sự vắng mặt của cầu thủ này khiến lựa chọn của tuyển Anh ở vị trí hậu vệ cánh càng trở nên hạn chế trước cuộc đối đầu với Na Uy.

Trước thềm World Cup 2026, HLV Tuchel cũng từng gây nhiều tranh luận khi quyết định không triệu tập Trent Alexander-Arnold, hậu vệ phải đang khoác áo Real Madrid và được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ở vị trí này. Quyết định này giờ càng bị đặt dấu hỏi khi tuyển Anh liên tiếp tổn thất nhân sự nơi hành lang phải.