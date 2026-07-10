Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ, 02h00 ngày 11/7: Lá chắn thép đấu hoả lực mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ, tứ kết World Cup 2026, lúc 02h00 ngày 11/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha có sự chắc chắn nơi hàng thủ, còn Bỉ thăng hoa nhờ sức mạnh tấn công. Màn so tài giữa hai đội bóng châu Âu được kỳ vọng sẽ là trận đấu hấp dẫn bậc nhất vòng tứ kết.

Nhận định trước trận đấu

Đúng gần 16 năm sau chức vô địch lịch sử trên đất Nam Phi, tuyển Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội trở lại đỉnh cao World Cup. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente chỉ còn cách chiếc cúp vàng ba chiến thắng.

La Roja đang trình diễn phong độ cực kỳ ổn định tại World Cup 2026. Sau khi đứng đầu bảng H, họ lần lượt vượt qua Áo và Bồ Đào Nha để góp mặt ở tứ kết. Đặc biệt, chiến thắng trước người hàng xóm Iberia mang nhiều ý nghĩa khi giúp Tây Ban Nha "đòi nợ" thất bại ở chung kết UEFA Nations League năm ngoái. Bàn thắng muộn của Mikel Merino đã tạo nên khác biệt trong trận cầu căng thẳng.

Đây là lần thứ sáu Tây Ban Nha góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Sau bốn lần liên tiếp dừng bước, La Roja chỉ một lần vượt qua vòng đấu này tại World Cup 2010, trước khi tiến thẳng tới chức vô địch.

Điểm tựa lớn nhất của đội bóng xứ đấu bò nằm ở hàng phòng ngự. Tây Ban Nha là đội duy nhất tại World Cup 2026 chưa để thủng lưới, đồng thời thiết lập chuỗi sáu trận giữ sạch lưới liên tiếp, tương đương hơn 10 giờ thi đấu không để đối phương ghi bàn - thành tích tốt nhất giải đấu.

Dưới thời HLV Luis de la Fuente, nhà đương kim vô địch châu Âu cũng thắng cả sáu trận knock-out tại các giải đấu lớn, cho thấy bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Lịch sử đối đầu cũng phần nào đứng về phía Tây Ban Nha. Kể từ sau thất bại tại Euro 1980, La Roja thắng tới 9 trong 11 lần chạm trán Bỉ. Tuy nhiên, hai đội đã gần một thập kỷ chưa gặp nhau, còn tại World Cup, thành tích đối đầu vẫn hoàn toàn cân bằng khi mỗi đội có một chiến thắng sau hai lần so tài.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bỉ đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau nỗi thất vọng tại World Cup 2022. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đứng đầu bảng G trước khi vượt qua Senegal 3-2 ở vòng 1/32 nhờ pha lập công của đội trưởng Youri Tielemans ở những giây cuối hiệp phụ - bàn thắng muộn nhất lịch sử World Cup.

Đến vòng 1/8, trước sức ép từ dư luận, HLV Garcia gây bất ngờ khi cất Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị trong cuộc đối đầu với đội đồng chủ nhà Mỹ.

Quyết định táo bạo này phát huy hiệu quả khi Bỉ thắng thuyết phục 4-1. Charles De Ketelaere lập cú đúp, Hans Vanaken ghi một bàn, còn Lukaku tiếp tục nổ súng sau khi vào sân từ ghế dự bị, nối dài chuỗi ghi bàn lên ba trận liên tiếp.

Chiến thắng ấy không chỉ xóa tan những hoài nghi sau các tranh cãi liên quan đến Folarin Balogun, mà còn khẳng định sức mạnh hàng công của Quỷ đỏ với hiệu suất hơn 2,5 bàn mỗi trận tại World Cup 2026.

Bỉ đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 - giải đấu từng được xem là dấu chấm hết cho "thế hệ vàng". Đội bóng áo đỏ hiện đã nối dài chuỗi bất bại lên 18 trận và đang nuôi giấc mơ giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, Bỉ được kỳ vọng sẽ tạo nên thử thách lớn nhất mà La Roja phải đối mặt kể từ đầu giải.

Thông tin lực lượng

HLV Luis de la Fuente gần như đã ổn định bộ khung kể từ trận mở màn và nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều ở trận gặp Bỉ.

Điểm đáng chú ý nằm ở hàng tiền vệ, nơi Marcos Llorente, Fabian Ruiz và Mikel Merino - người ghi bàn quyết định vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 - cạnh tranh một vị trí đá chính.

Trên hàng công, Nico Williams vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ khép nên nhiều khả năng tiếp tục xuất phát từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, tài năng trẻ Lamine Yamal gần như chắc chắn giữ suất đá chính bên hành lang cánh phải.

Mũi nhọn Mikel Oyarzabal cũng đang đạt phong độ rất cao khi trực tiếp góp dấu giày vào 23 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) trong 17 lần gần nhất đá chính cho tuyển Tây Ban Nha.

Về phía Bỉ, sau màn trình diễn ấn tượng trước Mỹ, Charles De Ketelaere nhiều khả năng tiếp tục được bố trí đá "số 9 ảo". Romelu Lukaku, dù đã ghi bàn ở ba trận liên tiếp sau khi vào sân từ ghế dự bị, vẫn có thể tiếp tục đóng vai trò "siêu dự bị". Tiền đạo này hiện đã ghi 93 bàn cho đội tuyển Bỉ.

Kevin De Bruyne được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ kỳ cựu bị thay ra ở cả bốn trận đầu tiên tại World Cup 2026, chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp thi đấu trọn vẹn ở các kỳ World Cup.

Đội bóng của HLV Rudi Garcia chịu tổn thất đáng kể khi Amadou Onana bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) và phải chia tay giải đấu. Hans Vanaken hoặc Nicolas Raskin nhiều khả năng sẽ được lựa chọn để lấp khoảng trống ở tuyến giữa.

Ở hàng thủ, Zeno Debast vẫn chưa bình phục chấn thương chân và chưa ra sân phút nào kể từ đầu giải. Vì vậy, Bỉ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ tứ vệ đã thi đấu ổn định trong những trận gần đây.