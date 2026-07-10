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Thể thao

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà nắm Trung tâm bóng đá cộng đồng của bầu Hiển

Trọng Đạt

Chiều 9/7 tại sân Đảo Sen (Long Biên, Hà Nội), CLB Bóng đá Hà Nội chính thức khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC do HLV Triệu Quang Hà làm Giám đốc.

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Bên cạnh việc xây dựng đội bóng giàu thành tích, sở hữu một trong những hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam và không ngừng nâng cao vị thế trên đấu trường quốc nội cũng như châu lục, CLB Hà Nội tiếp tục mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC được xây dựng với triết lý rõ ràng, rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội được chơi bóng, trưởng thành thông qua bóng đá và được truyền cảm hứng để theo đuổi những giá trị tích cực trong cuộc sống. Đồng thời, Trung tâm cung cấp một môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp nhưng gần gũi, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận bóng đá trong điều kiện tốt nhất.

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Đây cũng được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của CLB theo định hướng từ bầu Hiển, thông qua đó tìm kiếm các tài năng nối chân lứa đàn anh trên tuyển Việt Nam như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh...từng lừng lẫy giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu). Được biết, cựu danh thủ Triệu Quang Hà sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm.

Đối tượng tuyển sinh của Trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Đặc biệt, để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, các buổi tập hoàn toàn miễn phí tại 4 điểm sân, gồm Sân Cienco 5 - Mê Linh, sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen - Long Biên và sân Đoan Môn - Trường Chinh.

Trọng Đạt
#Triệu Quang Hà #bóng đá cộng đồng #CLB Hà Nội #bầu Hiển #đào tạo trẻ #sân bóng miễn phí #tài năng trẻ

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