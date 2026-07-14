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Thể thao

Những giải đấu được mong chờ tại Sports Festival 2026

P.V

Những màn bứt phá đẹp mắt trên đường đua triathlon, những trận cầu nghẹt thở trên cụm sân quần vợt đạt chuẩn quốc tế… — giải Vô địch Triathlon trẻ quốc gia cùng chuỗi giải quần vợt chuyên nghiệp đang là những giải đấu được mong chờ nhất tại Sports Festival 2026.

Triathlon lần đầu góp mặt: 24 bộ huy chương chờ các tài năng trẻ

Bên cạnh những bộ môn đã quen thuộc như golf, chạy, bắn súng đĩa bay…, Sports Festival năm nay lần đầu đưa triathlon vào chương trình thi đấu nhằm khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại của NovaWorld Phan Thiet. Giải Vô địch Triathlon trẻ quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 31/7.

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Sports Festival 2026 diễn ra từ tháng 07 – 09.2026 tại NovaWorld Phan Thiet

Theo Liên đoàn Triathlon Việt Nam, giải quy tụ các vận động viên thuộc 4 nhóm tuổi: U23 (sinh từ 2003–2007), U18 (2008–2010), U15 (2011–2013) và U12 (2014–2018). Các vận động viên sẽ tranh tài ở 6 nội dung, tổng cộng 24 bộ huy chương cá nhân, với 3 hình thức thi đấu chính: Triathlon (bơi – đạp xe – chạy), Duathlon (chạy – đạp xe) và Aquathlon (bơi – chạy), cự ly được điều chỉnh phù hợp từng độ tuổi.

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Theo Liên đoàn Triathlon Việt Nam, giải quy tụ các vận động viên thuộc 4 nhóm tuổi, tranh tài ở 6 nội dung (Ảnh: BTC cung cấp)

Không chỉ là sân chơi đỉnh cao, giải đấu còn là dịp để tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn những tài năng trẻ xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển tham dự đấu trường quốc tế.

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Triathlon là bộ môn mới được đưa vào trong chuỗi Sports Festival 2026 (Ảnh: BTC cung cấp)

Quần vợt: 3 giải chuyên nghiệp trên cụm sân đạt chứng nhận quốc tế

Với bộ môn quần vợt, Sports Festival 2026 mang đến liền 3 giải đấu trải dài suốt chuỗi sự kiện. Mở màn là giải quần vợt quốc tế dành cho các tay vợt trên 35 tuổi, diễn ra từ 31/7 đến 2/8. Khép lại chuỗi sự kiện là 2 giải nhà nghề ATP Challenger 50, diễn ra liên tiếp từ ngày 7 đến 13/9 (giải 1) và 14 đến 21/9 (giải 2).

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Giải Tennis quốc tế sẽ được tổ chức tại cụm sân NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex

Cả 3 giải đều được tổ chức trên cụm sân NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex — nơi vừa được Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) trao chứng nhận Gold Recognition 2026, đạt tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện quần vợt quốc tế trong hệ thống ATF. Đây cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống ITF Tour, ATP Tour: chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cụm sân đã đón hàng loạt trận đấu của 4 giải nhà nghề quốc tế ATP Challenger 50 cùng giải quần vợt quốc tế ITF World Juniors Competition 14U 2026 – AO Pre-Qualifying Event với 150 vận động viên đến từ 40 quốc gia. Năng lực tổ chức, chất lượng sân bãi và điều kiện nghỉ dưỡng tại đây đều được giới chuyên môn cùng các vận động viên đánh giá cao.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, khán giả còn có cơ hội làm quen với một môn thể thao mới lạ: quần vợt bãi biển (Beach Tennis) — môn thể thao kết hợp giữa quần vợt và bóng chuyền bãi biển, thi đấu trên cát. Nằm trong hệ thống của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), giải vô địch quần vợt bãi biển (Beach Tennis Championship) diễn ra từ ngày 14 đến 16/8, hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động, hấp dẫn bên bờ biển Tiến Thành ngập nắng.

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NovaWorld Phan Thiet - điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô lớn

Điểm cộng lớn cho cả vận động viên lẫn khán giả là điều kiện thi đấu hiện đại, hoàn thiện của NovaWorld Phan Thiet: hồ bơi đạt chuẩn Olympic cùng những cung đường chạy nội khu tuyệt đẹp, đi qua các điểm đến ấn tượng như công viên khủng long Dino Park hay cánh đồng điện gió… Tất cả hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho mùa giải đầu tiên của bộ môn này.

P.V
#Triathlon #quần vợt #Sports Festival #Phan Thiết #giải đấu

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