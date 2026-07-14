FIFA tăng doanh thu 36% nhờ mô hình ‘bóng đá 4 hiệp’ tại World Cup 2026

TPO - Quãng nghỉ tiếp nước mỗi hiệp đã trở thành một món hời của FIFA. Dù cơ quan này liên tục phủ nhận rằng họ chẳng được lợi gì từ quãng thời gian ấy nhưng những con số đã nói lên tất cả. Theo thống kê, doanh thu bản quyền của FIFA đã tăng 36% nhờ phần lớn vào dịch vụ quảng cáo trong khung giờ nghỉ giữa hiệp.

Mọi chuyện bắt đầu một cách rất có lý và đầy tính nhân văn. FIFA quyết định áp dụng các khoảng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút ở giữa mỗi hiệp (thường là phút 22-23 và phút 67-68) tại các trận đấu thuộc World Cup.

Lý do chính thức được đưa ra là để đối phó với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Đặc biệt khi vòng chung kết được tổ chức ở những quốc gia có mùa hè đổ lửa như Mexico hay các vùng nắng nóng của nước Mỹ. Việc cho phép cầu thủ bù nước là một biện pháp y tế cấp thiết, một quyết định không ai có thể phản đối trên bình diện nhân văn.

Tuy nhiên, "tác dụng phụ" của nó, điều mà nhiều người tin rằng mới thực sự là mục đích sâu xa của các nhà quản lý, lại gây ra tranh cãi nảy lửa. Ngay lập tức, khoảng trống 3 phút quý giá này biến thành khung giờ quảng cáo kim cương trên sóng truyền hình trực tiếp.

Didier Deschamps, HLV của đội tuyển Pháp, đã mỉa mai một cách chua chát rằng khoảng nghỉ này "cắt đứt mọi nhịp độ trận đấu”. Ông nói tiếp: “Nhưng ngành công nghiệp lại vui mừng, có nhiều quảng cáo hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chơi bóng đá 4 hiệp".

Câu nói của Deschamps đã chạm đúng vào nỗi đau của người hâm mộ thuần túy. Họ ghét việc nhịp độ trận đấu bị bẻ gãy. Họ chán nản khi thấy sự kịch tính, sự căng thẳng và dòng chảy tự nhiên của môn thể thao này bị hy sinh cho những đoạn quảng cáo xe hơi, nước giải khát hay đồ ăn nhanh.

HLV Deschamps không hài lòng với cách làm của FIFA

Tuy nhiên, đối với các nhà phân tích tài chính và truyền hình, bóng đá cuối cùng đã tìm được lời giải cho bài toán hóc búa nhất của nó. Giống như giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) hay giải bóng bầu dục (NFL), bóng đá giờ đây đã có thể kiếm bộn tiền ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra.

Để hiểu tại sao FIFA và các nhà đài lại mặn mà với những khoảng nghỉ này đến vậy, chúng ta phải nhìn vào các con số tài chính khổng lồ. Theo các dữ liệu do Forbes công bố, FIFA đã thu về gần 4 tỷ USD, tăng 36% so với VCK 2022.

Trong số này, tỷ trọng quảng cáo truyền hình trực tiếp của World Cup đã tăng vọt một cách khó tin. Nếu như ở World Cup Qatar 2022 (tổ chức vào mùa đông), giải đấu chỉ chiếm 2,77% phạm vi tiếp cận quảng cáo trực tiếp tại Mỹ thì với thể thức mới và các khoảng nghỉ uống nước, con số này đã leo lên tới 13%. Số lượt hiển thị quảng cáo đã tăng gần gấp 3 lần.

Sự gia tăng này đến từ hai yếu tố chính: số lượng trận đấu tăng lên (từ 64 lên 104 trận) và việc hợp pháp hóa các khoảng cắt sóng thương mại giữa trận. Lấy ví dụ tại Pháp, một quốc gia châu Âu với nền bóng đá phát triển, giá cho mỗi 20 giây quảng cáo trong khoảng thời gian nghỉ uống nước đã chạm mốc 425.000 euro, tương đương 483.000 USD.

Mức giá này cao ngất ngưởng và chỉ chịu xếp sau giá quảng cáo thời gian nghỉ của hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu cân não. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà tài trợ kim cương của FIFA như Coca-Cola hay "gã khổng lồ" dầu khí Aramco luôn được ưu tiên giữ các suất chiếu vàng này.

Tại Mỹ, kênh truyền hình FOX đang đứng trước cơ hội thu về lợi nhuận khổng lồ. Theo tính toán của The Hollywood Reporter, với 624 phút nghỉ uống nước trong suốt 104 trận đấu của World Cup 2026, FOX có thể bán quảng cáo và thu về hơn 500 triệu USD.

Đáng kinh ngạc thay, con số này còn lớn hơn cả tổng số tiền (485 triệu USD) mà họ đã bỏ ra để mua bản quyền phát sóng cho toàn bộ VCK. Điều đó có nghĩa là, chỉ nhờ vào việc bán quảng cáo trong lúc cầu thủ uống nước, FOX đã hòa vốn và bắt đầu sinh lời.

Sự biến đổi của bóng đá không chỉ mang lại tiền bạc cho các nhà đài hiện tại mà còn thay đổi hoàn toàn cục diện của thị trường mua bán bản quyền truyền hình trong tương lai. Trước đây, nhiều gã khổng lồ công nghệ và nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney, Apple, Amazon hay YouTube thường rất e dè với bóng đá.

Họ thích các môn thể thao theo phong cách Mỹ (như bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ) vì chúng có vô số lần tạm dừng để phát quảng cáo, giúp nền tảng dễ dàng tối đa hóa lợi nhuận. Bóng đá truyền thống với 45 phút trôi liên tục, chẳng có nghỉ hội ý nên không mang lại cho họ cơ hội đó

Nhưng giờ đây, nhờ vào "phát minh" nghỉ uống nước, các nền tảng này đang khao khát nhảy vào cuộc đua. Họ nhìn thấy tiềm năng thương mại vô hạn. Lần đầu tiên, các tên tuổi này bày tỏ sự quan tâm thực sự đến việc đấu thầu bản quyền truyền hình các kỳ World Cup 2030 và 2034.

Mức giá thầu dự kiến tại thị trường Mỹ có thể bắt đầu từ 1 tỷ USD và có khả năng bị đẩy lên mức 1,5 đến 2 tỷ USD. Bóng đá đang bước vào một kỷ nguyên bùng nổ bản quyền chưa từng có, và quyền lực đang dần dịch chuyển về tay những ông trùm công nghệ.

Dù mang lại lợi nhuận khổng lồ, không phải ở đâu mô hình "bóng đá xen quảng cáo" cũng được chào đón. Nó tạo ra một sự phân hóa rõ rệt trên toàn cầu, phản ánh sự khác biệt về văn hóa thưởng thức thể thao và quy định truyền hình ở từng khu vực.

Tại Mỹ, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. FOX sẵn sàng cắt phăng màn hình để phát quảng cáo ngay khi tiếng còi tạm dừng vang lên. Trong khi đó, đối thủ của họ là Telemundo lại chọn cách khôn ngoan hơn: giữ nguyên sóng trực tiếp, tập trung vào hình ảnh cầu thủ, qua đó thu hút được lượng lớn khán giả gốc Tây Ban Nha vốn yêu thích sự thuần túy của bóng đá.

Sự cạnh tranh này buộc FIFA phải tính toán lại, dự định sẽ gộp chung bản quyền để tối ưu hóa nguồn thu và kiểm soát cách thức phát sóng trong tương lai.

Tuy nhiên, khi bước sang châu Âu, bức tranh trở nên phức tạp hơn nhiều. Trong khi các nền tảng trả phí hoặc kênh tư nhân như DAZN, M6 hay beIN sẵn sàng chạy theo dòng tiền và tận dụng thời gian nghỉ để phát quảng cáo, thì các đài truyền hình công cộng lâu đời lại phản kháng.

Các kênh như ITV (Anh) hay ARD, ZDF (Đức) từ chối cắt sóng. Sự từ chối này xem ra xuất phát từ sự tôn trọng văn hóa xem bóng đá của khán giả lục địa già. Tại đây, họ coi việc cắt ngang trận đấu là “một sự báng bổ”.

Các đoạn quảng cáo giữa hiệp sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai

Câu hỏi đặt ra là: Liệu mô hình này có dừng lại ở các kỳ World Cup, hay sẽ lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái bóng đá toàn cầu?

Hiện tại, UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) đang đóng vai trò như một thành trì bảo vệ giá trị truyền thống. Họ tuyên bố không có ý định áp dụng mô hình nghỉ uống nước thương mại này vào các giải đấu danh giá như Champions League hay EURO. Châu Âu vẫn đang cố gắng giữ cho trái bóng được lăn liên tục.

Nhưng ở bên kia bờ đại dương, CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ) đã nhanh chóng bắt nhịp với xu thế của World Cup 2026. Họ thông báo sẽ áp dụng các khoảng nghỉ bù nước dài 90 giây cho các giải đấu cấp CLB hàng đầu như Copa Libertadores và Copa Sudamericana từ năm 2026. Một khi Nam Mỹ đã nhượng bộ, áp lực lên châu Âu sẽ ngày càng lớn.

Sự kiện này là một minh chứng rõ nét cho thấy bóng đá không thể đứng ngoài quy luật của thị trường. Một điều chỉnh nhỏ bé đã mở ra cánh cửa cho sự thương mại hóa triệt để. Như một câu ngạn ngữ quen thuộc trong giới kinh tế: "Khi nước Mỹ hắt hơi, cả thế giới đều sổ mũi". Nước Mỹ đã định hình lại cách kiếm tiền từ bóng đá thông qua kỳ World Cup của họ. Giờ đây, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi toàn bộ thế giới bóng đá phải học cách sống chung với những trận đấu "4 hiệp" giống với NBA.