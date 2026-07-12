FIFA lên tiếng về bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Anh trước Na Uy

TPO - FIFA khẳng định không có bằng chứng cho thấy trái bóng chạm vào dây cáp treo phía trên sân trước bàn gỡ hòa của Jude Bellingham trong chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

Sau những tranh cãi nổ ra ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy, FIFA đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn bóng đã chạm vào dây cáp treo phía trên sân, ngay trước bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 45+2. Từ quả phát bóng của thủ môn Ørjan Nyland, quỹ đạo trái bóng bất ngờ thay đổi khi đang ở trên không, khiến các cầu thủ Na Uy cho rằng bóng đã sượt qua một trong những dây cáp dùng để treo hệ thống camera phía trên sân.

Chỉ ít giây sau, tuyển Anh giành lại quyền kiểm soát bóng và Bellingham tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Nyland, san bằng tỷ số 1-1.

Theo Luật bóng đá, nếu bóng chạm vào vật thể bên ngoài như dây cáp treo phía trên sân, trọng tài phải cho dừng trận đấu và tiếp tục bằng một tình huống thả bóng tại vị trí bóng chạm vật thể.

Nói cách khác, nếu bóng thực sự chạm dây cáp sau cú phát của Nyland, trọng tài lẽ ra phải cắt còi ngay lúc đó. Pha phản công của Anh sẽ không tồn tại, đồng nghĩa bàn thắng của Bellingham cũng không xảy ra.

Tuy nhiên, FIFA cho biết dữ liệu kết nối trong trái bóng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã va chạm với dây cáp.

"Trước bàn thắng của tuyển Anh ở phút 45+2, cảm biến bên trong trái bóng không ghi nhận bất kỳ đỉnh bất thường nào khi bóng đang ở trên không. Vì vậy, không có bằng chứng cho thấy bóng đã chạm vào dây cáp phía trên sân và bị thay đổi quỹ đạo", FIFA nêu trong thông báo.

Theo FIFA, công nghệ cảm biến không phát hiện bất kỳ tác động nào đủ để làm thay đổi đường bay của trái bóng, vì vậy không có căn cứ để can thiệp vào tình huống dẫn đến bàn thắng.

Sau bàn thua, thủ môn Nyland tỏ ra vô cùng bức xúc khi đập tay xuống mặt cỏ. Anh cùng Erling Haaland và HLV Ståle Solbakken đã liên tục trao đổi với trọng tài chính Clement Turpin trong những phút cuối hiệp một cũng như khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

HLV Solbakken tiết lộ trọng tài cho biết ông không trực tiếp quan sát thấy tình huống và cũng không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ tổ VAR.

"Trọng tài nói rằng ông ấy không nhìn thấy tình huống đó và cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào xác nhận bóng chạm dây cáp", chiến lược gia Na Uy chia sẻ.

Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn bảo lưu quan điểm rằng trái bóng đã đổi hướng sau khi va vào dây cáp.

"FIFA nói rằng bóng không chạm dây cáp và con chip trong bóng cũng không phát tín hiệu, nên trọng tài không thể làm gì. Nhưng quả bóng đã rơi thẳng xuống. Nó đã chạm vào dây cáp".

Tuy nhiên, HLV Solbakken khẳng định không muốn biến tình huống này thành nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Na Uy.

Đây không phải lần đầu công nghệ cảm biến trong trái bóng trở thành tâm điểm tại World Cup 2026. Trước đó, hệ thống này từng được sử dụng để xác định bóng đã chạm một cầu thủ Croatia trước khi vào lưới Bồ Đào Nha, qua đó khiến bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.