Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

FIFA lên tiếng về bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Anh trước Na Uy

Trọng Đạt

TPO - FIFA khẳng định không có bằng chứng cho thấy trái bóng chạm vào dây cáp treo phía trên sân trước bàn gỡ hòa của Jude Bellingham trong chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

Sau những tranh cãi nổ ra ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy, FIFA đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn bóng đã chạm vào dây cáp treo phía trên sân, ngay trước bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 45+2. Từ quả phát bóng của thủ môn Ørjan Nyland, quỹ đạo trái bóng bất ngờ thay đổi khi đang ở trên không, khiến các cầu thủ Na Uy cho rằng bóng đã sượt qua một trong những dây cáp dùng để treo hệ thống camera phía trên sân.

Chỉ ít giây sau, tuyển Anh giành lại quyền kiểm soát bóng và Bellingham tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Nyland, san bằng tỷ số 1-1.

Theo Luật bóng đá, nếu bóng chạm vào vật thể bên ngoài như dây cáp treo phía trên sân, trọng tài phải cho dừng trận đấu và tiếp tục bằng một tình huống thả bóng tại vị trí bóng chạm vật thể.

Nói cách khác, nếu bóng thực sự chạm dây cáp sau cú phát của Nyland, trọng tài lẽ ra phải cắt còi ngay lúc đó. Pha phản công của Anh sẽ không tồn tại, đồng nghĩa bàn thắng của Bellingham cũng không xảy ra.

ap26192797495024.jpg

Tuy nhiên, FIFA cho biết dữ liệu kết nối trong trái bóng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã va chạm với dây cáp.

"Trước bàn thắng của tuyển Anh ở phút 45+2, cảm biến bên trong trái bóng không ghi nhận bất kỳ đỉnh bất thường nào khi bóng đang ở trên không. Vì vậy, không có bằng chứng cho thấy bóng đã chạm vào dây cáp phía trên sân và bị thay đổi quỹ đạo", FIFA nêu trong thông báo.

Theo FIFA, công nghệ cảm biến không phát hiện bất kỳ tác động nào đủ để làm thay đổi đường bay của trái bóng, vì vậy không có căn cứ để can thiệp vào tình huống dẫn đến bàn thắng.

ap26192790268470.jpg
ap26192838491218.jpg

Sau bàn thua, thủ môn Nyland tỏ ra vô cùng bức xúc khi đập tay xuống mặt cỏ. Anh cùng Erling Haaland và HLV Ståle Solbakken đã liên tục trao đổi với trọng tài chính Clement Turpin trong những phút cuối hiệp một cũng như khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

HLV Solbakken tiết lộ trọng tài cho biết ông không trực tiếp quan sát thấy tình huống và cũng không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ tổ VAR.

"Trọng tài nói rằng ông ấy không nhìn thấy tình huống đó và cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào xác nhận bóng chạm dây cáp", chiến lược gia Na Uy chia sẻ.

Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn bảo lưu quan điểm rằng trái bóng đã đổi hướng sau khi va vào dây cáp.

"FIFA nói rằng bóng không chạm dây cáp và con chip trong bóng cũng không phát tín hiệu, nên trọng tài không thể làm gì. Nhưng quả bóng đã rơi thẳng xuống. Nó đã chạm vào dây cáp".

Tuy nhiên, HLV Solbakken khẳng định không muốn biến tình huống này thành nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Na Uy.

Đây không phải lần đầu công nghệ cảm biến trong trái bóng trở thành tâm điểm tại World Cup 2026. Trước đó, hệ thống này từng được sử dụng để xác định bóng đã chạm một cầu thủ Croatia trước khi vào lưới Bồ Đào Nha, qua đó khiến bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Trọng Đạt
#FIFA #bóng đá #World Cup #Na Uy #Bellingham #tranh cãi #bàn thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe