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Erling Haaland: 'World Cup đã thay đổi cuộc đời tôi'

Trọng Đạt

TPO - Dù Na Uy dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh, Erling Haaland vẫn rời World Cup 2026 với niềm tự hào lớn. Chân sút của Manchester City cho rằng giải đấu không chỉ đánh dấu bước tiến lịch sử của bóng đá Na Uy mà còn là cột mốc "thay đổi cuộc đời" chính anh.

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Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Hard Rock, Erling Haaland tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến hành trình của tuyển Na Uy khép lại ở tứ kết World Cup 2026. Chỉ khoảng 15 phút trước khi bị thay ra trong hiệp phụ, tiền đạo 26 tuổi chứng kiến Jude Bellingham ghi dấu ấn với cú đúp giúp tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 và đoạt vé vào bán kết.

Đây là trận đấu hiếm hoi Haaland hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Sau 4 trận liên tiếp ghi tổng cộng 7 bàn thắng, ngôi sao của Manchester City lần đầu tiên "tịt ngòi" tại World Cup năm nay.

"Đây thực sự là một hành trình điên rồ", Haaland chia sẻ sau trận. Tiền đạo người Na Uy thừa nhận anh gần như cạn kiệt thể lực khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại miền Nam bang Florida, nơi chỉ số nhiệt vượt ngưỡng 38 độ C.

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HLV Ståle Solbakken cho biết quyết định rút Haaland khỏi sân không hề khó khăn: "Haaland đã kiệt sức. Có lẽ tôi nên thay cậu ấy sớm hơn khoảng 10 phút. Ngoài sự mệt mỏi, cậu ấy còn bị đau sau một pha va chạm ở hiệp hai. Cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể", HLV trưởng của Na Uy nói.

Ngay từ đầu trận, tuyển Anh đã triển khai kế hoạch phong tỏa Haaland bằng sự am hiểu của nhiều cầu thủ từng là đồng đội hoặc đối thủ của anh ở Ngoại hạng Anh. Chiến thuật ấy phát huy hiệu quả gần như tuyệt đối.

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Suốt hơn 100 phút có mặt trên sân, Haaland chỉ tung ra 2 cú dứt điểm, trong đó một lần đưa bóng đi trúng đích. Sau hiệp một, anh gần như không còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương.

Cơ hội rõ ràng nhất của Haaland đến ở cuối hiệp một, khi Na Uy phản công trong tình huống hai đánh một. Tuy nhiên, đường chuyền quyết định lại không đến được vị trí của tiền đạo này và cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.

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Trong khi Haaland bị "khóa chặt", người đồng đội cũ ở Borussia Dortmund là Jude Bellingham lại trở thành nhân vật chính với cú đúp đưa "Tam sư" vào bán kết. Sau trận, hai ngôi sao hai đội đã tiến tới ôm nhau thân tình.

Tiền đạo người Na Uy dành ít phút nán lại sân để tri ân các cổ động viên đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình lịch sử. Theo Haaland, World Cup 2026 không chỉ giúp tên tuổi anh được yêu mến hơn trên toàn cầu mà còn đưa bóng đá Na Uy bước sang một trang mới.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ giải đấu này đã thay đổi cuộc đời tôi", Haaland nói.

Khép lại kỳ World Cup 2026, Haaland tin rằng Na Uy đã chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu và có thể còn tiến xa hơn ở World Cup 2030.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã đưa Na Uy lên bản đồ bóng đá thế giới", Haaland khẳng định.

Trọng Đạt
#Erling Haaland #World Cup 2026 #Na Uy #bóng đá #Manchester City #Jude Bellingham #bóng đá thế giới

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