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Bellingham tỏa sáng đưa tuyển Anh vượt qua Na Uy vào bán kết

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Hai bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1 và phút thứ 3 hiệp phụ thứ nhất của Bellingham đã đưa tuyển Anh vượt qua Na Uy, tiến vào trận bán kết World Cup 2026.

time HẾT GIỜ!!! Tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026

Cú đúp bàn thắng của Bellingham giúp tuyển Anh vượt qua Na Uy đầy kịch tính. Na Uy là đội mở tỷ số nhưng họ không giữ được kết quả.

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time Hiệp phụ 2 có hai phút bù giờ

Hai phút cuối cho nỗ lực của Na Uy.

report Bobb dứt điểm

Phút 115: Bobb có cơ hội dứt điểm tuyến 2 nhưng bóng đi vọt xà.

report Na Uy tăng sức ép tấn công

Phút 114: Na Uy đẩy toàn bộ cầu thủ lên phần sân Anh để triển khai tấn công. Họ không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, khi phải nhồi bóng sang biên và tạt vào, Na Uy đang thiếu phương án để giải mã hàng thủ vốn mạnh trong các pha không chiến của tuyển Anh.

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substitution Bellingham rời sân

Phút 111: HLV Tuchel đưa Dan Burn vào sân. Đây là phương án để tuyển Anh chống bóng bổng ở phần còn lại trận đấu.

report Ba cú sút hỏng liên tiếp của Anh

Phút 110: Saka và Spence lần lượt dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Na Uy.

report Berg dứt điểm

Phút 109: Tiền vệ Na Uy dứt điểm nguy hiểm từ trước khu vực cấm địa, đưa bóng đi vọt xà.

start Hiệp phụ 2 bắt đầu
substitution Haaland rời sân

Haaland rời sân, Larsen vào sân trước hiệp phụ 2.

foul HẾT HIỆP PHỤ MỘT
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time Hiệp phụ một có 3 phút bù giờ
report Guehi chơi lăn xả

Phút 104: Guehi kịp cản phá cú sút từ Musa trước khi thủ môn Pickford bị đe dọa.

var Trọng tài xem VAR, hủy phạt đền của tuyển Anh

Phút 101: Trọng tài xem lại màn hình VAR để xác định rõ tình huống. Quyết định cuối cùng của trọng tài là không có phạt đền.

penalty Phạt đền cho tuyển Anh

Phút 99: Spence ngã trong vùng cấm địa và trọng tài dứt khoát chỉ tay vào chấm 11m.

norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-12.jpg
report Bellingham ghi bàn thứ 6 tại World Cup 2026

Số 10 của tuyển Anh đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Hai trận knock-out liên tiếp, Bellingham ghi 4 bàn - hiệu suất quá tốt từ nhạc trưởng tuyển Anh.

norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-10.jpg
norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-11.jpg
report VÀO!!! Bellingham lập cú đúp, Anh vượt lên dẫn 2-1

Phút 93: Bellingham lao vào đá bồi ghi bàn cho tuyển Anh. Trước đó, thủ môn Na Uy bắt không dính bóng sau cú sút từ Rogers.

norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-8.jpg
norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-9.jpg
report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Na Uy cứu thua

Phút 92: Kane đánh đầu ở góc hẹp, ngay sát vạch đường biên nhưng vẫn lái trái bóng hướng về khung thành. Thủ môn Na Uy phải vất vả cứu thua.

start Bắt đầu hiệp phụ đầu tiên
foul HẾT HIỆP 2!!! Hai đội kéo nhau vào thời gian hiệp phụ
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ap26192825944220.jpg
report Bellingham đánh đầu

Phút 90+6: Bellingham đánh đầu sau quả tạt của James. Bóng trôi cắt ngang khung thành Na Uy.

time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ
report Spence suýt tạo khác biệt

Phút 90+1: Spence nỗ lực pressing và chặn cú phất bóng từ thủ môn Na Uy. May cho Na Uy khi bóng đi ra ngoài.

ap26192828480876.jpg
substitution "Tam sư" tiếp tục tăng cường hỏa lực

Phút 89: Morgan Rogers vào sân thay Konsa. James sẽ trở về vai trò hậu vệ phải.

report KHÔNG VÀO!!! Saka khuấy đảo hàng thủ Na Uy

Phút 87: Saka rê bóng trước 2 cầu thủ Na Uy và thực hiện pha căng ngang nguy hiểm. Hậu vệ Na Uy kịp phá bóng trước khi tiền đạo tuyển Anh ập vào tạo điểm cắt.

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substitution Tuyển Anh thay thêm người

Phút 86: Spence vào thay O'Reilly.

report Musa dứt điểm

Phút 85: Tiền đạo Na Uy dứt điểm rất nhanh khi tìm thấy một khoảng trống. Bóng đi đúng vị trí Pickford đứng đợi nên chưa thành bàn.

report Suýt có bàn cho tuyển Anh

Phút 79: Saka tạt bóng nguy hiểm, thành đường cong hướng vào góc xa khung thành Na Uy. Nếu Anderson di chuyển kịp để dứt điểm, Na Uy sẽ bị đe dọa.

report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà tuyển Anh

Phút 75: Khung thành "Tam sư" lại chao đảo vì pha dàn xếp đá phạt góc của Na Uy. Sau cú sút của Haaland, Kristoffer Ajer đánh đầu đưa bóng dội xà.

norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-7.jpg
report Tuyển Anh thay người

Phút 71: Anthony Gordon rời sân. Reece James vào sân. HLV Tuchel rút một tiền đạo ra thay bằng hậu vệ, lựa chọn đầy bất ngờ.

substitution Na Uy thay thêm 2 người

Phút 68: Sorloth và Schjelderup rời sân. Bobb và Nusa vào sân.

report Na Uy ép sân

Phút 64: Những phút gần đây, Na Uy là đội cầm bóng nhiều hơn. Các cầu thủ Anh chủ động chơi chậm và đợi thời cơ phản công.

ap26192814325444.jpg
substitution Na Uy thay người

Phút 61: Julian Ryerson rời sân vì chấn thương. Aursnes vào thay.

report Hủy bàn thắng của Na Uy

Phút 57: Haaland phạm lỗi với Anderson, do đó bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Na Uy bị hủy.

ap26192802368886.jpg
var VAR vào cuộc

Phút 56: Trọng tài trực tiếp xem VAR để xác định pha va chạm của Haaland với Anderson.

report VÀO!!! Na Uy nâng tỷ số 2-0

Phút 55: Trung vệ Torbjorn Heggem đệm bóng cận thành ghi bàn cho Na Uy. Trước đó, Pickford cứu thua cú sút đầu tiên, đến pha đá nối đành bó tay.

norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-5.jpg
norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026-6.jpg
report KHÔNG VÀO!!! Pickford tiếp tục cứu thua

Phút 54: Haaland đánh đầu vào góc hiểm nhưng không thắng Pickford.

report Pickford cứu thua

Phút 53: Thêm pha bóng kiểu nửa chuyền, nửa sút của cầu thủ Na Uy làm khó tuyển Anh. Thủ môn Pickford đã chơi tập trung để đẩy bóng ra ngoài.

report Saka dứt điểm

Phút 52: Saka cầm bóng bên cánh phải, rẽ vào trong và dứt điểm ở đúng tư thế sở trường. Cú sút của Saka bị hậu vệ Na Uy chặn lại.

report Eze sút phạt hỏng

Phút 47: Eze sút phạt từ khoảng cách hơn 20m thay vì Kane. Cú sút bị cầu thủ Na Uy chặn lại trước khi đe dọa thủ môn.

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start Hiệp 2 bắt đầu

Tuyển Anh đưa Saka và Eze vào sân. Madueke và Rice rời sân.

foul HẾT HIỆP MỘT!!! Na Uy 1-1 Anh

Hiệp đấu khan hiếm tình huống tấn công nguy hiểm và cơ hội dứt điểm cho 2 đội. Na Uy mở tỷ số từ pha xử lý bất ngờ của Schjelderup. Sau đó, Anh gỡ 1-1 cũng từ pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân của Bellingham. Hai đội tạm nghỉ với tỷ số hòa và cục diện hiệp 2 sẽ hấp dẫn.

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report Kane bị hủy bàn thắng

Phút 45+4: Kane lốp bóng ghi bàn nhưng đã việt vị trước đó.

report Kane dứt điểm

Phút 45+3: Thủ quân tuyển Anh sút từ khoảng cách 35m, quá khó để anh tạo ra khác biệt.

goal VÀO!!! Bellingham gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh

Phút 45+1: Bellingham cầm bóng trong khu vực cấm địa, xoay xở giữa vòng vây rất nhiều cầu thủ Na Uy nhưng vẫn dứt điểm thành bàn. Bellingham đã sút quyết đoán bằng chân trái.

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time Hiệp một có 4 phút bù giờ
report Alexander Sorloth xử lý hỏng

Phút 44: Na Uy phản công nhanh. Sorloth cầm bóng thoát xuống, tự xử lý để sút thay vì chuyền nhanh cho Haaland. Sau cùng, cú sút của Sorloth bị chặn lại.

report KHÔNG VÀO!!! Haaland bắt volley ấn tượng

Phút 40: Haaland dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Na Uy đang tăng tốc và dồn ép ngược lại tuyển Anh.

goal VÀO!!! Na Uy mở tỷ số

Phút 36: Andreas Schjelderup mang về bàn mở tỷ số bất ngờ cho Na Uy. Tiền đạo mang áo số 21 vẽ đường cong ấn tượng bằng chân trái.

Trước đó, Kane va chạm vã ngã xuống sân. Cầu thủ Anh đề nghị trọng tài xem VAR. Song, bàn thắng vẫn được tính cho Na Uy.

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report Stones suýt báo hại tuyển Anh

Phút 34: Stones mất bóng trong khu vực cấm địa tuyển Anh. May cho "Tam sư" và cá nhân Stones khi Haaland không kịp dứt điểm.

report Tuchel nổi nóng với Madueke

HLV Tuchel chỉ đạo đặc biệt quyết liệt với Madueke trong thời gian tạm nghỉ để tiếp nước. Từ đầu trận, Madueke là vị trí nhận bóng nhiều của tuyển Anh nhưng liên tục xử lý hỏng. Cứ đà này, Madueke sẽ bị thay ra khi Saka sẵn sàng ở bên ngoài đường biên.

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report Kane sút phạt búa bổ

Phút 29: Kane sút phạt từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi rất căng nhưng vọt xà.

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report O'Reilly bỏ lỡ cơ hội

Phút 23: Pha tấn công đầy bất ngờ của 2 hậu vệ cánh tuyển Anh. O'Reilly thoát xuống đáy biên, tạt cho Madueke. Madueke nhận bóng, vẫn xoay xở xuống đáy biên và căng ngang cho O'Reilly. Hậu vệ trái tuyển Anh không chạm vào bóng, nếu không có thể mở tỷ số cho "Tam sư".

report Bellingham đánh đầu hỏng

Phút 20: Anderson tạt bóng nguy hiểm, đến đúng vị trí Bellingham đứng sẵn. Bellingham lắc đầu nhưng không trúng tâm bóng.

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report Tuyển Anh nỗ lực tấn công biên

Phút 18: Đó là con đường duy nhất để "Tam sư" mở ra khoảng trống tấn công. Anh thực hiện nhiều quả tạt nhưng Na Uy không ngán ngại.

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norway-v-england-world-cup.jpg
report Thống kê sau 10 phút

Na Uy triển khai thế trận phòng ngự phản công khó chịu. Họ cầm bóng ít hơn nhưng không sao cả, vì tuyển Anh khi cầm bóng chủ động cũng chưa tạo được điểm nhấn tấn công đáng chú ý.

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report Na Uy đe dọa tuyển Anh

Phút 8: Na Uy thực hiện một loạt pha phối hợp bóng bổng nhưng bị chặn lại. Đây chính là cảnh báo cho tuyển Anh, Na Uy có những cầu thủ cao to và "Chiến binh viking" sẽ tập trung khoét sâu điều này.

report Tuyển Anh ép sân

Sau 5 phút, bóng đang lăn ở phần sân của Na Uy nhiều hơn. Na Uy bố trí đông quân số ở giữa sân, do đó "Tam sư" phải đẩy bóng sang 2 biên liên tục để tìm thời cơ tấn công.

norway-v-england-quarter-final-fifa-world-cup-2026.jpg
report Pha tấn công đầu tiên của tuyển Anh

Phút 2: Tuyển Anh chuyền trạng thái nhanh từ đường chuyền vượt tuyến của Anderson. Madueke cầm bóng bên cánh phải, rê dắt và tạt vào nhưng bóng đi thiếu chính xác. Madueke đã phá hỏng một pha tấn công thoáng của Anh.

start Hiệp một bắt đầu
report Beckham, Ronaldo "béo" dự khán trận đấu
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report Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu lịch sử
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report Đội hình xuất phát Anh
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report Đội hình xuất phát Na Uy
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Sau chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy thực dụng trước Mexico bất chấp mọi bất lợi về mặt thể lực, tuyển Anh hiên ngang bước vào vòng tứ kết World Cup. Dù đang sở hữu mạch 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, "Tam sư" của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn phải đối mặt với nỗi ám ảnh "khắc tinh châu Âu". Thống kê cho thấy 5 trong 6 lần gần nhất tuyển Anh bị loại ở các vòng knock-out World Cup đều bởi các đối thủ thuộc lục địa già.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ khi lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất nhờ chiến tích loại cựu vương Brazil. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stale Solbakken, "Các chiến binh Viking" trình diễn thứ bóng đá cởi mở, ghi tới 12 bàn thắng nhưng cũng thủng lưới 9 lần. Dù vậy, rào cản lớn nhất của đại diện Bắc Âu là họ chưa từng giành chiến thắng trước một đội bóng châu Âu nào tại các kỳ World Cup.

Cuộc thư hùng tại sân Hard Rock không chỉ là màn đọ sức chiến thuật mà còn là cuộc đua Chiếc giày Vàng khốc liệt. Tâm điểm chắc chắn dồn vào Erling Haaland, người đang tỏa sáng với 7 pha lập công cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao. Tiền đạo này cũng là hung thần của thủ môn Jordan Pickford. Tuy nhiên, "Tam sư" cũng có những vũ khí hủy diệt. Đội trưởng Harry Kane đang bám sát với 6 bàn, còn Jude Bellingham lập kỷ lục tiền vệ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại World Cup với 4 bàn.

Về mặt lực lượng, tuyển Anh chắp vá hệ thống phòng ngự khi Jarell Quansah bị treo giò, Jordan Henderson sớm chia tay giải, còn Marc Guehi và Declan Rice bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trung vệ Dan Burn có thể được giao trọng trách theo kèm Haaland. Ngược lại, Na Uy nắm trong tay đội hình sung mãn cùng sự thăng hoa của các tài năng trẻ. Theo Opta, tuyển Anh nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ đi tiếp là 62 phần trăm. Tuy nhiên, kịch bản hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu cân não hoàn toàn có thể xảy ra.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
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