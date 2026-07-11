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Sốc: Tuyển thủ vừa dự World Cup đột ngột qua đời

Hương Ly

TPO - Jayden Adams, tiền vệ ra sân 3 trận cho Nam Phi ở World Cup 2026, đột ngột qua đời, nghi do tự vẫn. Thông tin gây chấn động làng bóng đá.

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Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) xác nhận thông tin Jayden Adams đột ngột qua đời: "SAFPU bàng hoàng trước sự ra đi đường đột của tiền vệ Jayden Adams. Jayden mới đây đã đại diện cho Nam Phi tham dự World Cup 2026, mang trên vai niềm hy vọng của cả quốc gia với sự tự hào, lòng dũng cảm và tinh thần quật cường".

Tổ chức này nhấn mạnh: "Sự ra đi của Jayden là mất mát không thể đong đếm đối với gia đình, các đồng đội, câu lạc bộ và giới túc cầu. Bóng đá Nam Phi đã mất đi cầu thủ tài năng, một người phục vụ tận tụy và một tuổi trẻ còn quá nhiều điều để cống hiến. Cầu mong linh hồn cậu được yên nghỉ".

Adams là tài năng triển vọng của bóng đá Nam Phi. Anh mới chuyển từ CLB Stellenbosch sang Mamelodi ở mùa hè năm ngoái. Từ năm 2024, Adams ra mắt tuyển Nam Phi, đến nay có 9 trận khoác áo đội tuyển.

Tại World Cup 2026, Adams được HLV Nam Phi tin tưởng xếp đá chính hai trận mở màn. Cụ thể, anh thi đấu 60 phút trong trận thua 0-2 trước Mexico và chơi 45 phút hiệp một ở trận hòa 1-1 trước CH Czech. Ở lượt trận cuối vòng bảng, tiền vệ này được tung vào sân ở những phút cuối, khi Nam Phi đánh bại Hàn Quốc, lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 32 đội.

Đến trận đấu tiếp theo vào ngày 28/6, anh ngồi dự bị khi Nam Phi để thua đồng chủ nhà Canada và phải chia tay giải đấu. Chỉ hai tuần sau, Adams qua đời đột ngột. Truyền thông Nam Phi đưa tin cầu thủ này tự vẫn, không rõ lý do.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến dư luận Nam Phi bàng hoàng. Chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi tin tức tồi tệ này xuất hiện, Adams còn chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn gái trên mạng xã hội. Người bạn gái Aqueelah của anh cũng vừa đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của hai người vào một ngày trước. Cái chết đau đớn của ngôi sao trẻ hiện đang để lại một niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ và toàn thế giới bóng đá.

Hương Ly
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