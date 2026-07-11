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Nguyễn Anh Minh lập cột mốc lịch sử, vươn lên hạng 24 thế giới

Trọng Đạt

TPO - Golfer số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn khi vươn lên hạng 24 trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR). Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay golf 19 tuổi, đồng thời là cột mốc chưa từng có trong lịch sử golf Việt Nam.

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Bước tiến mới của Anh Minh đến ngay sau màn trình diễn ấn tượng tại Arnold Palmer Cup 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 5/7 trên sân Tralee Golf Links (Ireland). Trong màu áo đội tuyển Quốc tế, golfer Việt Nam góp công lớn giúp đội nhà đánh bại đội tuyển Mỹ để giành chức vô địch.

Khép lại ba ngày tranh tài, Anh Minh đạt thành tích 3 trận thắng và 1 trận thua, mang về 3 điểm cho đội tuyển Quốc tế. Anh cùng đồng đội giành chiến thắng ở nội dung Mixed Four-ball trong ngày thi đấu đầu tiên, tiếp tục thắng trận Foursomes vào buổi sáng ngày thứ hai, trước khi nhận thất bại ở Mixed Foursomes vào buổi chiều.

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Dấu ấn đậm nét nhất đến ở ngày thi đấu cuối cùng khi Anh Minh đánh bại Cayden Pope với tỷ số cách biệt 5&3 tại nội dung đấu đơn. Đây là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất ở loạt trận quyết định, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Quốc tế đăng quang.

Nhờ kết quả này, Nguyễn Anh Minh tăng thêm một bậc trên bảng xếp hạng WAGR, từ vị trí 25 lên hạng 24 thế giới.

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Đáng chú ý, chỉ chưa đầy hai tuần trước, golfer sinh năm 2007 vừa thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào Top 25 WAGR. Thành tích đó đến sau chuỗi phong độ ổn định tại các giải đấu thuộc hệ thống thể thao đại học Mỹ (NCAA).

Bên cạnh điểm số tích lũy từ thành tích thi đấu, thứ hạng của Anh Minh cũng được hưởng lợi từ những biến động ở nhóm dẫn đầu WAGR khi nhiều golfer hàng đầu thế giới đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Sự dịch chuyển này tạo cơ hội cho các tay golf phía sau cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

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Vị trí thứ 24 thế giới là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những gì Nguyễn Anh Minh đã thể hiện trong thời gian qua. Sau 32 giải đấu được tính điểm WAGR, golfer số một Việt Nam đã giành 5 chức vô địch và có tới 15 lần lọt Top 10, cho thấy sự ổn định đáng nể ở một trong những hệ thống xếp hạng cạnh tranh nhất của golf nghiệp dư thế giới.

Việc tiếp tục phá sâu kỷ lục của chính mình không chỉ khẳng định sự trưởng thành của Nguyễn Anh Minh, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng để golf Việt Nam có thêm những dấu mốc mới trên đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #Golf Việt Nam #WAGR #Arnold Palmer Cup #thành tích

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