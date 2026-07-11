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Thể thao

Thần đồng Lamine Yamal thách thức Pháp: 'Họ mới là đội phải sợ Tây Ban Nha'

Trọng Đạt

TPO - Thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha không hề e ngại Pháp, đồng thời tin đội nhà đủ sức đánh bại đối thủ để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Lamine Yamal tự tin khẳng định tuyển Pháp mới là đội cần phải e ngại Tây Ban Nha khi hai ông lớn châu Âu chuẩn bị chạm trán ở bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T (Arlington, Texas) vào rạng sáng ngày 15/7 tới (giờ Việt Nam).

Tây Ban Nha giành vé vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ rạng sáng 11/7. Người hùng của La Roja tiếp tục là tiền vệ Mikel Merino với bàn thắng quyết định ở phút 88. Trước đó, Pháp cũng vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 để góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Đây sẽ là lần thứ ba hai đội gặp nhau chỉ trong vòng ba năm. Ở hai lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha đều là đội ca khúc khải hoàn khi đánh bại Pháp tại bán kết EURO 2024 và bán kết UEFA Nations League 2025.

"Nếu Pháp phải e ngại một đội bóng nào đó thì đó chính là chúng tôi", Yamal phát biểu sau trận thắng Bỉ.

"Chúng tôi từng loại họ. Chúng tôi đã đánh bại họ hai lần. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là hai đội tuyển mạnh nhất World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi", cầu thủ 18 tuổi nói.

Tây Ban Nha mới chỉ lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở bán kết World Cup, sau kỳ tích vô địch năm 2010 tại Nam Phi. Trong khi đó, tuyển Pháp đang hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022.

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Lamine Yamal.

HLV Luis de la Fuente cũng thể hiện sự tự tin trước màn so tài với Les Bleus.

"Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của tuyển Pháp, nhưng cũng hoàn toàn tin rằng mình có thể đánh bại họ", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. "Chúng tôi sở hữu những cầu thủ đủ chất lượng để làm điều đó. Đây sẽ là một trận bán kết có cường độ rất cao, giàu tốc độ và năng lượng. Muốn chiến thắng, Tây Ban Nha phải chơi với phong độ tốt nhất".

Dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu trước giải, Tây Ban Nha vẫn chưa tạo ra màn trình diễn thực sự bùng nổ. Đội bóng của HLV De la Fuente mở màn bằng trận hòa 0-0 trước Cape Verde, trước khi lần lượt đánh bại Saudi Arabia và Uruguay để giành ngôi đầu bảng.

Ở vòng knock-out, La Roja vượt qua Áo khá dễ dàng nhưng đều phải chờ tới những phút cuối mới khuất phục được Bồ Đào Nha và Bỉ. Điểm chung ở hai trận đấu này là người ghi bàn quyết định đều là tiền vệ Mikel Merino.

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Mikel Merino ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Bỉ.

Theo Yamal, việc các đối thủ đều lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông là nguyên nhân khiến Tây Ban Nha chưa thể phô diễn hết sức mạnh.

"Có thể mọi người nghĩ chúng tôi chưa chơi đúng khả năng, nhưng hầu như đội nào gặp Tây Ban Nha cũng lùi rất sâu để phòng ngự", cầu thủ chạy cánh của CLB Barcelona chia sẻ.

"Không đội nào dám chơi đôi công với chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng tôi vẫn giành chiến thắng", Yamal nói. "Toàn đội rất hạnh phúc khi có mặt ở bán kết. Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài và muốn tiếp tục tiến đến trận chung kết".

Yamal sẽ bước sang tuổi 19 vào ngày 13/7 và đang trải qua kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã ghi một bàn sau 6 lần ra sân, đồng thời tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình chinh phục chức vô địch của Tây Ban Nha.

Trọng Đạt
#Lamine Yamal #Tây Ban Nha #Pháp #World Cup 2026 #bán kết

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