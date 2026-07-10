CĐV gốc Morocco đụng độ với cảnh sát Hà Lan sau trận thua Pháp

TPO - Thất bại 0-2 của Morocco trước Pháp tại tứ kết World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của đại diện Bắc Phi mà còn kéo theo các vụ đụng độ giữa một bộ phận CĐV gốc Morocco và cảnh sát tại nhiều thành phố ở Hà Lan.

Theo truyền thông Hà Lan, các vụ gây rối đã xuất hiện tại Amsterdam, Rotterdam và The Hague ngay sau khi trận đấu giữa Morocco và Pháp kết thúc. Dù bầu không khí trong thời gian diễn ra trận đấu được mô tả là vui vẻ và thân thiện, nhiều nhóm CĐV vẫn tụ tập trên đường phố đến khuya, đốt pháo hoa, bấm còi xe và có những hành vi có những hành vi quá khích nhằm vào lực lượng chức năng.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai sau các vụ gây rối của CĐV Morocco tại Hà Lan, nơi có cộng đồng người gốc Morocco đông đảo bậc nhất châu Âu.

Cảnh sát Amsterdam cho biết phần lớn người hâm mộ đã rời khu vực Plein 40-45 không lâu sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên, một số nhóm nhỏ tiếp tục tụ tập tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Lực lượng chống bạo động sau đó phải giải tán đám đông tại khu vực Tussen Meer vào khoảng 1h30 sáng ngày thứ Sáu (10/7 theo giờ địa phương).

Giới chức Amsterdam đã bắt giữ 8 người với các cáo buộc gây rối trật tự công cộng, lái xe nguy hiểm và ném gạch vào một sĩ quan cảnh sát. Ngoài ra, khoảng 220 biên bản vi phạm giao thông cũng được lập quanh khu vực Cornelis Lelylaan vì các lỗi vượt đèn đỏ, chạy trên đường ray xe điện và chạy quá tốc độ.

Tại thành phố cảng Rotterdam, lực lượng chống bạo động phải can thiệp gần phố 1e Middellandstraat khi hàng trăm người hâm mộ của đội tuyển Morocco không chấp hành lời kêu gọi giải tán từ các đại diện cộng đồng địa phương.

Trong khi đó, tại khu Schilderswijk ở thành phố The Hague, những fan quá khích đã ném nhiều chai thủy tinh về phía cảnh sát trên và quanh tuyến đường Vaillantlaan. Lực lượng chống bạo động được triển khai vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Sáu và tình hình chỉ trở lại bình thường sau đó.

Các fan quá khích đã ném nhiều chai lọ thủy tinh về phía cảnh sát.

Diễn biến sau trận đấu cũng làm dấy lên những tranh luận chính trị tại Hà Lan. Phó Thủ tướng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius chỉ trích mạnh mẽ những người tham gia gây rối. Trên mạng xã hội X, bà cho rằng việc một đội tuyển bị loại là điều bình thường của bóng đá và đặt câu hỏi vì sao một bộ phận người hâm mộ luôn phản ứng bằng các hành vi bạo lực. “Dù thắng hay thua, họ vẫn hành xử như những kẻ điên”, nữ chính trị gia này viết.

Đây không phải lần đầu tiên các trận đấu của Morocco dẫn tới tình trạng hỗn loạn trên đường phố tại Hà Lan, quốc gia có cộng đồng nhập cư gốc Morocco đông đảo bậc nhất châu Âu. Sau chiến thắng của Morocco trước chính đội tuyển Hà Lan ở vòng 1/16 World Cup 2026, cảnh sát thành phố The Hague từng bắt giữ 13 người với các cáo buộc liên quan đến bạo lực nơi công cộng và gây rối trật tự.