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Chuyên gia Phan Anh Tú: Mbappe đã không còn nổi loạn, Pháp là ứng viên sáng giá đoạt cúp vàng

Vĩnh Xuân

TPO - Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá chiến thắng 2-0 trước Morocco cho thấy Pháp với đội hình hoàn hảo gồm Mbappe nổi bật trên hàng tấn công sẽ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup.

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"Mbappe đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là cậu bé nghịch ngợm thích sáng tạo nhưng có đôi chút nổi loạn như trước. Cậu ấy giờ thực sự trở nên điềm tĩnh với tinh thần đồng đội cao"-chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Ở trận tứ kết với Morocco, Mbappe là người phá vỡ thế bế tắc với tuyệt phẩm ở hiệp 2 sau 45 phút đầu giằng co giữa đôi bên. Dembele sau đó ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp, cũng bằng một bàn thắng tuyệt đẹp.

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Mbappe đang rực sáng trong màu áo tuyển Pháp

Theo ông Phan Anh Tú, sự thay đổi về phong cách khiến Mbappe trở thành nhân tố gắn kết và tạo nên sự hài hoà trong dàn sao của tuyển Pháp. Ông Phan Anh Tú cho biết:

"Ngoài kỹ năng đi bóng tốc độ, khả năng xử lý trong áp lực cao và phạm vi hẹp của Mbappe đều tuyệt vời. Các bàn thắng cậu ấy thực hiện đều là tuyệt phẩm. Pháp đang sở hữu một đội hình hoàn hảo, có chiều sâu lực lượng nhờ đó có thể triển khai nhiều phương án tấn công khác nhau. Họ là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026".

Với bàn thắng vào lưới Morocco, Mbappe đã vượt qua Lionel Messi để dẫn đầu danh sách săn bàn tại World Cup 2026 với 8 bàn thắng. Tiền đạo tuyển Pháp cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 8 bàn ở 2 kỳ World Cup.

Vĩnh Xuân
#World Cup tứ kết #đội tuyển Pháp #Mbappe #Phan Anh Tú #Argentina #Lionel Messi

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