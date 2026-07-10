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Thể thao

HLV Park Hang-seo tham gia điều trần tại Quốc hội sau thất bại của Hàn Quốc ở World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Ngày 22/7 tới đây, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức một phiên điều trần nhằm làm rõ các vấn đề nổi cộm của nền bóng đá, trọng tâm là thất bại ở World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia.

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Theo tờ Nate, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội đã thông qua danh sách triệu tập gồm 13 thành phần quan trọng. Trong đó, những cái tên chủ chốt phải kể đến là cựu HLV Hong Myung-bo, cựu chủ tịch KFA, Chung Mong-gyu và cựu giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng...

Nghị sĩ Cho Kye-won khẳng định đây là quyết tâm chấn chỉnh nền bóng đá của đất nước. Ông tuyên bố sẽ "nhổ tận gốc các thói quen bất công, thiếu minh bạch đang tồn tại ở KFA và toàn ngành thể thao vì đó điều đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ".

Đáp lại, phía KFA cho biết họ sẵn sàng hợp tác. Dự kiến, 4 quan chức đương nhiệm, trong đó có hai phó chủ tịch Lee Yong-soo và Kim Byung-ji, sẽ trực tiếp cung cấp lời điều trần. Đặc biệt, cựu phó chủ tịch Park Hang-seo, người trước đó từng lên tiếng kêu gọi KFA phải "tự kiểm điểm và sửa sai đến tận xương tủy" cũng sẽ góp mặt.

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Son Heung-min cũng nằm trong danh sách triệu tập

HLV Park đến World Cup 2026 với vai trò trưởng đoàn. Ông cùng HLV Hong Myung-bo được cho là những người có ảnh hưởng nhất ở chiến dịch vừa qua ở đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả 2 không thể giúp đội tuyển xứ kim chi gặt hái thành tích cao. Hàn Quốc thua 2, hòa 1 và xếp thứ 3 bảng A, qua đó không thể giành vé đi tiếp.

Kết quả này khiến đội tuyển Hàn Quốc hứng chịu mưa chỉ trích từ dư luận. Và chắc chắn HLV Hong Myung-bo là người bị nhắm đến nhiều nhất. Ông đang ở Mỹ nhưng xác nhận sẽ về nước tham dự phiên điều trần. Ông nhấn mạnh: "Là một huấn luyện viên, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm đến cùng".

HLV Hong Myung-bo cũng khẳng định việc sang Mỹ không phải là chạy trốn mà là bảo vệ an toàn cho gia đình. "Là trụ cột gia đình, tôi phải bảo vệ người thân. Đây tuyệt đối không phải là sự lựa chọn để né tránh", ông phân trần.

Ngoài các nhân vật trên thì tiền đạo đội trưởng Son Heung-min cũng có trong danh sách điều trần. Anh được điền tên với tư cách là nhân chứng tham khảo. Tuy nhiên, Son đã thông báo không thể có mặt do trùng lịch thi đấu với CLB chủ quản Los Angeles FC.

Đặng Lai
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