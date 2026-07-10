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Thể thao

Mãn nhãn những màn tranh tài võ cổ truyền tranh cúp Hoàng đế Quang Trung

Lê Tiền

Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi, Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 đã khép lại với những màn thi đấu mãn nhãn của hơn 800 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh.

Tối 9/7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 đã bế mạc.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 9/7 tại phường Quy Nhơn; quy tụ hơn 800 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ trong tỉnh Gia Lai tranh tài ở 2 nội dung: quyền thuật và đối kháng.

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Trận thi đấu đêm chung kết đầy gay cấn.
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Được duy trì tổ chức thường niên, Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung là sân chơi uy tín dành cho các câu lạc bộ, võ đường có nguồn gốc võ cổ truyền Bình Định.

Theo đó, ở nội dung đối kháng, các vận động viên (VĐV) thi đấu theo 3 nhóm tuổi gồm: 13-14 (hạng cân từ 45-57 kg), 15-17 (hạng cân 45-72 kg) và 18-40 (hạng cân 48-76 kg). Mỗi đơn vị được đăng ký 1 VĐV ở mỗi hạng cân.

Kết quả, câu lạc bộ Quy Nhơn Kickfit (phường Quy Nhơn Nam) giành giải nhất với 5 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ). Võ đường Đỗ Thanh Tấn (phường Bình Định) xếp thứ hai với 5 HCV, 3 HCĐ. Câu lạc bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xếp hạng ba với 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

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Ban Tổ chức trao thưởng cho các trọng tài, VĐV và huấn luyện viên xuất sắc.

Đối với nội dung quyền thuật, các võ sinh tranh tài theo 4 nhóm tuổi (6-10, 11-14, 15-17 và 18-40), với các bài quyền và quyền binh khí quy định, quyền tự chọn, quyền tập thể và đối luyện.

Kết quả, võ đường Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn) xếp vị trí thứ nhất với 9 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ; võ đường Kim Huệ (xã Tuy Phước) đứng vị trí thứ hai với 6 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ; Câu lạc bộ võ cổ truyền Thành Hạnh (xã An Lương) xếp hạng ba với 5 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.

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Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các võ đường, câu lạc bộ đạt thành tích cao ở 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

Kết quả chung cuộc ở khối đơn vị, phường Hoài Nhơn giành giải nhất toàn đoàn với thành tích 12 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Xếp thứ nhì là xã Tuy Phước với 10 HCV, 9 HCB và 18 HCĐ. Phường Bình Định đứng vị trí thứ ba với 6 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Lê Tiền
#võ cổ truyền #Hoàng đế Quang Trung #Gia Lai #võ cổ truyền Bình Định #tranh tài #bế mạc

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