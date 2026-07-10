Lamine Yamal ở đâu khi Messi, Mbappe, Haaland thay nhau tỏa sáng?

TPO - Lamine Yamal chấp nhận mạo hiểm ra sân khi chấn thương chưa hồi phục 100%. Đó là một phần lý do khiến anh chưa đạt phong độ tốt nhất ở World Cup 2026.

Sky Sports gọi World Cup 2026 là giải đấu để đời, với sự tỏa sáng đồng bộ của một loạt siêu sao. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane thay nhau ghi bàn, hiện cạnh tranh quyết liệt ở danh sách Vua phá lưới. Trước đó, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior cũng có một số trận đấu chơi bùng nổ và thành tâm điểm trên truyền thông.

Rất nhiều ngôi sao đã được gọi tên ở World Cup, trừ một cái tên là Lamine Yamal. Yamal được kỳ vọng tỏa sáng trong lần đầu tiên dự World Cup, qua đó xô đổ thành tích của các tiền bối ở sân chơi này. Song, vì vấn đề cá nhân (chấn thương) và tính bất ổn trong lối chơi của Tây Ban Nha, thần đồng thuộc biên chế Barcelona chưa chơi bóng ở trạng thái phong độ tốt nhất.

Thống kê của Yamal

Lamine Yamal vẫn có nhiều đóng góp vào lối chơi chung của tuyển Tây Ban Nha tại giải đấu lần này. Mọi thứ không tệ với Yamal, nếu xét trên khía cạnh một cầu thủ làm bóng và kéo bóng từ tuyến dưới lên trên.

Theo dữ liệu chuyên sâu của Opta, Yamal có trung bình 11 lần chạm bóng trong khu vực cấm địa đối phương, trên mỗi 90 phút thi đấu - con số ấn tượng với một cầu thủ bám biên thuần túy. Tiếp đó, số 19 của "La Roja" đã tạo ra 14 cơ hội ghi bàn mười mươi cho đồng đội kể từ đầu giải, xếp trong nhóm những tiền vệ kiến thiết có hiệu suất cao nhất giải đấu năm nay.

Yamal chưa có thể trạng tốt nhất từ đầu World Cup 2026.

Yamal vẫn là điểm nhận bóng tin cậy nhất trong hệ thống chiến thuật Tây Ban Nha. Khi đội bóng xứ bò tót rơi vào thế bế tắc, Yamal lại càng là vị trí ưu tiên được chuyền bóng. Sự khác biệt giữa Tây Ban Nha có Yamal và không thể hiện rõ ở 2 trận vòng bảng. Họ bế tắc ở ngày ra quân gặp Cape Verde, khi thần đồng Barca chưa thể đá chính. Sau đó, Yamal xuất phát từ đầu trong trận Saudi Arabia và ngay lập tức tạo ra khác biệt.

Vấn đề của Yamal chỉ là làng túc cầu kỳ vọng tiền đạo 19 tuổi chơi bùng nổ hơn nữa, thể hiện qua các bàn thắng, những lần "nổ súng" mang tính định đoạt trận đấu để gánh vác tập thể.

Tính đến hiện tại, Lamine Yamal chỉ có vỏn vẹn một pha lập công ở trận Saudi Arabia - hiệu suất quá khiêm tốn so với những siêu sao tấn công hàng đầu đang làm mưa làm gió tại vòng chung kết này. Tính đến hết vòng 1/8 World Cup 2026, Lamine Yamal đã thực hiện tổng cộng 11 lần dứt điểm, tỷ lệ sút trúng đích đạt mức 72,73% nhưng tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn chỉ ở mức 9,09%.

Khi những trung phong sừng sỏ liên tục nổ súng để định đoạt số phận trận đấu mang về chiến thắng tối thiểu cho đội nhà, thì Yamal lại thường xuyên im tiếng trong các khoảnh khắc quyết định cuối cùng. Ở trận gần nhất đối đầu Bồ Đào Nha, đó là lúc để phẩm chất ngôi sao của Yamal lên tiếng, song tiền đạo này bị Nuno Mendes khóa chặt. Sau đó, Mendes rời sân, Yamal rảnh chân hơn nhưng không cải thiện phong độ.

Sự kỳ vọng quá lớn từ cổ động viên đang là áp lực vô hình đè nặng lên đôi chân Yamal. Họ muốn thấy anh thể hiện nhiều khoảnh khắc thiên tài, cầm bóng độc diễn qua hàng loạt hậu vệ rồi dứt điểm lạnh lùng như sân chơi EURO 2024. Sự khan hiếm bàn thắng khiến anh trở nên lạc lõng khi đặt cạnh các siêu sao hàng đầu giải đấu, những người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới bằng những cú đúp hay hat-trick bàn thắng ngoạn mục.

Vì sao Yamal chơi mờ nhạt?

Lamine Yamal chưa hồi phục chấn thương, đó là nguyên nhân cốt lõi khiến anh không thể hiện phong độ tốt nhất cho tới tứ kết World Cup 2026. Thần đồng của Barca phải trải qua gần hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương cơ nghiêm trọng ở cấp độ CLB, khiến anh không có nền tảng thể lực sung mãn nhất để chạy đà trơn tru tại World Cup 2026.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente đã phải thận trọng khi tăng dần số phút thi đấu của Yamal qua từng trận đấu, từ 20 phút, 45 phút, rồi mới đến 75 phút và đá trọn vẹn cả trận đấu. Cảm giác bóng của Yamal vẫn là vấn đề, chưa đạt hẳn 100% phong độ lý tưởng. Các pha cầm bóng, bứt tốc của Yamal chưa xuất hiện thường xuyên như khi ở trạng thái phong độ tốt nhất. Tiếp đó, những bước xử lý cuối cùng của thần đồng 19 tuổi cũng có vấn đề.

Yamal đã bị Nunes khóa chặt ở trận trước.

Tây Ban Nha không còn ai đủ sức thay thế vai trò của Yamal. HLV Luis de la Fuente thử nghiệm Ferran Torres nhưng thất bại. Vậy nên Yamal phải trở lại sớm nhất có thể, đốt cháy giai đoạn và tiến độ hồi phục chấn thương ít nhiều bị ảnh hưởng

Khó khăn của Yamal tại World Cup 2026 có một phần lý do từ việc người đồng đội ăn ý với anh bên hành lang đối diện, Nico Williams, vật vờ ở giải đấu lần này vì chấn thương. So với EURO 2024, khi không có Williams trên sân, Tây Ban Nha giảm sắc sảo trong những pha khoét biên ở cánh trái. Alex Baena được bố trí trám chỗ Williams nhưng màn trình diễn chỉ ở mức tròn vai.

Các đường lên bóng của đội tuyển Tây Ban Nha giờ phải đổ dồn về cánh phải, nơi Lamine Yamal trấn giữ, tạo ra một sự lệch pha nghiêm trọng trong sơ đồ vận hành chiến thuật. Đối thủ sẽ tập trung quân số và ý đồ để khóa chặt Yamal. Nhìn lại trận Bồ Đào Nha để thấy biểu đồ nhiệt thể hiện bóng dồn chủ yếu ở cánh phải của Yamal và đối thủ dễ dàng bắt bài "La Roja".

Mỗi khi Yamal có bóng, anh lập tức đối mặt với hai, thậm chí ba cầu thủ phòng ngự đối phương ập vào vây ráp rất nhanh, chia cắt hoàn toàn mối liên hệ giữa anh và các tiền đạo trung tâm phía trong. Sự đơn độc, thiếu phương án chia lửa từ cánh đối diện khiến Yamal quá tải đến bế tắc, khiến anh lạc lõng trong sự kỳ vọng rất cao của đội nhà.

Mặt khác, Yamal cũng thiếu một người phối hợp ăn ý ở hành lang phải tại World Cup 2026. Tây Ban Nha vẫn sử dụng luân phiên giữa Pedro Porro và Marcos Llorente - một người giỏi công, phòng ngự lủng và người còn lại phòng ngự tốt, hỗ trợ kéo bóng tốt nhưng tấn công chưa ăn ý với Yamal. Xu hướng Yamal cầm bóng, tự đột phá để mở ra khoảng trống cho cánh phải Tây Ban Nha vẫn nhiều hơn so với việc anh phối hợp và chồng biên cùng hậu vệ bên dưới.

Cả khu vực "tam giác" bên hành lang phải của Tây Ban Nha đều bất ổn từ đầu giải: Vị trí hậu vệ trái xáo trộn, vị trí tiền vệ trung tâm hoạt động mạnh ở cánh phải, hành lang trong lệch phải cũng xoay vòng giữa Dani Olmo và Fabian Ruiz. Chính Yamal cũng không có phong độ tốt. Do đó, HLV Luis de la Fuente cần tìm ra giải pháp để giúp Yamal tỏa sáng trở lại.