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Tuyển Anh nhận tin dữ liên tiếp trước đại chiến Na Uy

Hương Ly

TPO - "Tam sư" nhiều khả năng không có sự phục vụ của trung vệ Marc Guehi vì chấn thương. Tiền vệ Declan Rice cũng lỡ buổi tập gần nhất vì đau bụng.

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Theo Sky Sports, Guehi bị tổn thương gân khoeo từ trận Mexico. Trung vệ của Man City tập riêng ở buổi gần nhất của "Tam sư", do đó không có nhiều cơ hội ra sân trước Na Uy. Chấn thương của Guehi không nghiêm trọng và nếu tuyển Anh vượt qua Na Uy, trung vệ này sẵn sàng trở lại.

Những ngày qua, đại bản doanh tuyển Anh bị đe dọa khi Rice lên cơn đau bụng bất ngờ. Đội ngũ y tế của "Tam sư" nhận định Rice có thể dính virus lạ, qua đó tạm thời tách tiền vệ Arsenal khỏi tập thể để tránh lây chéo. May cho tuyển Anh khi không có thành viên nào gặp vấn đề tương tự Rice. Lúc này, Rice được truyền thuốc, bổ sung đề kháng và nhiều khả năng kịp ra sân ở trận Na Uy.

Vào tối 9/7, Tuyển Anh nhận tin trung vệ Jarell Quansah bị treo giò 2 trận sau tấm thẻ đỏ tại vòng 16 đội. HLV Tuchel cho biết "Tam sư" muốn kháng cáo thẻ đỏ cho Quansah nhưng trong trường hợp thành công, trung vệ này chỉ được giảm án treo giò xuống còn một trận.

Quansah được HLV Tuchel bố trí đá hậu vệ phải trước Mexico. Đây là lựa chọn ở thế đường cùng của Tuchel khi Reece James chấn thương và Djed Spence thể hiện không tốt. Theo thông tin mới nhất từ đội ngũ y tế Anh, James chưa sẵn sàng ra sân ở tứ kết. HLV Tuchel lại đau đầu để bố trí nhân sự phù hợp cho cánh phải.

"Tam sư" không có sự phục vụ của Jordan Henderson. Cựu tiền vệ Liverpool vừa được phẫu thuật bàn tay thành công, sau khi dính chấn thương lãng xẹt ở trận Mexico. Khi đó, Henderson đến khán đài ăn mừng cùng CĐV và nhảy qua biển quảng cáo. Vì động tác tiếp đất lỗi, tiền vệ tuyển Anh bị gãy tay, phải thở oxy và lên cáng rời sân.

HLV Tuchel sẽ đau đầu để tìm ra phương án phong tỏa Erling Haaland. Ngay lúc này, Konsa là trung vệ ra sân ổn định nhất cho tuyển Anh nhưng phong độ phập phù. Nếu Guehi vắng mặt, HLV Tuchel chọn một trong 2 cầu thủ John Stones hoặc Dan Burn đá chính. Stones có kinh nghiệm dạn dày nhưng phong độ phập phù.

Burn là trung vệ cao 1,98m, trên lý thuyết phù hợp để theo kèm Haaland, đặc biệt ở các tình huống không chiến. Tuy nhiên, bản lĩnh trận mạc của Burn khi khoác áo tuyển Anh ở đấu trường lớn là vấn đề. Cả Stones và Burn đều không có sự kết nối đủ tốt với Konsa tại World Cup 2026. Nhìn vào đâu cũng thấy vấn đề cho "Tam sư" trước khi họ chạm trán Haaland đang có phong độ ghi bàn cực tốt.

Hương Ly
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