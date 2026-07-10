The Grand Esports 2026 khai màn sôi động

The Grand Esports 2026 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 9/7, mở màn cho bốn ngày tranh tài của một trong những sự kiện thể thao điện tử quy mô quốc gia.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, tâm điểm hướng về hai nội dung gồm Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia (VENC) bộ môn Epic Seven và Esports Grand Championship (EGC) bộ môn Street Fighter 6.

WisadelXT trở thành nhà vô địch Epic Seven đầu tiên

Nội dung VENC - Epic Seven khởi đầu bằng hai trận bán kết hấp dẫn, khi cả hai cặp đấu đều phải phân định thắng thua ở ván đấu quyết định.

Ở trận bán kết đầu tiên, Kazari đánh bại Yuki với tỷ số 2-1 sau ba ván đấu giằng co. Hai tuyển thủ liên tục đấu trí trong khâu cấm/chọn và triển khai chiến thuật, trước khi Kazari tận dụng tốt những thời điểm quyết định để giành vé vào chung kết.

Trận bán kết còn lại giữa WisadelXT và CatDespair cũng diễn ra kịch tính. Sau khi hòa 1-1, CatDespair từng nắm lợi thế lớn ở ván đấu quyết định nhưng bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu. WisadelXT tận dụng sai lầm của đối thủ để lội ngược dòng, thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Bước vào trận tranh ngôi vô địch, WisadelXT tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội. Với những lượt cấm/chọn hợp lý và khả năng kiểm soát thế trận ngay từ giai đoạn đầu, tuyển thủ này không cho Kazari cơ hội triển khai lối chơi sở trường, khép lại loạt trận bằng chiến thắng 3-0 để trở thành nhà vô địch giải Epic Seven chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Bell đăng quang Street Fighter 6 với lựa chọn bất ngờ

Ở đấu trường quốc tế EGC, Street Fighter 6 chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Hai đại diện Việt Nam thi đấu nỗ lực trước các đối thủ mạnh trong khu vực và lần lượt khép lại giải đấu ở vị trí top 5 và top 6.

Bất ngờ lớn nhất đến ở vòng bán kết khi tuyển thủ Singapore Bravery - từng góp mặt tại Capcom Cup và được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch - để thua đại diện Hàn Quốc Cosco với tỷ số 1-3.

Trong khi đó, Bell (Thái Lan) thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại tuyển thủ Nhật Bản Shuzo 3-0 để giành tấm vé còn lại vào chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng, Bell tiếp tục gây ấn tượng khi lựa chọn Lily - nhân vật không được đánh giá cao trong meta hiện tại. Với lối chơi sáng tạo, khả năng đọc tình huống và phản công hiệu quả, tuyển thủ Thái Lan kiểm soát thế trận trước Cosco để giành chiến thắng, qua đó đăng quang EGC Street Fighter 6.

Ngày thi đấu đầu tiên cũng thu hút đông đảo khán giả tới theo dõi và cổ vũ trực tiếp. Việc VENC và EGC được tổ chức song song góp phần tạo nên sân chơi kết nối giữa hệ thống thi đấu trong nước và đấu trường quốc tế của thể thao điện tử Việt Nam.

Ngày 10/7, The Grand Esports 2026 sẽ tiếp tục với các trận chung kết VENC ở hai bộ môn AU Mobile và Đột Kích.