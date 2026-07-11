Mikel Merino: 'Siêu dự bị' đáng sợ nhất World Cup 2026

TPO - Bàn thắng ở phút 88 của Mikel Merino giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1 để góp mặt ở bán kết World Cup 2026. Tiền vệ Arsenal cho biết chính anh cũng bất ngờ khi liên tiếp ghi bàn quyết định, đồng thời hướng sự tập trung vào cuộc đối đầu đầy duyên nợ với tuyển Pháp.

Người hùng phút cuối

Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal được HLV Luis de la Fuente tung vào sân ở phút 86 trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ trên sân Los Angeles. Chỉ hai phút sau, Merino đã ghi bàn quyết định khi nhanh chân đá bồi sau pha dứt điểm của Pau Cubarsí bị thủ môn Senne Lammens cản phá.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Merino sắm vai "siêu dự bị" của Tây Ban Nha. Trước đó, ở vòng 1/8 gặp Bồ Đào Nha, tiền vệ 30 tuổi cũng được tung vào sân ở phút 85 trước khi ghi bàn quyết định ở phút 90+1.

"Tôi thật sự không biết phải nói gì. Chính tôi cũng không thể tin nổi", Merino chia sẻ sau trận đấu. "Làm được điều đó một lần, tôi nghĩ sẽ phải rất lâu nữa mới có thể lặp lại. Nhưng rồi điều đó lại xảy ra".

Tiền vệ của Arsenal cho rằng những bàn thắng ở thời điểm quyết định không đơn thuần là may mắn: "Tôi tin vào may mắn, nhưng tôi không nghĩ đây là may mắn. Điều quan trọng là bạn luôn phải sẵn sàng khi được tung vào sân. Vì vậy, mọi người không nên ngạc nhiên khi tôi ghi bàn ở những phút cuối, bởi tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng.

"Cảm giác vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn giúp đội thắng ở hai trận liên tiếp thật khó tin. Các đồng đội cứ nói với tôi: 'Cậu sẽ lại ghi bàn thôi.' Tôi luôn muốn vào sân để giúp đội chơi tốt hơn và đóng góp theo bất kỳ cách nào có thể", Merino nói.

Hai bàn liên tiếp ở các trận đấu loại trực tiếp giúp Merino đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ David Villa vào năm 2010.

Hướng tới thử thách lớn nhất

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba Merino ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Trước đó, anh từng lập công ở phút 119 trong chiến thắng trước Đức tại tứ kết EURO 2024.

"Tôi nghi ngờ chuyện này sẽ còn xảy ra lần nữa", Merino cười. "Chúng tôi vẫn còn hai trận nữa để hoàn thành mục tiêu vô địch World Cup. Hy vọng cả đội sẽ làm được điều đó.

HLV Luis de la Fuente cũng dành nhiều lời khen cho cậu học trò sau màn trình diễn ấn tượng: "Mikel thật tuyệt vời. Cậu ấy sở hữu rất nhiều phẩm chất và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Chúng tôi rất may mắn khi có Mikel trong đội hình. Mỗi khi đội bóng cần, cậu ấy luôn biết cách xuất hiện".

Ở trận tứ kết, Tây Ban Nha sớm vượt lên nhờ pha lập công của Fabián Ruiz, người được bố trí đá chính thay Pedri. Tuy nhiên, Charles De Ketelaere đánh đầu gỡ hòa cho Bỉ trước khi hiệp một khép lại.

Trong hiệp hai, La Roja liên tục gia tăng sức ép nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của đối thủ. Trận đấu chỉ được định đoạt ở phút 88, khi Senne Lammens, thủ môn vào thay Thibaut Courtois sau chấn thương ở phút 71, không thể bắt dính cú sút xa của Pau Cubarsí, tạo điều kiện để Merino ập vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở bán kết sẽ là tuyển Pháp. Đây là lần thứ ba hai đội chạm trán trong ba năm qua, sau bán kết EURO 2024 và chung kết UEFA Nations League 2025. Ở cả hai lần đối đầu gần nhất, chiến thắng đều thuộc về La Roja.

"Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển hàng đầu thế giới", HLV De la Fuente nhận định. "Có thể khẳng định cả hai đội đều sẽ phải dè chừng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ để vượt qua họ. Tây Ban Nha đã thắng Pháp trong hai lần đối đầu gần nhất và toàn đội muốn tiếp tục điều đó".