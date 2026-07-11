World Cup 2026 chứng kiến tuyển Pháp vĩ đại nhất lịch sử?

TPO - Đội tuyển Pháp đang tiến băng băng tới chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử sau màn trình diễn thuyết phục trước Morocco. Nếu hoàn tất hành trình đăng quang, thế hệ của Mbappé và Deschamps hoàn toàn có thể vượt qua các đàn anh năm 1998 và 2018 để trở thành đội tuyển Pháp vĩ đại nhất lịch sử.

Hai lần vô địch World Cup (1998, 2018), đội tuyển Pháp đang sở hữu thêm một thế hệ vàng khác và được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Morocco ở tứ kết, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu đây có phải đội tuyển Pháp mạnh nhất trong lịch sử?

Chiến thắng trước Morocco giúp "Les Bleus" trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết World Cup 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Kylian Mbappé cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Nếu đăng quang vào ngày 19/7, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ giành chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử, đồng thời có thêm cơ sở để chứng minh đây là đội tuyển Pháp xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Cựu danh thủ Patrick Vieira - thành viên đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 - tin rằng thế hệ hiện tại đang tiến rất gần tới cột mốc đó.

"Đây là một thế hệ cầu thủ đặc biệt. Nhìn vào đội hình, nhất là hàng công, có lẽ đây là một trong những đội tuyển Pháp hay nhất lịch sử. Họ sở hữu quá nhiều cầu thủ xuất sắc đến mức khó tin", Vieira nhận định trên ITV Sport.

Hàng công đáng sợ nhất World Cup

Trước Morocco, Pháp chỉ cần 6 phút đầu hiệp hai để định đoạt trận đấu. Kylian Mbappé chuộc lỗi sau quả phạt đền hỏng trong hiệp một bằng bàn mở tỷ số, trước khi Ousmane Dembélé ấn định chiến thắng 2-0.

Đó là các bàn thắng thứ 15 và 16 của tuyển Pháp tại World Cup 2026 - thành tích ghi bàn tốt nhất giải tính đến thời điểm hiện tại.

Mbappé cũng nâng thành tích lên 8 bàn, cân bằng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới nhưng tạm xếp trên nhờ nhiều pha kiến tạo hơn. Trong khi đó, Dembélé đã có 5 bàn thắng.

Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé.

Nhờ bộ đôi này, Pháp trở thành đội tuyển thứ hai trong 50 năm qua có hai cầu thủ cùng ghi từ 5 bàn trở lên ở một kỳ World Cup, sau Brazil năm 2002 với Ronaldo (8 bàn) và Rivaldo (5 bàn).

Cựu tiền đạo Scotland Pat Nevin đánh giá trên BBC Radio 5 Live: "Pháp là đội bóng hay nhất, giàu kỹ thuật nhất và nguy hiểm nhất giải đấu. Họ không chỉ có một mũi nhọn mà còn có hai, ba, thậm chí bốn cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt".

'Không thấy đội nào ngăn được Pháp'

HLV Didier Deschamps đã xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông sau 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Trong quãng thời gian đó, HLV Deschamps đã giúp "Les Bleus" vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân World Cup 2022, vào chung kết EURO 2016 và bán kết EURO 2024.

Ousmane Dembélé

Đối thủ của Pháp ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp Tây Ban Nha - Bỉ. Dù Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại giải, Vieira vẫn tin Pháp đang ở đẳng cấp cao hơn.

"Trước giải, mọi người đều nghĩ Tây Ban Nha sẽ vào tứ kết hoặc bán kết. Nhưng tôi không nghĩ Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn nếu đối đầu họ. Pháp hiện tại mạnh hơn chính mình cách đây bốn năm, còn Tây Ban Nha thì không. Tôi không thấy đội nào có thể ngăn Pháp vào chung kết", Vieira nhận định.

Chiều sâu đội hình tạo nên khác biệt

Ngay trước trận gặp Morocco, cựu danh thủ Ian Wright từng gọi Pháp là "một trong những ứng cử viên vô địch rõ ràng nhất" mà ông từng chứng kiến tại một kỳ World Cup.

Sau màn trình diễn áp đảo ở Boston, nhận định đó càng được củng cố. Pháp tung ra tới 22 cú dứt điểm, trong khi Morocco chỉ có 5 lần kết thúc và phải đến phút 83 mới tạo ra cú sút trúng đích đầu tiên.

"Rất khó tìm ra điểm yếu của đội tuyển này. Nếu Tây Ban Nha đi tiếp, họ có thể hy vọng kiểm soát bóng tốt hơn hoặc tận dụng tốc độ của Lamine Yamal. Nhưng Pháp thực sự quá hùng mạnh. Chưa kể họ còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt bất cứ lúc nào", Wright nhận xét.

HLV Didier Deschamps và Kylian Mbappé.

Ngoài Mbappé và Dembélé, HLV Deschamps còn sở hữu hàng loạt phương án tấn công chất lượng như Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki hay Jean-Philippe Mateta.

Ở phía sau, hàng thủ cũng mang đến sự yên tâm khi mới để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Roy Keane cho rằng Pháp thậm chí vẫn chưa đạt đến giới hạn.

"Họ vẫn còn có thể chơi hay hơn nữa. Pháp vượt trội Morocco ở mọi khía cạnh, nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể bị đánh bại. Các tiền đạo liên tục ghi bàn, các cá nhân luôn biết cách tạo đột biến. Muốn đánh bại Pháp, đối thủ phải ghi bàn trước. Nhưng ngay cả khi dẫn trước, bạn cũng buộc phải dâng cao và đó chính là lúc Pháp trừng phạt bạn".

Cách chức vô địch hai trận thắng

Sau khi lần lượt vượt qua Senegal, Iraq, Na Uy, Thụy Điển, Paraguay và Morocco, tuyển Pháp vẫn duy trì thành tích toàn thắng tại World Cup 2026 và chỉ còn cách chức vô địch thứ ba trong lịch sử đúng hai chiến thắng.

Dẫu vậy, Pat Nevin vẫn cho rằng "Les Bleus" không được phép chủ quan.

"Chúng ta cũng đã thấy một vài thời điểm họ để lộ điểm yếu, dù rất nhỏ. Đôi khi sau những chiến thắng quá dễ dàng, họ mất tập trung. Có lẽ đội duy nhất có thể ngăn Pháp chính là bản thân họ, nếu không thi đấu đúng phong độ."

Kylian Mbappé ghi bàn mở tỷ số.

Với phong độ hủy diệt, chiều sâu đội hình cùng sự bùng nổ của Mbappé và Dembélé, tuyển Pháp đang tiến từng bước vững chắc trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

Nếu hoàn tất mục tiêu tại Mỹ, Mexico và Canada, đây hoàn toàn có thể được xem là thế hệ "Les Bleus" vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp.