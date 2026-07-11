Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và 3 giây của Messi

TPO - Người Thụy Sĩ luôn tự hào vì chế tạo ra những chiếc đồng hồ chính xác đến từng giây. Nhưng đêm nay, đừng ai nói với họ về giây hay phút nữa. Bởi đội tuyển của họ sẽ phải đối mặt với Messi, thiên tài có thể đi bộ gần như cả trận rồi chỉ cần 3 giây bùng nổ là thay đổi cục diện.

Khi thiên tài đi bộ, bàn thắng vẫn đến

Lionel Messi đang đi bộ nhiều hơn chạy ở World Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ít nguy hiểm hơn. Trái lại, siêu sao người Argentina cho thấy ngay cả khi chơi thứ bóng đá tưởng như chậm chạp nhất, anh vẫn là cầu thủ tạo ra khác biệt lớn nhất.

FIFA thống kê Messi đã di chuyển tổng cộng 35.868 mét sau 5 trận đấu đã qua cùng Argentina tại World Cup 2026. Trong quãng đường ấy, có tới 22.958 mét, tương đương 64%, được thực hiện ở tốc độ từ 0 đến 7 km/h, tức mức độ ngang với đi bộ hoặc di chuyển rất chậm.

Messi nằm trong số những cầu thủ chạy ít nhất giải, anh thường xuyên lững thững đi bộ.

Trong một thế giới bóng đá đòi hỏi cường độ vận động lên tới cực hạn, nơi các đội bóng săn đuổi từng mét chạy và giành giật từng pha pressing, Messi lại đang làm điều ngược lại. Anh gần như đứng yên hoặc đi bộ lững thững trong phần lớn thời gian xuất hiện trên sân.

Thậm chí trong trận gặp Cape Verde ở vòng 1/16, một thống kê thực nghiệm của Telegraph còn cho thấy trong 15 phút được theo dõi ở hiệp hai, tổng thời gian Messi thực sự chạy chỉ là 51 giây. Quy đổi ra cả trận, con số này tương đương khoảng 5 phút chạy trong 90 phút thi đấu.

Nếu chỉ nhìn vào các dữ liệu vận động, nhiều người có thể kết luận rằng tuổi 39 cuối cùng cũng đã bắt kịp Messi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ phần còn lại của các thống kê lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau vòng bảng, Messi đứng đầu toàn bộ 618 cầu thủ ngoài sân của giải đấu về số bàn thắng ghi được. Cùng thời điểm ấy, anh cũng xếp cuối về quãng đường di chuyển trung bình mỗi 90 phút. Nói cách khác, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lại là người chạy ít nhất. Một con số nghe sẽ rất nghịch lý, nếu nó không phải dùng để nói về Messi.

Chỉ cần 3 giây để xé lưới đối thủ

Bóng đá hiện đại thường tôn vinh sức mạnh thể chất, khả năng pressing hay tốc độ chuyển trạng thái. Nhưng Messi từ lâu đã thuộc về một trường phái khác. Anh không cố gắng chạy nhiều hơn đối thủ. Anh cố gắng hiểu trận đấu tốt hơn đối thủ.

Chính Messi từng giải thích rất đơn giản về thói quen đi bộ nổi tiếng của mình. Khi đi bộ, anh quan sát cách đối phương di chuyển, cách hàng thủ sắp xếp vị trí, khoảng trống nào sắp xuất hiện và đâu là điểm yếu có thể khai thác. Anh không xem việc đi bộ là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó là quá trình thu thập thông tin.

Pep Guardiola - người thầy đã đưa Messi lên đội 1 Barca - hiểu rõ hơn ai hết điều này. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, khi Messi đi bộ, anh không hề rời khỏi trận đấu. Trái lại, đó là lúc anh đánh hơi xem ai là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự đối phương.

David Beckham cũng kể lại một câu chuyện tương tự tại Inter Miami. Một cầu thủ trẻ của học viện từng được Messi khuyên hãy đi bộ nhiều hơn. Lý do, theo Messi, rất đơn giản: “Đi bộ giúp chúng ta nhìn thấy nhiều hơn”.

Đó là điều khiến Messi khác biệt với phần còn lại. Đa số cầu thủ sử dụng năng lượng để tạo ra hành động. Messi sử dụng thời gian để tạo ra hiểu biết. Và khi đã hiểu trận đấu, anh chỉ cần vài giây để biến toàn bộ lợi thế đó thành khác biệt.

Messi xé lưới Cape Verde sau pha thoát xuống và dứt điểm nhanh như điện.

Có lẽ không thống kê nào mô tả chính xác hơn điều này bằng bàn mở tỷ số của Argentina trước Cape Verde. Messi gần như biến mất khỏi trận đấu trong nhiều phút. Rồi đột nhiên anh bứt tốc vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương và ghi bàn. Từ khoảnh khắc Messi bắt đầu chạy đến khi bóng nằm trong lưới chỉ mất vỏn vẹn 3 giây.

Ba giây. Đó là toàn bộ quãng thời gian mà một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá cần để thay đổi cục diện trận đấu. Cũng bởi vậy, việc so sánh Messi với các tiền đạo khác bằng những chỉ số vận động đơn thuần đôi khi trở nên vô nghĩa.

Messi của năm 2026 không còn là cỗ máy rê bóng không biết mệt của giai đoạn đỉnh cao tại Barcelona. Tuy nhiên, việc mất đi một phần tốc độ không đồng nghĩa với việc đánh mất khả năng thống trị trận đấu. Ngược lại, Messi đang tối ưu hóa từng đơn vị năng lượng còn lại trong cơ thể.

Sau 5 trận đấu ở World Cup 2026, Messi chỉ thực hiện 298 pha chạy tốc độ cao. Harry Kane có 600 lần. Vinicius Junior đạt 514 lần. Ousmane Dembele là 477. Mikel Oyarzabal có 461. Kylian Mbappe cũng đạt 336. Ngay cả Erling Haaland, người vốn không nổi tiếng vì hoạt động rộng, cũng có 314 pha chạy tốc độ cao dù không đá phút nào ở trận cuối vòng bảng của Na Uy.

Messi gần như đứng ngoài cuộc đua ấy. Nhưng anh lại đang dẫn đầu cuộc đua quan trọng nhất: ghi bàn và tạo ảnh hưởng. Điều đó cũng phản ánh sự thích nghi đáng kinh ngạc của siêu sao Argentina với quy luật tuổi tác.

Trong 4 trận đầu tiên của giải, anh chỉ thực hiện tổng cộng 15 pha rê bóng qua người. Nhưng khi Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0 ở vòng 1/8, Messi lập tức chuyển sang chế độ khẩn cấp. Riêng trận đấu ấy anh thực hiện 9 pha đi bóng, liên tục nhận bóng ở cánh phải và trực tiếp kéo đội nhà trở lại hành trình ngược dòng.

Từ phút 76 trở đi, Messi dẫn đầu trận đấu về số lần chạm bóng, dứt điểm, rê bóng và tạo cơ hội. Hình ảnh ấy cho thấy một sự thật quan trọng: Messi đang phân bổ sức lực của mình hoàn hảo đến từng giây phút. Anh vẫn có thể chạy, và chạy rất nhanh khi cần. Nhưng để làm được điều đó, anh sẽ không lãng phí dù chỉ một sải chân vô nghĩa.

Với Messi, một sai lầm là đủ

Để chiến lược ấy của Messi phát huy hiệu quả, Argentina đã xây dựng cả một “hệ sinh thái” xoay quanh đội trưởng của họ. Rodrigo De Paul từ lâu được gọi vui là “vệ sĩ” của Messi. Tiền vệ này cùng Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes và các đồng đội đảm nhận phần lớn khối lượng vận động để số 10 có thể bảo toàn thể lực.

Nếu Messi dành 64% thời gian ở vùng vận động thấp nhất, De Paul chỉ có 44%. Mac Allister và Enzo đều đã vượt mốc khoảng 50.000 mét di chuyển tại giải đấu. Toàn bộ tập thể Argentina đang chạy thay phần việc mà Messi không còn đủ điều kiện thể chất để thực hiện.

Đổi lại, họ nhận được điều quý giá nhất: khoảnh khắc thiên tài. Thế nên, Argentina vẫn đặt cược mọi thứ vào Messi ở tuổi 39. Không phải vì anh là biểu tượng. Mà vì anh vẫn là cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu tốt nhất.

Và đó chính là bài toán mà Thụy Sĩ phải giải ở trận tứ kết. Đội bóng châu Âu vừa gây ấn tượng mạnh bằng khả năng vô hiệu hóa hàng công Colombia. Họ tổ chức phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình tốt và hạn chế tối đa khoảng trống phía sau hàng thủ.

Về lý thuyết, đây là kiểu đối thủ Messi không thích đối mặt. Càng ít khoảng trống, càng nhiều tầng lô cốt, càng khó để những pha bùng nổ ngắn ngủi của anh tạo ra khác biệt. Nhưng lịch sử hơn 800 bàn thắng của Messi cũng cho thấy một nghịch lý khác.

Những hàng thủ tổ chức tốt, sau khi đã phong tỏa anh gần như cả trận, lại dễ bị ru ngủ và mắc sai lầm ở những phút cuối. Mà với Messi, chỉ một lần đối phương sai lầm là đủ. Hàng trăm đội bóng đã nếm trải “định luật” nghiệt ngã ấy. Và ở World Cup này, Cape Verde và Ai Cập cũng nhận được bài học tương tự.

Messi có thể lập tức trừng phạt bất cứ sai lầm nào của đối thủ.

Vấn đề lớn nhất khi đối đầu Messi không phải ngăn anh chạy. Ở tuổi 39, phần lớn đối thủ đều làm được điều đó. Vấn đề là ngăn anh suy nghĩ. Ngăn anh nhìn thấy khoảng trống. Ngăn anh có được 3 giây mà anh cần. Đó là nhiệm vụ mà đến nay rất ít đội bóng trên thế giới hoàn thành được.

Messi giỏi thế nào, bóng đá thế giới đã chứng kiến suốt gần hai thập kỷ. World Cup 2026 chỉ đang tô đậm thêm một chương của câu chuyện ấy, rằng ngay cả khi chỉ còn sức đi bộ, M10 vẫn có thể là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.

Tất nhiên, bóng đá luôn hấp dẫn bởi không có thiên tài nào là bất khả chiến bại. Thụy Sĩ đã khiến những chân sút Nam Mỹ nguy hiểm của Colombia phải im tiếng. Vậy khi đối diện với Messi, liệu đội bóng xứ sở đồng hồ có thể làm được điều tương tự?

Câu trả lời, các hậu vệ Thụy Sĩ phải đưa ra thật nhanh. Bởi Messi sẽ không cho họ quá 3 giây để quyết định phải làm gì!