Thủ môn tuyển Thụy Sĩ hé lộ bí quyết bắt luân lưu nhằm chuẩn bị đấu Argentina

TPO - Thủ môn Gregor Kobel của đội tuyển Thụy Sĩ vừa chia sẻ bí quyết bắt luân lưu của mình. Và anh tin những bí quyết này có thể sẽ hữu dụng khi Thụy Sĩ gặp Argentina tại tứ kết World Cup 2026 vào rạng sáng 12/7.

Đầu tiên, Kobel tiết lộ rằng anh thoa Vaseline lên găng tay trước khi ra sân. "Trong các trận đấu, chúng tôi luôn sử dụng bóng mới. Mỗi quả bóng đều có một lớp phủ nhựa, và nếu bị ướt, nó sẽ trơn như xà phòng. Đó là lý do tại sao tôi dùng Vaseline để có độ bám tốt hơn", anh giải thích trên tờ Blick của Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, thói quen này không có gì đáng ngạc nhiên, vì một số đồng nghiệp của anh cũng làm như vậy. Điều khiến Kobel khác biệt so với các thủ môn khác là trực giác nhạy cảm. Nó giúp anh xuất sắc cản cú đá luân lưu của các cầu thủ Colombia, mang về chiến thắng cho Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Không giống như phần lớn các thủ môn, Kobel không dùng bảng thống kê để biết đối thủ thường sút vào đâu. Thay vào đó, anh thích dựa vào bản năng. "Tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp giữa số liệu thống kê về vị trí sút của các cầu thủ và trực giác của mình, nhưng trực giác có lẽ còn quan trọng hơn", anh khẳng định.

Sự thật là Kobel, người đã thay thế Yann Sommer trấn giữ khung thành tuyển Thụy Sĩ, là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở World Cup lần này. Kobel giữ sạch lưới ở vòng loại trực tiếp trước Algeria và Colombia. Tổng cộng, anh đã thực hiện 16 pha cứu thua (nằm trong Top 5) và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Trong số 8 đội tuyển có mặt ở tứ kết, Thụy Sĩ sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 chỉ sau Tây Ban Nha.

Sự tự tin của Kobel là bệ phóng cho tuyển Thụy Sĩ, những người sắp đối đầu Argentina tại tứ kết World Cup 2026. Có lẽ kịch bản mà đại diện châu Âu hướng tới trước nhà ĐKVĐ sẽ là cầm hòa trong 120 phút để đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Tại đó, họ sẽ đặt trọn niềm tin vào Kobel.