Độc nhất vô nhị tại World Cup 2026: Người hùng tuyển Cape Verde được đặt tên cho loài sinh vật mới

TPO - Vozinha, thủ môn người hùng của tuyển Cape Verde tại World Cup 2026, vừa nhận vinh dự lớn. Một nhà sinh vật học quyết định đặt tên Vozinha cho một loài sên biển mới được phát hiện.

Cape Verde đã làm nên một trong những câu chuyện cổ tích rực rỡ nhất lịch sử túc cầu khi trở thành quốc gia nhỏ thứ hai (về diện tích) từng góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới. Bất chấp sự chênh lệch lớn về lực lượng, họ đã hiên ngang vượt qua vòng bảng và chỉ chịu dừng bước trước nhà đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội.

Cách Cape Verde thua cũng thực sự khiến NHM thán phục khi họ chỉ dừng bước với tỷ số sát nút 2-3 sau những phút hiệp phụ đầy quả cảm. Nhưng trước khi có vinh dự cùng Argentina tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở, Cape Verde đã đi trên hành trình vòng bảng phi thường, nơi họ cầm hòa 2 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha và Uruguay.

Ở ngày ra quân, dù hứng chịu hơn 20 pha hãm thành từ phía Tây Ban Nha, gồm 7 cú sút trúng đích song Cape Verde vẫn đứng vững. Và người đóng góp lớn nhất vào thành quả khó tin ấy là Vozinha. Anh hóa thành người hùng với 7 pha cứu thua, phần lớn là cứu thua khó tin, để giúp Cape Verde cầm chân đối thủ 0-0.

Sau màn trình diễn "để đời" trước thế lực bóng đá châu Âu, danh tiếng của thủ thành 40 tuổi đã bùng nổ chỉ sau một đêm. Lượng người theo dõi trên nền tảng Instagram của Vozinha đã tăng phi mã. Trước thềm giải đấu, tài khoản Instagram của thủ môn này chỉ khiêm tốn ở mức 50.000 người theo dõi. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm rực sáng trước Tây Ban Nha, lượng người hâm mộ anh đã tăng phi mã, chạm mốc khổng lồ 17,4 triệu người theo dõi.

Vozinha đã chơi xuất sắc tại World Cup 2026

Để thấy được sự vĩ đại của con số này, sức hút của Vozinha trên mạng xã hội thậm chí còn vượt qua cả huyền thoại bóng bầu dục Mỹ (NFL) Tom Brady, vượt xa 2 thủ thành hàng đầu thế giới là Thibaut Courtois và Manuel Neuer.

Từ một lão tướng thầm lặng, anh bỗng chốc trở thành một ngôi sao toàn cầu. Lượt tương tác khổng lồ mở ra cho anh vô số cơ hội hợp tác thương mại, những bản hợp đồng tài trợ béo bở và một vị thế hoàn toàn khác ở tuổi tứ tuần - thời điểm mà nhiều đồng nghiệp đã chọn cách giải nghệ.

Chưa dừng lại ở đó, Vozinha còn được ghi tên vào sách sinh vật học. Nhà sinh học Jesus Ortea đã quyết định lấy tên của anh để đặt cho một loài nhuyễn thể nhỏ 4mm, màu đỏ vừa được phát hiện tại vùng biển Caribe. Sinh vật này giờ đây mang tên khoa học chính thức là Aldisa Vozinha.

Theo báo cáo công bố phát kiến của Giáo sư Ortea, sắc đỏ của loài sên biển này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó là lời tri ân trực tiếp đến "vai trò nổi bật" của Vozinha trong trận đấu lịch sử trước đội tuyển Tây Ban Nha - những người vẫn luôn được thế giới biết đến với biệt danh quen thuộc La Roja (đoàn quân đỏ).

Giáo sư Jesus Ortea cũng là một CĐV hâm mộ Vozinha cũng như đội tuyển Cape Verde. Ông là người Tây Ban Nha nhưng có một mối quan hệ đặc biệt với quốc đảo châu Phi khi từng được Cape Verde trao tặng huân chương Công trạng vào năm 2023.

Trước Vozinha, một thủ môn lừng danh khác cũng từng lọt vào mắt xanh của vị giáo sư Tây Ban Nha là Keylor Navas. Vào năm 2019, trong một cuộc khảo sát hệ sinh thái biển, nhóm nghiên cứu của Ortea đã phát hiện ra một loài ốc biển siêu nhỏ mới.

Khi nghĩ đến tên để đặt cho loài ốc biển này, ông nghĩ ngay tới Keylor Navas. Năm đó, Keylor Navas rời Real Madrid để chuyển đến PSG. Anh lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ đội bóng Pháp.

Ông Ortega muốn lấy tên Navas đặt cho sinh vật mới vì ông ấn tượng với sự kiên cường, bền bỉ và phản xạ nhanh như chớp của anh trong khung gỗ. Nó khá giống với những đặc tính bền bỉ và nhanh nhẹn của loài ốc biển siêu nhỏ mà ông phát hiện. Và cái tên Keylor Navas đã trở thành nguồn cảm hứng lớn để nhà khoa học ưu ái dành tặng đặc quyền này.

Không chỉ tôn vinh các cá nhân đương đại, giáo sư Jesus Ortea còn dùng khoa học để tưởng nhớ những tượng đài quá cố và CLB có bề dày truyền thống. Vào năm 2018, thông qua ấn phẩm khoa học của mình, ông đã công bố một loài sinh vật biển mới thuộc họ Marginellidae mang tên Quini.

Đây là sự tri ân đầy xúc động dành cho Enrique Castro (biệt danh Quini) - cố tiền đạo huyền thoại của CLB Sporting Gijon và tuyển Tây Ban Nha, người được Ortea ca ngợi là "một cầu thủ mẫu mực và một nhân cách vĩ đại".

Tuyệt vời hơn, một sinh vật nhỏ bé khác sở hữu màu sắc tương đồng với màu áo sọc đỏ - trắng truyền thống của Sporting Gijon cũng được Giáo sư Ortea đặt tên là Prunum Gijon. Đấy như một cách để khắc họa tình yêu của ông dành cho đội bóng quê hương.