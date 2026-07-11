Tuyển Anh đấu Na Uy ở tứ kết World Cup: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Erling Haaland

TPO - Muốn vượt qua Na Uy để giành vé vào bán kết World Cup 2026, tuyển Anh trước hết phải giải được bài toán khó nhất giải đấu: làm thế nào để ngăn cản Erling Haaland.

Haaland ghi bàn vào lưới Brazil.

Người Na Uy có câu "Lykke til" nghĩa là "Chúc may mắn". Đó cũng có lẽ là điều tuyển Anh cần nhất trước cuộc đối đầu với Na Uy trên sân Hard Rock.

"Đã có ai thực sự ngăn cản được Erling Haaland chưa?", tiền vệ Morgan Rogers của tuyển Anh đặt câu hỏi trước thềm trận đấu. "Tôi không chắc là đã có. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Mỗi người đều buộc phải cố gắng".

Sau 5 trận, Haaland đã ghi 7 bàn, chỉ kém Lionel Messi và Kylian Mbappe đúng một pha lập công trong cuộc đua Vua phá lưới. Khóa chặt chân sút của Na Uy trở thành ưu tiên số một trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel.

Erling Haaland

Nhưng sức nóng của trận tứ kết không chỉ nằm ở Haaland. Đây còn là màn so tài giữa hai trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Haaland và Harry Kane; giữa một Na Uy không chịu bất kỳ áp lực nào với một tuyển Anh mang theo kỳ vọng vô địch.

"Đây là trận đấu giữa Na Uy và Anh, chứ không phải Haaland với Kane", HLV Ståle Solbakken của Na Uy nói trong buổi họp báo trước trận. "Nhưng không cần phải bàn cãi. Kane là thủ lĩnh số một của tuyển Anh, còn Haaland là thủ lĩnh số một của chúng tôi".

Hai sát thủ hàng đầu thế giới đối đầu

Dù muốn hay không, mọi sự chú ý của người hâm mộ vẫn hướng về cuộc đối đầu giữa Haaland và Harry Kane.

Kane đang có phong độ không kém người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến với 6 bàn thắng tại World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel tin rằng đội trưởng tuyển Anh đang ở giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp.

"Cậu ấy đang sở hữu nền tảng thể lực tốt nhất và cũng đạt phong độ cao nhất từ trước đến nay", chiến lược gia người Đức nhận định.

Người hâm mộ mong chờ cuộc đối đầu giữa Harry Kane và Haaland.

Trong khi đó, Haaland vẫn là "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ nhất thế giới. Với chiều cao gần 1,96m, sức mạnh vượt trội và khả năng dứt điểm toàn diện, tiền đạo của Manchester City gần như không cho đối thủ cơ hội sửa sai nếu được nhận bóng trong vòng cấm.

Nico O'Reilly, đồng đội của Haaland tại Man City, hiểu điều đó hơn ai hết. Theo hậu vệ trẻ tuyển Anh, cách tốt nhất để hạn chế Haaland không phải là tranh chấp với anh, mà là cắt đứt nguồn cung cấp bóng.

"Ai cũng biết Haaland nguy hiểm thế nào. Cậu ấy ghi bàn rất giỏi và luôn là mối đe dọa trong vòng cấm. Quan trọng nhất là đừng để bóng đến chân cậu ấy", O'Reilly nói.

Haaland luôn bùng nổ trong chớp mắt

Điều khiến Haaland trở nên đáng sợ hơn là khả năng ghi bàn theo từng "cơn lốc". Anh lập cú đúp trong 14 phút trước Iraq, ghi hai bàn trong 10 phút vào lưới Senegal và chỉ mất 11 phút để chọc thủng lưới Brazil hai lần.

Chỉ cần vài khoảnh khắc mất tập trung, mọi hệ thống phòng ngự đều có thể sụp đổ.

Trận đấu với Anh còn mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với Haaland. Tiền đạo này sinh ra tại Leeds khi cha anh còn khoác áo Leeds United. anh hiện cũng đang chơi bóng tại Anh và sẽ đối đầu nhiều đồng đội ở Manchester City.

"Đây chắc chắn là một trận đấu rất đặc biệt", Haaland chia sẻ. "Tôi sinh ra ở Anh, đang thi đấu tại Anh và sẽ gặp rất nhiều đồng đội cũng như những người quen".

Không chỉ riêng Haaland, Na Uy có tới 9 cầu thủ đang chơi bóng tại xứ sở sương mù, khiến hai đội gần như không còn điều gì bí mật về nhau.

"Mọi thứ đều được đặt cược vào trận đấu này", O'Reilly khẳng định. "Đây là thời điểm quyết định".

Hai đội cùng hưng phấn trước giờ G

Cả Anh lẫn Na Uy đều tiến vào tứ kết bằng những chiến thắng đầy cảm xúc. Na Uy quật ngã Brazil 2-1, trong khi tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ngay tại Mexico City, chấm dứt chuỗi bất bại và giữ sạch lưới của đội đồng chủ nhà.

Bukayo Saka cho biết tuyển Anh đã nhanh chóng gác lại cảm xúc sau chiến thắng đó để tập trung hoàn toàn cho thử thách mới.

"Chúng tôi phải quên ngay trận gặp Mexico. Na Uy là một thử thách hoàn toàn khác và cả đội đã sẵn sàng", tiền đạo của Arsenal nói.

Tin vui cho HLV Tuchel là Declan Rice, Marc Guehi và Reece James đều đã trở lại tập luyện. Tuyển Anh gần như sẽ có đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Jarell Quansah phải chấp hành án treo giò hai trận sau chiếc thẻ đỏ ở vòng 1/8.

Về phía Haaland, tiền đạo vẫn giữ sự thoải mái quen thuộc và không quên đẩy mọi sức ép sang đối thủ.

"Tôi nghĩ có một vài đội là ứng cử viên vô địch rõ ràng và Anh là một trong số đó", tiền đạo 25 tuổi nói. "Vì thế, tôi nghĩ tất cả các bạn nên dồn toàn bộ áp lực lên các cầu thủ Anh".

Không chỉ tỏa sáng trên sân, Haaland còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với những màn đối đáp hài hước. Sau khi huyền thoại Wayne Rooney từng tuyên bố sẽ chèo thuyền trên sông Mersey nếu Na Uy đánh bại Brazil, Haaland lập tức nhắc lại lời hứa đó sau chiến thắng của đội nhà.

Nhưng từ giờ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Miami, mọi câu chuyện đều có thể sẽ xoay quanh Haaland. Nếu tuyển Anh không tìm ra cách vô hiệu hóa "quái thú" này, giấc mơ vô địch World Cup của "Tam sư" nhiều khả năng sẽ dừng lại ngay ở tứ kết.

"Đây là thử thách lớn nhất", Morgan Rogers khẳng định. "Và cũng là thử thách mà cả đội đều háo hức được chinh phục".