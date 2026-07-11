Chuyên gia Việt: Haaland khó giúp Na Uy cản đường Anh

Haaland nổi bật trong màu áo Na Uy tại World Cup 2026

"Anh sở hữu chiều sâu lực lượng, lối chơi tập thể đồng đều cả 3 tuyến. Điều này thể hiện rõ qua giá trị đội hình đôi bên khi Anh đắt gần gấp 2 so với Na Uy. Tuy nhiên đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với cả 2. Na Uy nổi bật về khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng nhờ Haaland đang phong độ cao. Tôi thiên về việc Anh sẽ giành chiến thắng với cách biệt sít sao"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Điểm yếu của Na Uy theo HLV Hoàng Văn Phúc, là hàng phòng ngự không thực sự chắc chắn, dẫn đến họ để thủng lưới liên tiếp trong 7 trận. Dù vậy nếu Na Uy chủ động chơi phòng ngự, tuyển Anh sẽ gặp khó khăn.

Trong khi đó theo cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, Anh nhỉnh hơn Na Uy về lực lượng, lối chơi tập thể nhưng đoàn quân của HLV Tuchel đồng thời cũng rất sắc bén với các pha phản công. Chiến thắng trước Mexico là ví dụ điển hình khi Anh kết liễu đối thủ bằng những pha lên bóng chớp nhoáng.

Điểm thú vị của trận đấu theo HLV Nguyễn Đức Thắng, là Erling Haaland sẽ có dịp so tài với Harry Kane. Bên cạnh đó, Haaland sẽ phải đối diện với các hậu vệ anh không còn mấy xa lạ ở giải Ngoại hạng Anh.

"Tất cả các yếu tố này sẽ khiến trận đấu trở nên vô cùng đáng xem. Nếu vượt qua Na Uy, tôi cho rằng Anh có thể vào tới trận chung kết World Cup"-HLV Nguyễn Đức Thắng dự báo.