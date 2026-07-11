Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ, 08h00 ngày 12/7: 2 trường phái, 1 mục tiêu

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Thụy Sĩ, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina đang vận hành dựa trên hàng công bùng nổ với chuỗi ghi tối thiểu 2 bàn kéo dài gần 1 năm. Trong khi đó, Thụy Sĩ lại dựa trên hàng thủ vững chãi.

Argentina dưới triều đại Lionel Scaloni vẫn hiên ngang trên con đường bảo vệ ngôi vương thế giới. Mục tiêu của La Albiceleste không gì khác ngoài việc thiết lập kỷ lục bảo vệ thành công chiếc cúp vàng, một thành tích vĩ đại mà bất cứ thế hệ nào cũng ao ước.

Tuy nhiên, hành trình của nhà đương kim vô địch tại giải đấu năm nay lại không hề trải hoa hồng. Nhìn lại trận đấu ở vòng 16 đội, Argentina đã thực sự bị đẩy đến miệng vực thẳm trước một tuyển Ai Cập thi đấu quả cảm. Đến tận phút thứ 79, mành lưới của Emiliano Martinez đã rung lên 2 lần, đẩy hàng triệu trái tim người hâm mộ xứ Tango vào trạng thái tuyệt vọng.

Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh ấy, DNA của một nhà vô địch vĩ đại mới thực sự lên tiếng. 90 phút nghẹt thở tại vòng 1/8 đã chứng kiến một màn lội ngược dòng kinh điển. Những pha lập công mang tính bước ngoặt của trung vệ Cristian Romero, thủ quân Lionel Messi (người đã tự sửa sai sau khi sút hỏng phạt đền trước đó) và "nhát kiếm" quyết định của Enzo Fernandez đã kéo Argentina từ cõi chết trở về.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng luân chuyển bóng mềm mại và quan trọng nhất là tinh thần thép không bỏ cuộc đã chứng minh rằng: hạ gục Argentina ở các trận đấu knock-out là bài toán khó nhất thế giới lúc này. Dù cho nòng cốt đội hình với Messi, Di Maria hay Otamendi đã mang đậm dấu ấn của thời gian, khát khao chiến thắng của họ vẫn vẹn nguyên như ngày hội ngộ tại Qatar 4 năm về trước.

Ở chiến tuyến đối diện, Thụy Sĩ lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác. Không sở hữu những siêu sao tầm cỡ thế giới hay một lối chơi tấn công rực lửa, nhưng đoàn quân của Murat Yakin lại đang là một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất giải đấu.

Họ lầm lì vượt qua vòng bảng, loại Algeria và sau đó là vượt qua "ngựa ô" Colombia trên chấm luân lưu đầy may rủi. Thụy Sĩ đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử: lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết một kỳ World Cup kể từ năm 1954 khi họ là nước chủ nhà.

Sức mạnh cốt lõi của Thụy Sĩ nằm ở triết lý bóng đá thực dụng được đẩy lên tầm nghệ thuật. HLV Murat Yakin đã xây dựng một khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn tuyệt đối nơi sân nhà trước khi nghĩ đến việc trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công chớp nhoáng.

Khả năng tổ chức phòng ngự từ xa với sự chỉ huy của nhạc trưởng Granit Xhaka, kết hợp cùng sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Akanji - Elvedi đã biến Thụy Sĩ thành một "bức tường băng" đúng nghĩa. Minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh của họ chính là chiến thắng nghẹt thở trên chấm phạt đền trước Colombia ở vòng 1/8, nơi thủ thành Gregor Kobel hóa thân thành người hùng. Thụy Sĩ sẽ vào trận với tâm thế cửa dưới, không chịu bất cứ áp lực nào và sẵn sàng đưa Argentina vào cái bẫy ru ngủ sở trường.

Về mặt phong độ, Argentina đang sở hữu chuỗi thành tích khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ: 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 9 năm ngoái. Tính riêng tại sân chơi danh giá nhất hành tinh, kể từ cú sảy chân bất ngờ trước Saudi Arabia trong trận mở màn World Cup 2022, Argentina đã trải qua 11 trận bất bại liên tiếp tại các VCK World Cup.

Khủng khiếp hơn, trong suốt chuỗi 11 trận đấu này, không có bất kỳ trận nào các học trò của Scaloni ghi dưới 2 bàn thắng. Hàng công của Argentina, bất chấp việc phải đối đầu với các hệ thống phòng ngự lùi sâu, vẫn luôn biết cách tìm thấy mành lưới đối phương.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng có những thống kê đáng tự hào để làm điểm tựa tinh thần. Xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026 từ vòng loại cho đến vòng chung kết hiện tại, Thụy Sĩ đang duy trì thành tích bất bại đáng kinh ngạc (hòa Qatar, thắng Bosnia, hạ đội đồng chủ nhà Canada 2-1, vượt qua Algeria và vượt qua Colombia).

Đặc biệt hơn cả, một con số có thể khiến Argentina phải dè chừng: Thụy Sĩ chưa từng một lần bị dẫn bàn ở bất kỳ thời điểm nào tại vòng chung kết năm nay. Họ luôn biết cách giữ thế trận ở thế cân bằng hoặc vươn lên dẫn trước nhờ sự chắc chắn đến lầm lì.

Xét về lịch sử đối đầu, cán cân lại đang hoàn toàn nghiêng về phía các vũ công Tango. Trong 7 lần chạm trán trong lịch sử bóng đá, Thụy Sĩ chưa từng một lần được nở nụ cười chiến thắng trước Argentina (thua 5, hòa 2). Người hâm mộ chắc chắn vẫn chưa thể quên cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội tại vòng 16 đội World Cup 2014 trên đất Brazil.

Khi đó, Thụy Sĩ đã thi đấu kiên cường và kéo Argentina vào hiệp phụ. Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải giải quyết trên chấm luân lưu thì ở phút 118, khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi với đường kiến tạo xé toang hàng phòng ngự đã tạo điều kiện để Di Maria ghi bàn thắng vàng, đập tan giấc mơ của người Thụy Sĩ. 12 năm sau khoảnh khắc cay đắng đó, Thụy Sĩ đang rất khao khát đòi lại món nợ lịch sử.

HLV Lionel Scaloni đang nắm trong tay lợi thế to lớn khi ông sở hữu một đội hình hoàn toàn sung mãn, không có bất kỳ sự vắng mặt đáng tiếc nào vì chấn thương hay thẻ phạt. Mọi sự chú ý vẫn sẽ đổ dồn vào Lionel Messi. Bất chấp tuổi tác, El Pulga vẫn đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 pha lập công. Dù đã có hai lần sút hỏng phạt đền từ đầu giải song tầm ảnh hưởng, nhãn quan chiến thuật và khả năng định đoạt trận đấu của Messi vẫn là vô song.

Bên cạnh Messi, bài toán duy nhất của Scaloni là những sự lựa chọn nhân sự nhằm tối ưu hóa thế trận. Ở hành lang trái, cuộc cạnh tranh vị trí giữa Facundo Medina và Tagliafico đang diễn ra gắt gao. Trên hàng công, Alvarez với khả năng pressing không biết mệt mỏi có thể sẽ nhường chỗ cho Lautaro Martinez - người có khả năng chớp thời cơ nhạy bén trong vòng cấm và vừa tỏa sáng rực rỡ với pha kiến tạo quyết định ở vòng 16 đội.

Về phía Thụy Sĩ, HLV Murat Yakin lại đang trải qua những cơn đau đầu dai dẳng về mặt lực lượng. "Bức tường băng" của ông đang có dấu hiệu sứt mẻ khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Ba cái tên bao gồm Michel Aebischer, Luca Jaquez và đặc biệt là tiền đạo chủ lực Johan Manzambi vẫn đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Sự vắng mặt của Manzambi - tiền đạo đang được các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh săn đón và đã ghi 3 bàn tại giải năm nay - để lại một khoảng trống khổng lồ trên hàng công. Trong trường hợp xấu nhất, cầu thủ thuộc biên chế AC Milan là Ardon Jashari sẽ tiếp tục được giao trọng trách ở khu trung tuyến.

Trọng trách ghi bàn sẽ được dồn lên vai Breel Embolo. Tiền đạo của Rennes đang sở hữu phong độ ấn tượng khi in dấu giày vào 13 bàn thắng trong 17 lần khoác áo ĐTQG gần nhất. Mặc dù thi đấu có phần mờ nhạt trước Colombia, thể hình hộ pháp và sức càn lướt của Embolo sẽ là vũ khí quan trọng để Thụy Sĩ phản công và gây sức ép lên cặp trung vệ vốn không khỏe trong tranh chấp là Romero - Martinez của Argentina.