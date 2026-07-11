Chuyên gia Phan Anh Tú: Argentina đừng chủ quan vì có Messi, Thụy Sĩ đã có 'gợi ý' công thức chiến thắng

TPO - Dù đánh giá cao Argentina nhưng chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cuộc đối đầu Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 sẽ không dễ dàng với Lionel Messi và các đồng đội.

Argentina có quá phụ thuộc vào Messi?

"Đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, Thụy Sĩ có thể sử dụng chiến thuật phòng ngự-phản công gây khó khăn cho Argentina. Việc Argentina để thua 4 bàn chỉ trong 2 trận vừa rồi có thể là gợi ý cho Thụy Sĩ"-chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Argentina vào tứ kết sau khi đánh bại Ai Cập 3-2 vòng đấu trước. Đội đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn và có lúc đã để Ai Cập vươn lên dẫn trước. Lionel Messi đá hỏng 1 quả phạt 11m nhưng kịp chuộc lỗi bằng 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, giúp Argentina ngược dòng thắng chung cuộc 3-2.

Chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán Argentina thắng Thụy Sĩ 2-1

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Argentina về cơ bản nhỉnh hơn Thụy Sĩ nhờ chiều sâu lực lượng, sự linh hoạt trong chiến thuật và tài năng của Lionel Messi. Điều này có thể giúp Argentina phá được hệ thống phòng ngự đối phương.

"Rất khó để ngăn chặn Messi nếu không có sự hỗ trợ, bọc lót và phân công nhiệm vụ tốt của các hậu vệ. Tuy nhiên việc quá phụ thuộc vào Messi cũng là vấn đề với Argentina. Không dễ để họ có thể ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ. Tôi dự đoán Argentina sẽ thắng với tỷ số 2-1"-chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.