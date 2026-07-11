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Lý Hoàng Nam đối đầu Phúc Huỳnh ở chung kết Vô địch Pickleball châu Á mở rộng 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Hai trận bán kết nội dung đôi nam nữ Open tại AOPC 2026 – Fitgon Cup đã khép lại, qua đó xác định hai cặp đôi xuất sắc nhất bước vào trận tranh chức vô địch.

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Ở trận bán kết 1, Phúc Huỳnh / Vivian Glozman đã vượt qua Connie Lee / Vanshik Kapadia sau ba game đấu đầy giằng co. Phúc Huỳnh và Vivian Glozman thắng game đầu 11-5, để đối thủ cân bằng với tỷ số 9-11 ở game hai, trước khi bùng nổ mạnh mẽ trong game quyết định và khép lại trận đấu bằng chiến thắng áp đảo 11-1.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1, Phúc Huỳnh / Vivian Glozman trở thành cặp đôi đầu tiên ghi tên vào trận chung kết.

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Ở trận bán kết còn lại, Lý Hoàng Nam / Roos Van Reek tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Trước Quang Dương / Amanda Hendry, cặp đôi đã giành chiến thắng 2-0 với các tỷ số 11-10 và 11-5, qua đó sở hữu tấm vé còn lại vào trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật, ngày 12/7, hứa hẹn sẽ là màn so tài giàu tốc độ, chiến thuật và cảm xúc giữa hai cặp đôi đang có phong độ ấn tượng nhất giải.

Đáng chú ý, Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sẽ gặp nhau ở cả chung kết Đơn nam lẫn chung kết Đôi nam nữ Open. Hai tay vợt sẽ đứng ở hai phía chiến tuyến trong hai trận đấu quan trọng, tạo nên một trong những màn đối đầu đáng chờ đợi nhất tại AOPC 2026 – Fitgon Cup.

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Chưa dừng lại ở đó, nội dung Đôi nam sẽ chính thức khởi tranh vào chiều thứ 7 (11/7) Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi khả năng Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh tiếp tục tiến sâu, qua đó kéo dài cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa hai tay vợt tại giải đấu năm nay.

Vĩnh Xuân
#Lý Hoàng Nam #Pickleball châu Á mở rộng 2026 #Phúc Huỳnh #Connie Lee

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