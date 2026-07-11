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Thể thao

100 triệu đồng cho nhà vô địch VCK U17 quốc gia 2026

PV

Vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 29/7 trên sân Pleiku (Gia Lai), với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng. Đội đăng quang sẽ nhận 100 triệu đồng tiền thưởng.

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Chiều 10/7 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố Nhãn hàng nước tăng lực Rồng Đỏ trở thành nhà tài trợ chính của Vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2026.

Đây là lần đầu tiên nhãn hàng này đồng hành cùng một giải đấu cấp quốc gia do VFF tổ chức, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo trẻ và phát triển các tài năng bóng đá Việt Nam.

VCK U17 quốc gia 2026 quy tụ 12 đội bóng, chia thành 3 bảng đấu. Bảng A gồm LPBank Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Thể Công - Viettel 1 và PVF. Bảng B có sự xuất hiện của Sông Lam Nghệ An, TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai. Bảng C gồm Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Theo ban tổ chức, tổng giá trị tiền thưởng của giải đấu hơn 300 triệu đồng (chưa bao gồm quà tặng). Đội vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng, đội á quân nhận 80 triệu đồng, trong khi hai đội đồng hạng Ba nhận 50 triệu đồng mỗi đội.

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Phát biểu tại lễ công bố, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết thành công của U17 Việt Nam với tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống đào tạo trẻ trong nước.

"Chúng tôi tin tưởng Giải vô địch U17 quốc gia sẽ tiếp tục là sân chơi chất lượng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các cầu thủ trẻ, tạo nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai", ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Giải vô địch U17 quốc gia được VFF tổ chức thường niên từ năm 2004, là sân chơi quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam. Sông Lam Nghệ An hiện là đội giàu thành tích nhất với 8 lần đăng quang, tiếp đến là PVF với 4 chức vô địch và SHB Đà Nẵng với 3 lần lên ngôi.

Đương kim vô địch của giải là U17 Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Giải đấu năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện thêm nhiều gương mặt triển vọng cho các đội tuyển trẻ Việt Nam sau dấu mốc lịch sử giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

PV
#U17 quốc gia #Giải thưởng #VFF #Bóng đá trẻ #Pleiku #FIFA U17 World Cup

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